Terremoto revela algo inesperado sobre o interior da Terra e muda o que cientistas sabiam - Imagem gerada por inteligência artificial

Há 117 anos, um tremor sísmico nos Bálcãs revelou uma fronteira oculta sob a superfície terrestre e modificou para sempre o que a ciência sabia sobre a estrutura interna do nosso planeta.

O evento, registrado em 8 de outubro de 1909 na região do vale do rio Kupa, próximo à atual Croácia, se tornou uma chave para desvendar os mistérios das profundezas. Investigar as camadas profundas representa um dos maiores desafios da ciência moderna.

Enquanto naves espaciais já ultrapassaram os limites do Sistema Solar, as escavações mais profundas realizadas pela humanidade atingiram apenas pouco mais de 12 km na crosta terrestre.

Sem acesso direto às regiões mais distantes, pesquisadores dependem de técnicas indiretas — especialmente da análise de ondas sísmicas — para mapear estruturas localizadas a dezenas, centenas ou até milhares de quilômetros abaixo da superfície.

As camadas do mundo em que vivemos

O interior do nosso mundo funciona como um ovo cozido, a casca fina corresponde à crosta, a clara representa o denso manto, e a gema é o núcleo, localizado a mais de seis mil quilômetros de profundidade. Essa comparação simples ilustra como o planeta está dividido em regiões com propriedades e composições completamente diferentes.

Quando o cientista croata Andrija Mohorovičić analisou o terremoto de 1909, observou algo extraordinário nas ondas sísmicas geradas pelo tremor: elas aceleravam de forma abrupta quando atingiam uma profundidade específica no subsolo. Essa aceleração inesperada marcava a passagem de uma camada para outra — a fronteira entre a crosta e o manto.

A descoberta recebeu o nome de Descontinuidade de Mohorovičić, embora os cientistas a chamem simplesmente de Moho.

Uma ferramenta para explorar o invisível

Para o físico e astrofísico Thiago Maia, especialista em fenômenos naturais e integrante da Declaração Climática Mundial no Brasil. O achado revolucionou a geofísica ao demonstrar que tremores funcionavam como ferramenta de investigação indireta do subsolo.

A descoberta da Moho revelou, conforme Maia explicou ao Olhar Digital, camadas internas da Terra com propriedades distintas. Especialmente uma mudança marcante entre a crosta e o manto, abrindo caminhos para estudar o interior do planeta sem precisar perfurá-lo.

A diferença detectada nas ondas sísmicas revelava mudanças de densidade entre as camadas. A maioria dos pesquisadores atribui essa alteração na velocidade das ondas à transição entre tipos de rocha: a crosta, formada por materiais distintos do manto mais denso e rico em peridotito.

Conforme informou Maia, a profundidade dessa descontinuidade varia conforme a localização geográfica: sob os oceanos, situa-se a aproximadamente 6 km de distância, enquanto sob continentes essa espessura alcança até 35 quilômetros.

O que permanece desconhecido após 100 anos

Mais de 100 anos após a descoberta inicial, essa fronteira invisível continua sendo essencial para entender como o nosso mundo funciona internamente.

A importância da Moho reside no fato de que, apesar de a humanidade nunca ter perfurado diretamente até o manto em seu estado natural. As ondas sísmicas geradas por terremotos atravessam o planeta inteiro, permitindo mapear estruturas internas invisíveis aos nossos olhos.

Maia ressalva, porém, que a Moho não deve ser entendida simplesmente como uma parede física perfeitamente definida. Ao atravessar camadas internas com propriedades distintas, as ondas sísmicas revelam uma descontinuidade que a caracteriza fundamentalmente.

Aquele tremor de 1909, um evento potencialmente destrutivo, tornou-se ferramenta de conhecimento — demonstrando como a natureza, em seus fenômenos mais violentos, pode revelar os maiores segredos da estrutura terrestre.

Por que as ondas sísmicas mudam de velocidade na Moho

Quando uma onda sísmica viaja pelo interior da Terra, ela se comporta como a luz passando por materiais diferentes — muda de velocidade dependendo do que atravessa. Na Moho, essa mudança é brusca porque marca a transição entre dois tipos de rocha com densidades completamente distintas. A crosta, camada superior, é formada por rochas mais leves. Já o manto, logo abaixo, é composto por rochas muito mais densas e ricas em minerais como peridotito, olivina e piroxênios. Essa diferença de densidade faz as ondas acelerarem de forma repentina quando passam de uma camada para a outra — é como se entrassem em um material mais compacto e "denso demais" para atravessar na mesma velocidade anterior.

O que a descoberta da Moho significa para nosso conhecimento do planeta

A Moho transformou a geofísica porque provou que não precisamos perfurar o planeta para conhecê-lo. Antes dessa descoberta, os cientistas tinham pouca certeza sobre o que existia abaixo de alguns quilômetros de profundidade. Agora, usando terremotos como ferramentas naturais de investigação, conseguimos mapear estruturas a dezenas, centenas e até milhares de quilômetros de distância. Isso significa que a gente pode estudar o interior da Terra de forma indireta, usando apenas os dados que as ondas sísmicas nos trazem — sem precisar de máquinas perfurando o solo durante décadas.

Quando a Moho não funciona como uma parede bem definida

Muitas pessoas imaginam a Moho como uma fronteira perfeita, uma linha clara separando duas camadas distintas — algo como uma parede em uma casa. Mas a realidade é mais complexa. A Moho não é uma camada física sólida com espessura uniforme. Sua profundidade varia bastante conforme a localização geográfica: nos oceanos fica próxima a apenas 6 quilômetros da superfície, enquanto sob os continentes pode atingir até 35 quilômetros, e sob cordilheiras chega a 70 quilômetros. Além disso, a transição entre a crosta e o manto não acontece instantaneamente — é mais uma zona de mudança onde as propriedades das rochas vão se alterando gradualmente. O que define a Moho é justamente esse comportamento que as ondas sísmicas revelam, e não uma estrutura física bem demarcada.