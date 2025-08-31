Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Esporte

Vojvoda estreia no Santos em empate sem gols diante do Fluminense na Vila Belmiro

A partida foi pela pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

31/08/2025 - 21h00
O Santos e o Fluminense ficaram no 0 a 0 neste domingo, na Vila Belmiro, em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcou a estreia de Juan Pablo Vojvoda no comando técnico do Santos e trouxe à tona o reencontro de Neymar e Paulo Henrique Ganso, protagonistas do passado recente do clube paulista, despertando a atenção da torcida para a expectativa de atuação dos dois em lados opostos.

Neymar foi titular e permaneceu em campo durante os 90 minutos, participando de forma ativa principalmente no segundo tempo, quando passou a recuar mais para buscar a bola e organizar as jogadas ofensivas do Santos. Já Ganso entrou pelo Fluminense e tentou criar oportunidades, mas teve participação discreta, sem conseguir impor grande influência no andamento da partida.

O resultado mantém o Santos sob pressão, com três partidas consecutivas sem vitória. A equipe soma 22 pontos, ainda distante do Fluminense, que chega a 28 e mantém a invencibilidade contra o rival desde 2021. O empate evidencia a dificuldade do time paulista em transformar a posse de bola e a intensidade em efetividade dentro da área adversária.

O primeiro tempo foi marcado por disputa intensa no meio de campo, mas com poucas chances claras de gol. O Santos chegou a balançar a rede em jogada de Guilherme, que driblou o goleiro Fábio, mas a arbitragem assinalou impedimento.

Nos minutos finais da etapa, Neymar testou o reflexo do goleiro em cobrança de falta, mas a bola passou por cima do travessão. Pelo Fluminense, Santi Moreno se destacou na condução da bola, mas não conseguiu superar Gabriel Brazão nas finalizações que teve.

No segundo tempo, Neymar assumiu papel mais central na criação, tentando abrir espaços e articular jogadas ofensivas. Aos três, ele cobrou uma falta ensaiada que encontrou Rollheiser na entrada da área. O chute exigiu grande intervenção de Fábio, que espalmou. No rebote, Guilherme tentou finalizar de imediato, mas novamente o goleiro evitou o gol do Santos.

O Fluminense respondeu aos 15 em uma jogada de velocidade, quando Lucho Acosta conduziu a bola e rolou para Cano, que finalizou de primeira, de forma torta, mandando para fora. Foi a oportunidade mais clara do time carioca, mas a equipe não conseguiu transformar o volume de jogo em ameaça efetiva ao Santos, que ainda teve um gol anulado no fim, em toque de cabeça de Tiquinho Soares, em impedimento.

A estreia de Vojvoda mostrou uma equipe organizada defensivamente, mas ainda com ajustes necessários na transição ofensiva. A busca por entrosamento entre Neymar e os demais atacantes do Santos foi um dos pontos de observação do técnico, que precisará encontrar maneiras de transformar a qualidade técnica do elenco em finalizações concretas.

O equilíbrio predominou durante grande parte do segundo tempo, com o Santos mantendo a iniciativa e o Fluminense atento às chances de contra-ataque. Apesar da presença de jogadores de alto nível individual, a partida refletiu mais a organização tática e a disciplina das equipes do que a efetividade ofensiva, resultando no empate sem gols que manteve o cenário de disputa acirrada na tabela do Brasileirão.

O Santos volta a campo no domingo, às 16h, diante do Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). No sábado, às 21h, o Fluminense recebe o Corinthians, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

FICHA TÉCNICA

SANTOS 0 X 0 FLUMINENSE

SANTOS - Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinícius), Luan Peres, Zé Ivaldo e Escobar; Rincón (João Schmidt), Zé Rafael e Rollheiser (Barreal); Caballero (Deivid Washington), Neymar e Guilherme (Tiquinho Soares). Técnico: Juan Vojvoda.

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli (Otávio), Hércules (Thiago Santos) e Lucho Acosta (Ganso); Santi Moreno (Soteldo), Cano (Igor Rabello) e Serna. Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS - Não houve.

CARTÕES AMARELOS - Escobar e Rollheiser (Santos); Martinelli, Santi Moreno, Serna e Thiago Santos (Fluminense)

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO)

RENDA - R$738.351,62

PÚBLICO - 12.515 torcedores

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP)

FÓRMULA 1

Bortoleto lamenta perder o top 10, mas vê GP da Holanda com confiança

"Nosso ritmo de corrida foi decente, então, se seguirmos nosso plano e o executarmos bem, podemos ganhar algumas posições e subir na classificação", disse o piloto brasileiro após sábado difícil

30/08/2025 15h30

Antes da pausa de férias, Bortoleto alcançou seu melhor resultado em seu ano de estreia na principal categoria do automobilismo

Antes da pausa de férias, Bortoleto alcançou seu melhor resultado em seu ano de estreia na principal categoria do automobilismo Reprodução/Sauber

Após colocar sua Sauber entre os dez primeiros do grid de largada nas etapas da Bélgica e da Hungria, Gabriel Bortoleto foi eliminado no Q2 do treino de classificação para o GP da Holanda de Fórmula 1, neste sábado (30), tendo que se contentar com o 13º posto.

Apesar de a pista de Zandvoort ser pouco convidativa a ultrapassagens, o brasileiro está otimista em alcançar o top 10 e voltar a somar pontos no GP da Holanda, pela 15ª etapa da temporada de Fórmula 1, que será realizada neste domingo (31), a partir das 09h (pelo horário de Mato Grosso do Sul).

"Acho que o Q3 teria sido possível se tivesse corrido de forma perfeita, mas não foi o caso. Mesmo assim, amanhã é um novo dia e vamos nos concentrar em aproveitar ao máximo as oportunidades que tivermos na corrida", comentou o jovem. "Nosso ritmo de corrida foi decente, então, se seguirmos nosso plano e o executarmos bem, podemos ganhar algumas posições e subir na classificação."

Gabriel Bortoleto avançou ao Q2 no limite, novamente à frente do companheiro de Sauber, Nico Hülkenberg, mas teve um desempenho discreto na sessão seguinte, foi atrapalhado pelo japonês Yuki Tsunoda durante sua volta rápida e largará em 13º lugar no grid

Antes da pausa de férias, Bortoleto alcançou seu melhor resultado em seu ano de estreia na principal categoria do automobilismo. Ele largou em sétimo na Hungria e, com ótimo desempenho, recebeu a bandeirada na sexta posição. Cada vez mais próximo das primeiras posições, o piloto da Sauber sabe que seu carro está longe dos favoritos na Holanda, mas não vê tanta diferença em relação aos rivais.

"Vamos dar o nosso melhor e tentar tirar o que for possível da corrida de amanhã. O fato é que estão todos muito próximos, no Q1 fiquei a seis décimos da pole. A Fórmula 1 está com uma competitividade incrível, a maior em muitos anos", analisou, explicando o que faltou para conseguir um lugar melhor no grid.

"A classificação foi difícil, nosso carro é sensível em condições instáveis, quando tem muito vento, como foi hoje. Também peguei um pouco de ar sujo do Yuki (Tsunoda) no setor intermediário na minha última tentativa e perdi tempo. A gente fica frustrado, mas tirei o que dava do carro e estou feliz com a minha volta", explicou.

Sábado difícil

Após dominar os três treinos livres, Lando Norris foi superado pelo companheiro de McLaren, Oscar Piastri, no treino classificatório hoje (30), em Zandvoort, e viu o clima esquentar para o GP da Holanda de Fórmula 1.

O líder do Mundial largará na pole position, à frente do britânico e do anfitrião Max Verstappen.

Logo no início do Q1, Lance Stroll foi para a grama, rodou e bateu no muro de proteção - como já havia feito na sexta-feira -, provocando a bandeira amarela, mas conseguiu retornar à pista e levar sua Aston Martin de volta aos boxes, sem registrar tempo.

A disputa pelo melhor tempo ficou restrito à dupla da McLaren, que primeiro liderou com Norris, mas terminou com Piastri em primeiro, com 1min09s338 - Russell e Verstappen vinham atrás.

Gabriel Bortoleto foi o último piloto a abrir a volta rápida, a oito minutos do fim, e terminou em décimo. Na segunda tentativa, o brasileiro sofreu com o balanço do carro, foi o 15º, ameaçado pelo companheiro de Sauber, Nico Hülkenberg, mas conseguiu avançar ao Q2 no limite. Colapinto, Hülkenberg, Ocon, Bearman e Stroll acabaram eliminados ainda no Q1.

Norris deu o troco no colega de equipe no Q2 e tomou a dianteira, com 1min08s874, 0s090 à frente de Piastri. Apoiado pela torcida, o anfitrião Max Verstappen vinha na sequência, à frente dos carros da Ferrari.

Sem encontrar equilíbrio em seu carro e atrapalhado por Tsunoda enquanto fazia sua volta rápida, Bortoleto terminou em 13º, posição que obteve no dois últimos treinos livres. Além do brasileiro, Kimi Antonelli, Tsunoda, Gasly e Albon deixaram a disputa na segunda parcial.

Em nova disputa acirrada entre os carros da McLaren de Piastri e Norris no Q3, desta vez valendo a ponta do grid de largada, o australiano levou a melhor, com o tempo de 1min08662, apenas 0s012 à frente do vice-líder do Mundial. Verstappen e Hadjar, a principal surpresa do dia, saem na segunda fila.

Os pilotos voltam à pista neste domingo, às 10h (horário de Brasília), para disputar o GP da Holanda de Fórmula 1, a 15ª etapa da temporada.

 

HOJE

Com Walter 'Bolacha', série B do Estadual começa neste sábado

Bataguassu, CR Aquidauana, Comercial, Taveirópolis, Maracaju e São Gabriel lutam por duas vagas na elite do futebol sul-mato-grossense

30/08/2025 12h15

Walter é a grande esperança de gols do CR Aquidauana

Walter é a grande esperança de gols do CR Aquidauana Foto: Reprodução

Neste sábado (30), começa a Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense com seis clubes participantes que irão lutar por duas vagas na elite do futebol estadual.

Bataguassu, CR Aquidauana, Comercial, Taveirópolis, Maracaju e São Gabriel são os times inscritos na edição deste ano. Eles se enfrentarão em turno e returno, ou seja, cada equipe jogará 10 jogos. 

No final, os dois clubes que mais somarem pontos conseguirão o acesso para a primeira divisão de 2026, onde irão substituir o Aquidauanense e o Coxim, que foram rebaixados este ano. A previsão é que a última rodada seja disputada no dia 1º de novembro.

Como todo ano, a segunda divisão reserva jogadores badalados para a competição. Em 2025, o torneio irá contar com a presença do Walter, que vestiu as camisas de Goiás, Fluminense e Internacional, e vai disputar a Série B pelo CR Aquidauana, clube estreante no futebol do estado.

Já o Bataguassu terá no elenco o atacante Marquinhos Cambalhota, de incríveis 49 anos, que acumula passagens por Coritiba e Atlético Mineiro, além de clubes asiáticos. Confira os jogos da primeira rodada:

  • Bataguassu x Comercial, no Estádio João de Souza
  • CRA x Taveirópolis, no Estádio Noroeste
  • Maracaju x São Gabriel, no Estádio Loucão

Além dos dois jogadores, outra atração desta edição é o Comercial, segundo time com mais títulos estaduais conquistados, mas que vive uma fase ruim na sua história. No ano passado, a equipe também disputou a Série B, porém, não conseguiu o acesso após acumular apenas sete pontos em oito jogos, ficando na quarta colocação.

Desta vez, o time campo-grandense terá mais uma oportunidade de voltar à elite do futebol sul-mato-grossense, além do Mato Grosso do Sul poder viver novamente o clássico Comerário.

