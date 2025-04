Verstappen leva GP do Japão e conquista primeira vitória de 2025; Bortoleto é 19º

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Max Verstappen provou que a volta mais rápida no treino de classificação não foi mera sorte. O tetracampeão voltou a superar a McLaren no Grande Prêmio do Japão, na madrugada deste domingo, e conquistou sua primeira vitória na temporada de Fórmula 1.

Lando Norris e Oscar Piastri chegaram em 2º e 3º lugar, respectivamente, e completaram o pódio.O destaque da corrida, no entanto, foi o italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, que aos 18 anos se tornou o piloto mais jovem a liderar uma corrida de Fórmula 1.

Brasil na F1

O brasileiro Gabriel Bortoleto largou mal, caiu para a última colocação e completou a prova apenas em 19º lugar, mais de 2s atrás do companheiro de Sauber, Nico HülkenberG, em uma corrida sem muito brilho.

Gabriel Bortoleto não teve um bom desempenho. Depois de largar em 17º, o piloto da Kick Sauber teve dificuldade em competir no mesmo nível dos adversários e acabou terminando em 19º.

Diferentemente de Andrea Kimi Antonelli, prodígio italiano da Mercedes, que assumiu a ponta em parte da corrida e se tornou o piloto mais jovem a liderar uma prova de Fórmula 1, com 18 anos, 12 meses e sete dias, superando a marca anterior de Verstappen.

Esta foi a quarta vez consecutiva que Verstappen faturou o GP do Japão.

Yuki Tsunoda, seu novo companheiro de equipe, terminou a primeira corrida pela Red Bull em 12º, longe do pódio que sonhava diante de sua torcida, mas duas posições acima de sua largada. Liam Lawson, "rebaixado" para a Racing Bulls, concluiu o percurso em 17º.

A corrida se estendeu sem dramas, exceto pela tentativa de Norris de ir lado a lado a Verstappen durante suas saídas do pit stop, na volta 22.

O piloto da McLaren não desacelerou e foi parar na grama. Ele alegou ter sido forçado a sair da pista, mas, para o tetracampeão, "ele (Norris) se colocou lá sozinho".

Lando onto the grass



A heart in mouth moment for the championship leader at Suzuka!#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/WX3lwgs97d — Formula 1 (@F1) April 6, 2025

Apesar do contratempo e do segundo lugar no GP, Norris continua liderando o campeonato de pilotos, com 62 pontos, mas vê Verstappen, com 61, cada vez mais próximo. Oscar Piastri chegou aos 49 e ultrapassou George Russell na tabela de classificação.



Já no campeonato de construtores, a McLaren lidera com folga (111 pontos), seguida por Mercedes (75 pontos) e Red Bull (61 pontos).



O próximo final de semana da Fórmula 1 começa na sexta-feira, no Bahrein. A quarta etapa do campeonato vai até o dia 13, com a corrida iniciando ao meio-dia.



Confira a classificação final do GP do Japão de F-1:

1º- Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1h22min06s983

2º- Lando Norris (ING/McLaren), a 1s423

3º- Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 2s129

4º- Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 16s097

5º- George Russell (ING/Mercedes), a 17s362

6º- Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), a 18s671

7º- Lewis Hamilton (ING/Ferrari), a 29s182

8º- Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls), a 37s134

9º- Alexander Albon (TAI/Williams), a 40s367

10º- Oliver Bearman (ING/Haas), a 54s529

11º- Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 57s333

12º- Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), a 58s401

13º- Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 1min02s122

14º- Carlos Sainz (ESP/Williams), a 1min14s129

15º- Jack Doohan (AUS/Alpine), a 1min21s314

16º- Nico Hulkenberg (ALE/Sauber), a 1min21s957

17º- Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), a 1min22s734

18º- Esteban Ocon (FRA/Haas), a 1min23s438

19º- Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), a 1min23s897

20º- Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 1 volta

