Zagueiro do Brasil, Éder Militão cai em fake news e convoca torcida para amistoso no Morenão; veja!

Titular da seleção brasileira, o zagueiro do Real Madrid, Éder Militão, caiu em uma notícia falsa nesta semana, desta vez envolvendo o futebol sul-mato-grossense.

Em campo nos amistosos desta data Fifa diante de Senegal e Guiné , o defensor revelado no São Paulo apareceu recentemente em um vídeo em que convoca a torcida de Mato Grosso do Sul para um suposto amistoso beneficente no próximo dia 27, próxima terça-feira, partida, segundo ele, marcada para a no Estádio Pedro Pedrossian, o Morenão.

“Fala galera de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, passando para avisar vocês que estarei presente dia 27 de junho no Estádio Morenão para o jogo beneficente, conto com a presença de todos vocês, grande abraço”, diz.

Além do defensor, o banner do evento traz nomes como os de Vinícius Júnior, Rodrygo, ambos companheiros de Militão na seleção brasileira e no Real Madrid, influencers, funkeiros, e ex-jogadores como Marcelinho Carioca e Emerson Sheik.

Aos sul-mato-grossenses, a informação destacada pelo jogador soa, ao menos de forma questionadora, visto que as obras no estádio devem ser finalizadas somente no ano que vem.

Com total de R$ 9,4 milhões investidos pelo governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), o processo de revitalização do Morenão foi retomado em julho de 2022. Vale destacar que por diversas ocasiões e descumprimentos de prazos, o estádio que deveria estar apto a receber o estadual e a Série-D deste ano.

Em janeiro deste ano, o Correio do Estado entrou em contato com a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec), responsável pelo projeto de reforma do estádio, e foi informado que a entrega dos reparos estava prevista para acontecer no dia da primeira rodada do Estadual.

"Na primeira etapa das obras do Morenão estão sendo realizadas reformas dos banheiros e vestiários da entrada principal do estádio. Também foi reformado o acesso que liga o segundo vestiário dos jogadores ao campo de futebol. A previsão de entrega é dia 22 de janeiro deste ano", informou a fundação em nota.

Na ocasião, a Fapec frisou que a fase relacionada à reforma dos banheiros e vestiários estava em vias de ser finalizada, sendo que grande parte do acabamento do local já havia sido concluído.

"No que tange à entrega do estádio para uso de práticas esportivas é importante lembrar que existem diversos fatores que podem impactar no prazo de conclusão das obras, dentre eles: o tempo de existência do estádio, o que propicia o surgimento de fatores inesperados à medida que avançam as reformas; licenças; aprovação das fases de execução pelas instâncias fiscalizadoras; execução adequada dos projetos pelas futuras contratada”, complementou a instituição.

Segundo o governo do Estado, a revitalização Morenão foi dividida em três etapas: estrutura e banheiros; parte elétrica e acessibilidade e pânico, e têm como objetivo adequar o estádio às normas de segurança atuais, para torcedores e estudantes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) que utilizam o espaço.

Ao Correio do Estado, a Fapec destacou que até o momento o estádio segue em obras e que não há nada nesse sentido. Presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, Marco Tavares destacou que o estádio segue interditado pelo Ministério Público.

