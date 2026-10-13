Suassuna: "O otimista é um tolo, o pessimista um chato; melhor ser um realista esperançoso

O escritor brasileiro Ariano Suassuna deixou uma reflexão marcante sobre como enfrentar a vida: equilibrar a lucidez sobre os obstáculos com a confiança de que sempre há algo a fazer. Sua proposição fugiu tanto da ingenuidade do otimismo extremo quanto da paralisia do pessimismo, sugerindo um caminho do meio que reconhece as dificuldades sem abrir mão da esperança.

Ele não negava que os problemas existem, pelo contrário, insistia em vê-los com clareza, mas recusava também a resignação que costuma acompanhar quem enxerga apenas o lado negativo das coisas. Para ele, o verdadeiro desafio era manter a confiança em momentos complexos, sem cair na ingenuidade.

Os três modos de olhar para a realidade

Segundo Suassuna, o otimista extremo acredita que tudo correrá bem apesar dos sinais de alerta. Ignora as dificuldades ou as minimiza, confiando cegamente no melhor resultado. Quem segue esse caminho pode subestimar riscos e tomar decisões imprudentes, deixando de agir quando a ação seria necessária.

O pessimista, por sua vez, fixa-se nos problemas e antecipa o pior. Essa visão concentrada no fracasso costuma levar ao descarte de oportunidades antes mesmo de tentar. Já o realista esperançado reconhece as limitações e dificuldades — mas não se paralisa diante delas. Procura soluções e mantém a confiança de que é possível avançar apesar dos obstáculos.

Por que os extremos prejudicam

O otimismo em excesso oferece motivação, mas carrega riscos reais. Quando alguém acredita que os problemas se resolverão sozinhos, adiamento e negligência tomam conta. Do outro lado, o pessimismo radical fecha portas antes de experimentá-las, transformando a desistência em profecia autorrealizável.

Suassuna enxergava nessa dualidade um problema: ambas as posições privam a pessoa de lidar com a realidade como ela é. O realista esperançado, porém, observa o mundo sem as lentes cor-de-rosa nem as de escuridão total. A esperança deixa de ser sonho ingênuo e vira ferramenta para buscar alternativas e se adaptar aos desafios.

Aplicar o realismo esperançado no dia a dia

Manter essa atitude equilibrada não significa negar tristeza ou medo — significa reconhecê-los sem que tomem todas as decisões. Comece identificando claramente quais são os problemas, depois procure soluções. Evite expectativas sem base, mas também não assuma como certo o pior cenário.

Reconhecer pequenas vitórias em tempos difíceis, informar-se bem antes de escolhas importantes e manter objetivos realistas e flexíveis foram as bússolas que Suassuna oferecia. A esperança, nessa lógica, não é ilusão — é o reconhecimento de que sempre existem possibilidades para transformar a realidade.

Em 1970, ele criou o Movimento Armorial. Uma iniciativa que combinava elementos do folclore nordestino com a arte erudita, refletindo sua convicção de que a cultura popular poderia dialogar com expressões mais sofisticadas.

Sua obra mais conhecida, a peça teatral Auto da Compadecida , exemplifica esse encontro entre o popular e o artístico, consolidando seu legado como um dos principais defensores da cultura nordestina.

Se o pessimista vê tudo ruim e o otimista vê tudo bem, como o realista esperançado não fica confuso com as duas coisas?

Suassuna deixa claro que o realista esperançado não é alguém dividido entre duas visões. Ele simplesmente não nega a tristeza, o medo ou a dificuldade — mas recusa deixar que essas emoções definam todas as suas decisões. Reconhecer que algo é difícil não significa desistir; significa planejar melhor. O confuso seria tentar ser otimista e pessimista ao mesmo tempo. Mas ser realista (ver os fatos) e esperançoso (acreditar em possibilidades) é um movimento único: você escolhe agir porque, apesar de tudo, sabe que sempre existem caminhos para transformar o que está à sua frente.