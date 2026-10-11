Cidade na Argentina oferece moradia gratuita à beira-mar em troca de 24 horas de trabalho por semana - Foto: Gezer Amorim/Pexels

Um complexo turístico de frente para o mar em Quequén, no partido de Necochea, está recrutando voluntários dispostos a trabalhar 24 horas por semana em troca de hospedagem gratuita. A proposta foi publicada na plataforma Worldpackers e chama atenção de quem quer conhecer uma das praias mais procuradas da costa argentina gastando pouco.

Quem topar a troca ganha uma cama em quarto compartilhado com outros voluntários, almoço todos os dias e duas jornadas de folga por semana. Esse tempo livre pode ser usado para caminhar pela orla, visitar outras praias da região ou simplesmente descansar.

Como funciona o trabalho no hostel

A função principal dos voluntários é atuar na recepção do alojamento, em contato direto com os hóspedes. As tarefas envolvem receber quem chega, organizar entrada e saída dos quartos e esclarecer dúvidas sobre o funcionamento do espaço.

Também cabe a eles orientar os visitantes sobre as praias da região e indicar passeios pela área. O trabalho também inclui turnos noturnos, e o horário exato de cada voluntário varia conforme a disponibilidade combinada com o anfitrião.

Quem pode se candidatar à vaga

O anúncio pede candidatos entre 24 e 50 anos, com nível intermediário de espanhol para se comunicar com os hóspedes. O hostel aceita tanto viajantes sozinhos quanto casais ou duplas de amigos que queiram fazer a experiência juntos.

A permanência mínima exigida é de 3 semanas, sem limite máximo para quem quiser ficar mais tempo. Além da cama e do almoço, quem for aceito tem acesso a internet rápida, cozinha equipada e bicicletas para se locomover pela cidade. Ao finalizar a experiência, cada voluntário recebe um certificado.

Como se inscrever e período disponível

Para participar, é preciso montar um perfil na Worldpackers, preencher os dados pedidos e enviar um pedido diretamente ao anfitrião responsável pelo alojamento. A aprovação não é automática: cabe ao dono do espaço aceitar ou recusar cada candidatura recebida.

As vagas estão disponíveis no fim de 2026 e nos três primeiros meses de 2027. Passagem, transporte até Necochea, seguro viagem e gastos pessoais ficam por conta de cada voluntário, já que a oferta cobre apenas estadia e alimentação.