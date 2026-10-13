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Superação

Sobrevivente de Hiroshima começou com um triciclo e construiu um império após a bomba de 1945

Matsuda sobreviveu ao ataque bomba atômica sobre Hiroshima por parte dos Estados Unidos

Henrique Cesaretti

13/10/2026 - 11h56
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Jujiro Matsuda começou a trabalhar na indústria de máquinas aos 13 anos. Em 1921, assumiu a presidência da Toyo Cork Kogyo, empresa que décadas depois se tornaria a Mazda, um dos maiores fabricantes de automóveis do mundo. Sua trajetória, porém, foi marcada pela bomba atômica de Hiroshima, acontecimento que poderia ter encerrado tudo.

Em 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram a bomba atômica sobre Hiroshima. Matsuda sobreviveu ao ataque, e sua fábrica, localizada a cerca de cinco quilômetros do epicentro, sofreu apenas danos menores, ao contrário da maior parte da cidade, que ficou destruída. Quatro meses depois, a empresa retomou a produção de veículos e participou da reconstrução da cidade.

Do trabalho infantil à primeira empresa

Nascido em 6 de agosto de 1875, em Hiroshima, Matsuda era o mais novo de 12 irmãos. As dificuldades financeiras da família impediram que continuasse na escola. Aos 13 anos, ele se mudou para Osaka e começou como aprendiz em um ateliê de serralharia, onde despertou o interesse por máquinas e processos de fabricação.

Ao longo dos anos, trabalhou em diferentes fábricas para dominar novas técnicas. Nos intervalos, visitava outras plantas e estudava métodos de produção. Aos 31 anos, fundou a Matsuda Seisakusho em um estábulo alugado de 33 metros quadrados. Os primeiros anos foram difíceis: ele descobriu que um produto ao qual havia dedicado tempo já existia no mercado.

Matsuda reorientou o foco, desmontou peças, modificou-as e desenvolveu uma bomba centrífuga patenteada, que o levou ao sucesso.

A virada para a indústria automotriz

Em 1918, retornou a Hiroshima e fundou a Hiroshima Matsuda Seisakusho. Dois anos depois, foi convidado a recuperar a Toyo Cork Kogyo, uma companhia de cortiça em dificuldades. Assumiu a presidência em 1921 e transformou o negócio ao fabricar painéis de cortiça comprimida, o que impulsionou o crescimento da empresa. Em 1925, porém, um incêndio destruiu aproximadamente 70% das instalações.

Em vez de desistir, Matsuda decidiu se concentrar no setor que melhor conhecia: máquinas. Em 1927, a empresa mudou seu nome para Toyo Kogyo. No início dos anos 1930, ele viu uma oportunidade nos veículos de três rodas, mais baratos que os automóveis convencionais e cada vez mais procurados no Japão para o transporte de mercadorias.

Em outubro de 1931, a empresa começou a fabricar o Mazda-Go DA, um pequeno triciclo motorizado com espaço para carga.

 

Reconstrução e legado pós-guerra

Depois de sobreviver ao ataque atômico de 1945, Matsuda enfrentou a reconstrução da empresa e da cidade. A Toyo Kogyo disponibilizou parte de suas instalações para atender as vítimas nos primeiros meses. A empresa retomou rapidamente a produção dos triciclos Mazda-Go, que ajudaram na reconstrução de Hiroshima.

Jujiro Matsuda permaneceu à frente da empresa até dezembro de 1951, quando deixou a presidência e assumiu o cargo de presidente do directório. Tsuneji Matsuda assumiu a presidência, e jujiro Matsuda morreu em 27 de março de 1952, aos 76 anos.

Matsuda não chegou a ver o lançamento do primeiro automóvel de passageiros da empresa. Em 1960, a Toyo Kogyo apresentou o Mazda R360 Coupé. Em 1984, a empresa adotou oficialmente o nome Mazda Motor Corporation, consolidando a marca que havia começado com um triciclo em meio às ruínas de Hiroshima.

Por que a Toyo Kogyo conseguiu retomar a produção tão rápido após o ataque

A localização da fábrica da Toyo Kogyo foi decisiva para a retomada da produção. A cerca de cinco quilômetros do epicentro da explosão, as instalações sofreram apenas danos menores, ao contrário do restante de Hiroshima, reduzido a ruínas. Enquanto a maioria das empresas da cidade precisava ser reconstruída do zero, Matsuda tinha acesso a máquinas e infraestrutura funcionais.

Por isso, a empresa retomou a produção dos Mazda-Go em quatro meses.

Como os triciclos Mazda-Go ajudaram a reconstrução da cidade

Durante a reconstrução, os pequenos veículos também serviram ao resgate e à distribuição de suprimentos. Os Mazda-Go foram usados para retirar escombros das ruas, distribuir alimentos e ferramentas aos moradores e transportar voluntários entre os pontos de atendimento às vítimas.

Ao manter a produção dos triciclos, Matsuda ofereceu à cidade uma solução imediata de mobilidade e logística, quando a infraestrutura havia desaparecido.

Por que Matsuda saiu da presidência logo após a guerra?

Em dezembro de 1951, seis anos após o ataque atômico, Jujiro Matsuda deixou a presidência da Toyo Kogyo e passou a ocupar o cargo de presidente do directório, uma função menos executiva. Tsuneji Matsuda o sucedeu na presidência, e a transição ocorreu quando Matsuda tinha 76 anos e havia enfrentado uma reconstrução exigente.

Ele morreu poucos meses depois, em março de 1952, sem ver o lançamento do primeiro automóvel de passageiros da empresa, em 1960.

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