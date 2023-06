Verstappen faz o melhor tempo e é pole na Áustria

Nova fase

O experiente ponteiro Leal está de volta à seleção. A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) anunciou nesta quarta-feira que o jogador de 34 anos foi convocado pelo técnico Renan Dal Zotto para a terceira semana da Liga das Nações. Um dos destaques na conquista de 2021, o atleta defenderá o País diante de Itália, Holanda, Polônia e China.



"Leal vem ai! Após um período de recuperação, Leal foi convocado pelo técnico Renan Dal Zotto para a Liga das Nações! Campeão da competição em 2021, o ponteiro conquistou no ano passado a Copa Itália pelo Piacenza, sendo MVP da competição", anunciou a CBV "



No começo da Liga das Nações, Dal Zotto optou por atletas mais jovens e Arthur Bento foi uma das novidades. O treinador ainda revelou que Leal resolvia problemas particulares com o filho nos Estados Unidos e não podia participar das partidas.



Com compromissos complicados pela frente e necessitando de recuperação para avançar entre os oito melhores após já acumular duas derrotas, Dal Zotto teve de recorrer à experiência do ponteiro.



"Essa mescla de experiência e juventude é muito importante para a formação da equipe. Nesse primeiro momento vamos ter a ausência do Leal. Estamos em contato e contamos com ele para a sequência da competição", havia justificado Dal Zotto quando definiu a seleção para os primeiros jogos.



Serão quatro jogos em Pasay, nas Filipinas, e a seleção brasileira precisará de vitórias para evitar uma eliminação precoce. Os comandados de Dal Zotto vão encarar a Itália (4 de julho), a Holanda (dia 6), Polônia (7) e China (8). A apresentação será na segunda-feira, em Saquarema.