Zico, ídolo do Flamengo, defende SAFs em evento no MS

Zico esteve presente em Campo Grande para realizar uma palestra sobre liderança no Empreendefest, evento do Sebrae/MS, - Paulo Ribas

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Em Campo Grande, na tarde desta quarta-feira (1), Zico se posicionou a favor da Sociedade Anônima de Futebol (SAF), e lembrou que quando foi secretário de esportes da Presidência da República, implementou um projeto de lei que permitia aos clubes se tornar empresas.

"A gente sabe que os clubes aqui no Brasil são clubes sociais e tem todo um estatuto e respeitamos isso. Eu vivi num país que era voltado para o futebol e tinha essa experiência de empresa, no caso o italiano e era o campeão do mundo da época. Todos os clubes não tinham trabalhos sociais, não faziam outras competições, não tinham outras modalidades, era só futebol. Então eu achava que aquele modelo poderia ser importante".

Apesar de ser a favor da implementação das SAFs, o ídolo do Flamengo também criticou a postura de alguns exemplos que ignoram o passado do clube.

"O que eu acho que acontece é que é muito fácil você chegar daqui pra frente. E o passado do clube? E aqueles que trabalharam bastante, que tem problemas a serem resolvidos. Então, quem está começando com a SAF hoje, não está querendo resolver os problemas do clube. Problemas anteriores que são sérios, e que o Flamengo resolveu em 2012. O Flamengo hoje se tornou essa potência porque ele resolveu todos os problemas que tinha anteriormente", ressaltou.

Questionado sobre os talentos brasileiros nos gramados, o galinho lamenta a ida precoce dos jovens para fora do país e diz que isso reflete na entrada de estrangeiros no futebol brasileiro.

"Os clubes brasileiros fazem um trabalho de base excelente. Uma pena que estão perdendo. Quando chega com essa idade de 17 anos, já está todo mundo indo embora. Por isso não tem uma renovação aqui no futebol brasileiro. O futebol brasileiro nunca teve tantos estrangeiros como está tendo agora. Por quê? Porque a maioria dos jovens estão lá fora".

SAF no MS

Em novembro de 2024, a Associação Atlética Portuguesa, tradicional clube de Mato Grosso do Sul, deu um passo importante em sua história ao se tornar a primeira Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do estado. Agora com o novo nome de Futebol Clube Pantanal SAF.

O primeiro investimento desde que se tornou SAF gira em torno de R$ 13 milhões. O aporte é por meio da Lei de Incentivo ao Esporte e será usado para estruturar o centro de treinamento e apoiar projetos do clube.

"Acreditamos no fortalecimento da base e na estruturação do elenco para a temporada de 2026. Nossa meta é, até 2028, ver o Pantanal disputar a Série B do Campeonato Brasileiro", disse Mazinho, presidente do FC Pantanal.

Recentemente, o Comercial, segundo maior campeão estadual, divulgou de forma oficial a pretensão de virar SAF, e busca atrair investidores para “desafogar” os problemas financeiros e esportivos enfrentados na última década.

O modelo SAF permite que clubes deixem de ser associações civis e passem a funcionar como sociedades anônimas, em formato semelhante ao de empresas privadas. A mudança possibilita maior acesso a investimentos e abre caminho para uma gestão profissional.