Verstappen segura forte início de Leclerc e vence GP da Áustria de F1

LUTO NO AUTOMOBILISMO

A corrida sprint deste domingo do GP da Áustria de Fórmula 1 ficou em segundo plano em alguns momentos por causa da morte do jovem piloto holandês Dilano van 't Hoff, de apenas 18 anos, na Fórmula Regional Europeia (FRECA), após um acidente no Circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica.

Max Verstappen lamentou a fatalidade e pontuou sobre os perigos do GP da Bélgica. "É fácil culpar o circuito, mas também devemos analisar como a pista estava molhada e essas coisas. Mesmo se estiver tudo seco e alguém perder o controle do carro, aquela é uma curva cega, você bate no muro e volta para o meio da pista. Se um carro vem em sua direção a mais de 300 km/h, você está frito. São coisas que devemos analisar, o que podemos fazer para proteger os pilotos, porque hoje foi desnecessário", disse o holandês.

Lance Stroll foi ainda mais enfático e pediu mudanças no traçado belga. A Fórmula 1 estará em Spa-Francorchamps no dia 30 de julho, no mesmo palco que também vitimou o jovem francês Anthoine Hubert, na Fórmula 2 de 2019, e de outros graves acidentes, incluindo, o de Pietro Fittipaldi, no Mundial de Endurance em 2018. O brasileiro quebrou as duas pernas.

"A história do dia não é a corrida. Perdemos um jovem piloto hoje em Spa. Meus pensamentos estão com ele e sua família, mas não é justo o que aconteceu. Aquela curva precisa ser revisada e mudada porque já perdemos dois jovens talentos ali em cinco anos Vamos correr lá em algumas semanas. Foi horrível o que aconteceu hoje", disse Stroll.



"Perdemos um membro da família do automobilismo e precisamos seriamente pensar no que fazer porque nunca é divertido passar por ali. Toda vez a gente coloca nossas vidas em risco. Hoje vimos algo ruim acontecer e isso não está certo. Não foram suficientes (as modificações já feitas), já discutimos isso, mas depois passa. Precisam fazer algo, porque vão estar brincando com fogo de novo", comentou o canadense.

O acidente

O acidente aconteceu a dois minutos do fim da prova, logo após a saída de um safety car. A corrida foi disputada debaixo de chuva e com pouca visibilidade. Hoff colidiu com um carro, em meio à confusão com batidas de outros veículos, e ficou atravessado na entrada da reta Kemmel.



O carro de Hoff foi atingido quase numa "batida em T" na lateral por Adam Fitzgerald, da RPM. Os comissários acionaram a bandeira vermelha e iniciaram o socorro ao piloto, que não resistiu aos ferimentos. O acidente foi similar ao que tirou a vida do francês Anthoine Hubert.



"Estamos devastados com a perda de um dos nossos talentos holandeses mais brilhantes, que trouxe tanta energia para nossa equipe durante os anos em que correu conosco", disse a equipe MP Motorsport.

