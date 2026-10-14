Aos 22 anos, ele passou um mês em uma montanha filmando nuvens e ganhou US$ 8.900

Um jovem de 22 anos foi escolhido para passar 30 dias no topo de uma montanha na China, onde documentará nuvens em vídeo por US$ 8.900. A vaga atraiu quase 3.600 candidaturas antes da seleção final.
O monte Laojun, localizado na província de Henan, no centro da China, alcança 2.217 metros de altitude e é conhecido por um fenômeno natural chamado mar de nuvens. A formação de neblina envolve os vales e cria a ilusão de que os cumes flutuam sobre um oceano branco.
A administração da área turística abriu a seleção para aproveitar essa atração e promover o destino.
A proposta de trabalho e seus desafios
O contrato duraria de 16 de julho a 15 de agosto de 2026, incluindo hospedagem e alimentação. Li Sichen, que usa o nome Xiaozao nas redes sociais, venceu a seleção entre os quase 3.600 inscritos, sendo escolhido pela qualidade do conteúdo que produzia e sua capacidade de gerar interações nas plataformas digitais.
A tarefa exigia mais dedicação do que o cenário aparentemente tranquilo sugeria. Li precisava acordar antes do amanhecer todos os dias, percorrer diferentes setores da montanha. E captar imagens únicas do fenômeno das nuvens, mesmo quando o tempo não colaborava ou a neblina parecia repetitiva. Em algumas ocasiões, aguardava uma ou duas horas pelo momento perfeito de gravar.
Rotina de produção de conteúdo
Depois de capturar as imagens, Li tinha de editar o material, ajustar as cores e preparar uma publicação diária na plataforma chinesa Douyin, equivalente ao TikTok. A seleção considerou a quantidade de interações nas publicações, a qualidade do conteúdo e a capacidade de atrair público, e cada vídeo deveria seguir as etiquetas estabelecidas pelos organizadores.
A jornada combinava observação constante da paisagem, fotografia, gravação de vídeo e edição, com a pressão de entregar conteúdo original e atraente todos os dias. A administração pagou 60.000 yuanes — cerca de US$ 8.900 — pelo trabalho diário de produzir material visual de qualidade.
Se o trabalho era tão cansativo, por que tantas pessoas se candidataram?
A remuneração de US$ 8.900 por um mês de trabalho, com hospedagem e alimentação incluídas, era uma quantia "considerável para um posto temporário", segundo a fonte. Assim, mesmo com os desafios de acordar antes do amanhecer, caminhar por horas e esperar pelo "momento perfeito", o salário compensava o esforço para muitos candidatos.
Além disso, ganhar visibilidade como criador de conteúdo em uma plataforma como o Douyin representa uma oportunidade de crescimento profissional que vai além do pagamento único.