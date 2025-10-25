Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Xabi Alonso evita polêmica com Yamal antes do clássico deste domingo

O craque do Barcelona afirmou, na sexta-feira, que o rival "rouba e reclama". Real está dois pontos à frente do rival

Agencia Estado

Agencia Estado

25/10/2025 - 20h00
As provocações recentes do jovem astro do Barcelona Lamine Yamal não caíram bem no Real Madrid antes do clássico entre as duas equipes, neste domingo, às 12h15 (horário de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, valendo a liderança de La Liga. O craque do time catalão afirmou, na sexta-feira, que o rival "rouba e reclama".

De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", a declaração irritou os jogadores do time da capital espanhola, que consideraram a fala desrespeitosa, e o capitão Dani Carvajal pretende falar com o atacante adversário após o apito final. Xabi Alonso, porém, preferiu ignorar a provocação do jovem de 18 anos.

"Não vou entrar nisso. Há muitas declarações do lado do Barcelona e não posso avaliar todas. O importante é o que acontece em campo, de onde viemos, o que vem pela frente e como jogamos. É isso que mais nos preocupa e no que temos trabalhado", esquivou-se o treinador da equipe merengue, que estará no banco pela primeira vez no El Clásico.

"É um jogo importante e há muitos ingredientes para jogarmos bem e aproveitarmos. É isso que mais nos anima", comentou o treinador. "O mais importante somos nós: nossa qualidade e nossa força. Temos de estar juntos, controlar os momentos de pressão e encurtar as distâncias. É nisso que estamos trabalhando para sermos mais consistentes."

Yamal acirrou a rivalidade na véspera do clássico enquanto participava de uma live em um jogo da Kings League na Espanha. Questionado se o Porcinos, adversário da equipe do qual é dono, o La Capital, poderia ser comparado ao Real Madrid, o atleta disparou: "Parece que sim, roubam e estão sempre reclamando", respondeu.

Após nove rodadas, o Real Madrid lidera La Liga com 24 pontos, dois a mais que o rival catalão.

Semifinalista

João Fonseca cai do lado da chave de Alcaraz em Paris e reencontra Shapovalov na estreia

Shapovalov ainda não explicou sobre o que ocorreu para ele desistir da partida na Suíça quando perdia por 4 a 1

24/10/2025 14h30

Brasileiro enfrenta Jaume Munar nas semifinais do torneio

Brasileiro enfrenta Jaume Munar nas semifinais do torneio Foto: Divulgação

João Fonseca nem teve tempo de celebrar uma dura virada sobre Denis Shapovalov e já ficou sabendo que terá um reencontro com o canadense. Pouco tempo depois da vitória do brasileiro no ATP 500 da Basileia, saiu a chave do Masters 1000 de Paris - terá o retorno dos principais tenistas do planeta - com novo jogo contra o rival que abandonou misteriosamente nesta sexta-feira.

Shapovalov ainda não explicou sobre o que ocorreu para ele desistir da partida na Suíça quando perdia por 4 a 1 no terceiro set. Ele teve conversa rápida com o árbitro de cadeira e deixou a quadra. Cada tenista havia vencido um set por 6 a 3.

Em caso de lesão, pode até nem ter condições de encarar o brasileiro. O Masters 1000 de Paris, com 64 tenistas, começa na terça-feira na fase de 32, mas ainda não foram definidos os horários das partidas. João Fonseca caiu do lado da chave de Carlos Alcaraz, o líder do ranking, e terá um caminho "pesado" caso queira enfrentar o espanhol em possível semifinal.

Caso supere Shapovalov, João Fonseca teria um possível embate com o russo Karen Karen Khachanov, 10º do mundo, nas oitavas de final. A projeção o colocaria no caminho do norte-americano Taylor Fritz (4º) ou do casaque Alexander Bublik (13º) nas quartas.

Nas semifinais os principais cabeças de chave, além de Carlos Alcaraz, seriam o canadense Felix Auger-Aliassime (9º), com o qual poderia jogar na semifinal da Basileia, além do checo Jiri Lehecka (14º).

Sem Novak Djokovic, que pelo segundo ano perde o Masters 1000, mas prometeu voltar em 2026, o italiano Jannik Sinner está do outro lado da chave, que tem outros nomes de peso, casos do alemão Alexander Zverev, terceiro favorito, o russo Daniil Medvedev, o norte-americano Ben Shelton e o russo Andrey Rublev.

Esportes

Messi pode chegar ao milésimo gol com renovação; saiba quando ele deve atingir marca histórica

Desde que iniciou no Barcelona, Messi soma 895 gols em 1.152 jogos como profissional - que leva em consideração sua carreira por clubes e seleção argentina

23/10/2025 23h00

Fotoarena/FolhaPress

Lionel Messi disputará ao menos mais três temporadas até encerrar sua carreira e, com isso, pode chegar ao gol de número 1.000 como profissional. Nesta quinta-feira, o Inter Miami, clube da Major League Soccer (MLS), anunciou que chegou a um acordo com o camisa 10 para estender seu vínculo na Flórida até 2028, o que afasta a possibilidade de o atacante pendurar as chuteiras após a Copa do Mundo de 2026.

Das últimas vezes em que foi questionado sobre aposentadoria, Messi foi sincero ao admitir que este momento se aproxima. Em setembro, disputou pela última vez uma partida das Eliminatórias na Argentina, em duelo com a Venezuela no Monumental de Núñez. Com isso, após a Copa do Mundo, deverá centrar sua carreira somente no Inter Miami.

Desde que iniciou no Barcelona, Messi soma 895 gols em 1.152 jogos como profissional - que leva em consideração sua carreira por clubes e seleção argentina. Uma média de 0,78 por jogo. Com isso, é preciso que Messi marque, ao menos, 105 gols nos próximos três anos para chegar ao milésimo tento antes de pendurar as chuteiras.

Messi e Inter Miami voltam aos gramados já nesta sexta-feira, contra o Nashville, pela primeira rodada dos playoffs da MLS - intitulado MLS Cup, e que define o campeão nacional. Será a primeira partida do craque argentino desde o acerto da renovação e mais uma oportunidade de estender o número de gols marcados. Existe a possibilidade de que, até o fim de 2025, o argentino chegue à marca de 900 gols na carreira.

O novo contrato de Messi com o Inter Miami se estenderá até o fim da temporada de 2028 da MLS. Portanto, caso chegue à final com sua equipe no último ano de contrato, o argentino pendurará as chuteiras em dezembro. Para se calcular quando o camisa 10 poderá chegar ao milésimo gol é preciso levar em consideração o número de partidas a serem disputadas e sua média de gols.

Cada temporada da MLS é composta por uma fase regular, com 34 jogos, e a pós-temporada, em que serão disputadas quatro fases até a decisão. Os finalistas podem disputar até seis partidas adicionais, o que aumenta o número de jogos em cada temporada para 40.

Desde que chegou ao Inter, em 2023, Messi disputou 82 partidas e marcou 71 gols - uma média de 0,86 gol por partida. Com isso, sem considerar a fase de playoffs e com uma projeção de que ele mantenha a mesma forma até 2028, o camisa 10 marcaria 89 gols somente na temporada regular da MLS. Se chegar a todas as finais nos três próximos anos, somaria mais 16 tentos para as suas estatísticas pessoais.

Esse desempenho na MLS, em teoria, já seria o suficiente. Entretanto, vale ressaltar que, nas três temporadas em que defendeu o Inter Miami até hoje, a franquia Flórida nunca chegou à decisão do campeonato nacional. Há outras competições que podem fazer com que Messi chegue ao milésimo gol, por outro lado: Leagues Cup e Concachampions.

A Leagues Cup reúne todas as equipes dos Estados Unidos e do México em um torneio curto, no início da temporada. Ele também garante vaga à Concachampions, por exemplo. Cada equipe disputa, no mínimo, três partidas em cada temporada. Esse número pode subir para seis, caso chegue às semifinais - que garante, ao mínimo, a disputa da partida do terceiro lugar.

Messi pode disputar entre nove e 18 partidas da Leagues Cup até 2028. Na Concachampions, é necessário garantir a classificação, mas a franquia disputou a competição em 2025 e, pela League Cup, já assegurou a vaga em 2026. Em formato mata-mata, com partidas de ida e volta, a competição reúne equipes da América do Norte, Central e Caribe.

Se conseguir se classificar também em 2027 e 2028, Messi disputará no mínimo seis partidas - duas em cada temporada e considerando que a equipe será eliminada na primeira rodada. Esse número pode ser ampliado caso o Inter Miami consiga avançar no mata-mata. Nesta temporada, chegou às semifinais, tendo sido eliminado pelo Vancouver Whitecaps.

Considerando apenas o mínimo de partidas possíveis nessas competições, Messi poderia mais 15 jogos até 2028. Seguindo a média de gols pelo Inter Miami, pode marcar outros 13 gols que, somados àqueles marcados na temporada regular da MLS, seriam suficientes para fazer Messi superar a marca de 1.000 gols.

A tendência, com base na média de gols do Inter Miami, é que Messi chegue ao milésimo gol em 2028, no último ano de contrato, durante a temporada regular da MLS. Vale ressaltar, no entanto, que Messi ainda terá a Copa do Mundo de 2026 para disputar com a seleção argentina.

A partir do próximo Mundial, as finalistas disputarão oito partidas, ao somar fase de grupos e mata-mata. Pela Argentina, a média de gols do camisa 10 é de 0,58 por jogo. Assim, na projeção, marcaria entre um e quatro gols na Copa do Mundo. Ainda há seis amistosos até lá, mas não é certeza quanto à sua convocação. Se for chamado para todos, incluindo nesta próxima Data Fifa, de novembro, serão mais três gols para o camisa 10.

Os gols da seleção argentina fazem com que, no cenário otimista - em que o Inter Miami e a Argentina cheguem a todas as finais possíveis -, Messi termine o ano de 2027 com o milésimo gol. No cenário realista, isso ocorreria em 2028, mas se a equipe da Flórida for eliminada em todas as competições logo na primeira fase, a tendência é que este caminho seja mais tortuoso: o craque argentino chegaria ao milésimo tento em dezembro de 2028, com poucas semanas restantes no contrato.

