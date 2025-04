Verstappen comemora pole, mas prevê que será duro vencer GP da Arábia Saudita

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Piloto tetracampeão, Max Verstappen, da Red Bull, conquistou uma pole position inesperada neste sábado (19) no GP da Arábia Saudita, mas afirmou que será difícil manter os adversários atrás e vencer a quinta etapa do Mundial de F-1 neste domingo.



"Estou muito feliz. Definitivamente não esperava estar na pole aqui. O carro ganhou vida durante a noite, fizemos alguns ajustes finais e ficou mais agradável de pilotar, a aderência estava melhorando", afirmou Max, que foi 0s1 mais rápido do que Oscar Piastri, da McLaren, e roubou o posto com o cronômetro já zerado.



Líder do Mundial de Construtores, a Mclaren havia dominado os treinos livres no circuito de rua de Jeddah.

"Acho que amanhã, na corrida, será difícil mantê-los atrás, mas vamos tentar", completou o piloto da Red Bull, que ocupa a terceira posição entre os pilotos, com 69 pontos.

"The car really came alive in the night" @Max33Verstappen is your polesitter for tomorrow's Saudi Arabian Grand Prix #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/Yat2yjfPnT — Formula 1 (@F1) April 19, 2025

O líder é Lando Norris, da McLaren, com 77, seguido por Piastri, com 3 pontos a menos. Um dos cotados para conquistar a pole, Norris bateu no início do Q3 e larga apenas na 10ª colocação.



Apesar de ter perdido a pole com o cronômetro já zerado e largar na segunda posição, Piastri se disse satisfeito com seu desempenho.

"A última volta pareceu mais ou menos a melhor que eu poderia ter feito. O Max fez um bom trabalho em outro circuito de alta velocidade, onde eles pareceram se sair bem", afirmou o australiano, vencedor do GP do Bahrein, na semana passada.



O piloto da McLaren classificou o circuito de Jeddah como uma pista difícil. "Quando você perde o ritmo, é difícil voltar. É difícil, com certeza, mas à noite, com pneus macios e alta aderência, é uma das melhores pistas."



George Russell, da Mercedes, larga na terceira posição e chegou a ter a pole provisória antes de ser superado por Piastri e Verstappen nos momentos finais do treino classificatório. "O terceiro posto é ótimo lugar para começar e uma longa corrida amanhã".

Assine o Correio do Estado