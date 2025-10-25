Xabi Alonso evita polêmica com Yamal antes do clássico deste domingo

Esportes

Desde que iniciou no Barcelona, Messi soma 895 gols em 1.152 jogos como profissional - que leva em consideração sua carreira por clubes e seleção argentina

Lionel Messi disputará ao menos mais três temporadas até encerrar sua carreira e, com isso, pode chegar ao gol de número 1.000 como profissional. Nesta quinta-feira, o Inter Miami, clube da Major League Soccer (MLS), anunciou que chegou a um acordo com o camisa 10 para estender seu vínculo na Flórida até 2028, o que afasta a possibilidade de o atacante pendurar as chuteiras após a Copa do Mundo de 2026.



Das últimas vezes em que foi questionado sobre aposentadoria, Messi foi sincero ao admitir que este momento se aproxima. Em setembro, disputou pela última vez uma partida das Eliminatórias na Argentina, em duelo com a Venezuela no Monumental de Núñez. Com isso, após a Copa do Mundo, deverá centrar sua carreira somente no Inter Miami.



Desde que iniciou no Barcelona, Messi soma 895 gols em 1.152 jogos como profissional - que leva em consideração sua carreira por clubes e seleção argentina. Uma média de 0,78 por jogo. Com isso, é preciso que Messi marque, ao menos, 105 gols nos próximos três anos para chegar ao milésimo tento antes de pendurar as chuteiras.



Messi e Inter Miami voltam aos gramados já nesta sexta-feira, contra o Nashville, pela primeira rodada dos playoffs da MLS - intitulado MLS Cup, e que define o campeão nacional. Será a primeira partida do craque argentino desde o acerto da renovação e mais uma oportunidade de estender o número de gols marcados. Existe a possibilidade de que, até o fim de 2025, o argentino chegue à marca de 900 gols na carreira.



O novo contrato de Messi com o Inter Miami se estenderá até o fim da temporada de 2028 da MLS. Portanto, caso chegue à final com sua equipe no último ano de contrato, o argentino pendurará as chuteiras em dezembro. Para se calcular quando o camisa 10 poderá chegar ao milésimo gol é preciso levar em consideração o número de partidas a serem disputadas e sua média de gols.



Cada temporada da MLS é composta por uma fase regular, com 34 jogos, e a pós-temporada, em que serão disputadas quatro fases até a decisão. Os finalistas podem disputar até seis partidas adicionais, o que aumenta o número de jogos em cada temporada para 40.



Desde que chegou ao Inter, em 2023, Messi disputou 82 partidas e marcou 71 gols - uma média de 0,86 gol por partida. Com isso, sem considerar a fase de playoffs e com uma projeção de que ele mantenha a mesma forma até 2028, o camisa 10 marcaria 89 gols somente na temporada regular da MLS. Se chegar a todas as finais nos três próximos anos, somaria mais 16 tentos para as suas estatísticas pessoais.



Esse desempenho na MLS, em teoria, já seria o suficiente. Entretanto, vale ressaltar que, nas três temporadas em que defendeu o Inter Miami até hoje, a franquia Flórida nunca chegou à decisão do campeonato nacional. Há outras competições que podem fazer com que Messi chegue ao milésimo gol, por outro lado: Leagues Cup e Concachampions.



A Leagues Cup reúne todas as equipes dos Estados Unidos e do México em um torneio curto, no início da temporada. Ele também garante vaga à Concachampions, por exemplo. Cada equipe disputa, no mínimo, três partidas em cada temporada. Esse número pode subir para seis, caso chegue às semifinais - que garante, ao mínimo, a disputa da partida do terceiro lugar.



Messi pode disputar entre nove e 18 partidas da Leagues Cup até 2028. Na Concachampions, é necessário garantir a classificação, mas a franquia disputou a competição em 2025 e, pela League Cup, já assegurou a vaga em 2026. Em formato mata-mata, com partidas de ida e volta, a competição reúne equipes da América do Norte, Central e Caribe.



Se conseguir se classificar também em 2027 e 2028, Messi disputará no mínimo seis partidas - duas em cada temporada e considerando que a equipe será eliminada na primeira rodada. Esse número pode ser ampliado caso o Inter Miami consiga avançar no mata-mata. Nesta temporada, chegou às semifinais, tendo sido eliminado pelo Vancouver Whitecaps.



Considerando apenas o mínimo de partidas possíveis nessas competições, Messi poderia mais 15 jogos até 2028. Seguindo a média de gols pelo Inter Miami, pode marcar outros 13 gols que, somados àqueles marcados na temporada regular da MLS, seriam suficientes para fazer Messi superar a marca de 1.000 gols.



A tendência, com base na média de gols do Inter Miami, é que Messi chegue ao milésimo gol em 2028, no último ano de contrato, durante a temporada regular da MLS. Vale ressaltar, no entanto, que Messi ainda terá a Copa do Mundo de 2026 para disputar com a seleção argentina.



A partir do próximo Mundial, as finalistas disputarão oito partidas, ao somar fase de grupos e mata-mata. Pela Argentina, a média de gols do camisa 10 é de 0,58 por jogo. Assim, na projeção, marcaria entre um e quatro gols na Copa do Mundo. Ainda há seis amistosos até lá, mas não é certeza quanto à sua convocação. Se for chamado para todos, incluindo nesta próxima Data Fifa, de novembro, serão mais três gols para o camisa 10.



Os gols da seleção argentina fazem com que, no cenário otimista - em que o Inter Miami e a Argentina cheguem a todas as finais possíveis -, Messi termine o ano de 2027 com o milésimo gol. No cenário realista, isso ocorreria em 2028, mas se a equipe da Flórida for eliminada em todas as competições logo na primeira fase, a tendência é que este caminho seja mais tortuoso: o craque argentino chegaria ao milésimo tento em dezembro de 2028, com poucas semanas restantes no contrato.