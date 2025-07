Willian Arão é registrado no BID e pode estrear pelo Santos no Brasileiro contra o Flamengo

Inédito

Amanda Anisimova está na final de Wimbledon. Em uma das atuações mais marcantes de sua carreira, a norte-americana superou Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/4, em 2h38min de partida. Foi a primeira vez que a tenista disputou uma semifinal de Grand Slam na grama inglesa, e aproveitou a oportunidade ao máximo. Aos 23 anos, garantiu vaga inédita na decisão de um major, na qual encara a forte polonesa Iga Swiatek, e manteve a vantagem no confronto direto contra a belarussa, agora com seis vitórias em nove jogos.

"Sinceramente, ainda não parece real. A Aryna é uma competidora duríssima, e eu estava completamente exausta em quadra. Não sei como consegui vencer. Ela é uma atleta incrível, uma inspiração para mim e, com certeza, para muitas outras pessoas também. Estar na final de Wimbledon é algo extremamente especial. A atmosfera hoje foi incrível. Sei que ela é a número 1 do mundo, mas muita gente estava torcendo por mim, e isso significou muito", afirmou a americana.

O duelo foi intenso do início ao fim, disputado sob forte calor em Londres. Na partida, um gesto de fair play chamou a atenção do público: Sabalenka, percebendo o desconforto de torcedores nas arquibancadas, ofereceu garrafas de água para amenizar os efeitos da temperatura elevada. Foi aplaudida, mas a demonstração de empatia não se traduziu em controle emocional total nos momentos decisivos.

Anisimova fez um primeiro set sólido, apostando em variações e em trocas longas para desestabilizar a potência de Sabalenka. A única quebra veio no game final, após uma batalha de quase dez minutos. Com coragem nas devoluções e controle nos ralis, a americana fechou a parcial em 6/4, largando na frente e impondo pressão sobre a favorita.

Sabalenka reagiu na segunda parcial com o tênis que a levou ao topo do ranking. Com saques mais eficientes e menos riscos nas devoluções, a atleta de Belarus conseguiu a quebra no sétimo game e administrou a vantagem com autoridade para empatar o jogo em 6/4. Ao final, terminou a partida com 31 winners e seis aces, contra 30 bolas vencedoras da adversária.

O set decisivo teve roteiro digno de Grand Slam. Sabalenka começou com tudo, quebrando o saque da rival logo no primeiro game. Mas a reação de Anisimova veio em seguida: agressiva nas devoluções e com movimentação intensa, ela conseguiu duas quebras consecutivas e abriu 4/1.

Sabalenka oscilou emocionalmente, demonstrou frustração e chegou a se ver perdendo por 0/40 quando sacava em 4/5. Ainda assim, salvou dois match points com coragem, mas não resistiu ao terceiro: Anisimova fechou em 6/4 e comemorou com lágrimas a vitória mais importante da carreira.

Anisimova vive o ponto alto de uma trajetória marcada por obstáculos. Em 2019, ainda adolescente, ela alcançou a semifinal de Roland Garros com apenas 17 anos, mas foi superada por Ashleigh Barty. No mesmo ano, afastou-se do circuito após a morte do pai e técnico, Konstantin. Em 2023, decidiu fazer uma nova pausa para cuidar da saúde mental. Voltou no início do ano passado fora do Top 300 e, pouco mais de um ano depois, está em sua primeira final de Grand Slam.

O momento atual coroa uma temporada de afirmação. Anisimova conquistou seu primeiro título de WTA 1000 em Doha e soma três títulos e três vices na carreira. Ao derrotar a líder do ranking mundial em Wimbledon, ela consolida sua posição entre as principais jogadoras do circuito e se coloca como forte candidata a dar um passo ainda maior.

SWIATEK CONFIRMA FAVORITISMO

No outro jogo do dia, Iga Swiatek confirmou o favoritismo e garantiu vaga na decisão ao arrasar a suíça Belinda Bencic por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0, em apenas 1h12min de jogo. Dominante do início ao fim, a oitava cabeça de chave aplicou um "pneu" e não deu chances à adversária, somando 26 winners contra apenas 11 da suíça.

A partida contra Anisimova será o primeiro encontro entre ambas em uma final de Grand Slam. A americana, de 23 anos, faz campanha histórica em Londres e disputa sua primeira decisão de Major na carreira.

Especialista em saibro, Swiatek mostra evolução também na grama. Até esta edição de Wimbledon, a polonesa jamais havia passado das quartas de final. Agora, cinco vezes campeã de Grand Slam, ela tenta conquistar o título mais tradicional do circuito.

