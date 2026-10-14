Aos 81 anos, astro de Hollywood cuida de 1.500 árvores para manter a saúde mental - Foto: dumitru bumbu/Pexels

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Tom Selleck, conhecido mundialmente pelo papel em Magnum, P.I., encontrou longe dos estúdios de televisão uma rotina que considera essencial para o equilíbrio mental. Desde 1988, o astro mora com a esposa, Jillie Mack, em um rancho na Califórnia. A propriedade tem cerca de 65 acres, o equivalente a 26 hectares, e abriga mais de 1.500 árvores nativas.

Antes de virar refúgio do ator, o terreno funcionava como plantação de abacates.

Da tela para a terra

A compra do rancho coincidiu com uma fase decisiva da carreira de Selleck. Embora passasse longas temporadas diante das câmeras, o artista buscava equilibrar a exposição pública e a vida em família.

Cuidar das árvores nunca foi apenas um passatempo, e Selleck executa boa parte da manutenção do terreno para economizar e pelo bem-estar que a atividade proporciona. Ao longo dos anos, já plantou cerca de mil carvalhos.

Um resultado que ele pode ver crescer

No cinema e na televisão, o resultado de um trabalho fica sujeito ao julgamento alheio. Plantar uma árvore, por outro lado, oferece a Selleck algo concreto, que cresce com o tempo e não depende da opinião de terceiros.

A vida no campo, porém, nem sempre foi tranquila, e a seca que atingiu a Califórnia prejudicou as plantações de abacate da propriedade. Em 2015, o próprio astro admitiu temer perder boa parte da produção.

Uma rotina que resiste ao tempo

Apesar dos contratempos no rancho, seu vínculo com o lugar nunca diminuiu. A rotina inclui percorrer os terrenos, checar as instalações e assumir pessoalmente as tarefas da propriedade.

A casa, construída na década de 1930 em estilo colonial espanhol, pertenceu antes ao ator Dean Martin. Hoje é ali que o astro, aos 81 anos, encontra a tranquilidade que a fama em Hollywood raramente oferece.

Entre os habitantes do rancho está Spike, um cavalo australiano que Selleck montou durante as filmagens de "Con todas as de la ley" (1990). Quando encerrou sua carreira no cinema, o ator pagou pessoalmente o traslado do animal da Austrália para a propriedade e se encarregou de seus cuidados durante anos.

Por que cuidar de árvores equilibra a mente do ator

A diferença está no tipo de resultado de cada atividade. No cinema e na televisão, o trabalho do ator fica exposto ao julgamento constante de críticos, audiência e produtores, algo que ele não controla totalmente.

Ao plantar uma árvore ou cuidar do rancho, Selleck experimenta o oposto: vê um resultado concreto crescer com o tempo, sem depender da opinião de terceiros.

Essa dinâmica dá ao ator o que a fama raramente oferece: sensação de controle e progresso tangível. Ao executar as tarefas de manutenção, em vez de apenas delegá-las, ele reforça essa conexão, porque acompanha diretamente o resultado do próprio esforço, que cresce ano após ano.

O que a Califórnia representa além do negócio agrícola

Quando comprou o rancho, em 1988, Selleck já tinha conquistado fama mundial com Magnum, P.I. e enfrentava o desafio de equilibrar o sucesso profissional com a vida pessoal. A propriedade não era apenas um investimento: era uma resposta à exposição constante que a fama exige, um lugar onde pudesse viver longe dos holofotes.

A casa pertenceu a Dean Martin, outro ator de Hollywood. Antes de se tornar refúgio do ator, o terreno funcionava como plantação de abacates, o que liga a propriedade a um passado agrícola.

A mudança de uma plantação comercial de abacates para um espaço de equilíbrio pessoal marca a transformação da perspectiva do ator sobre o que realmente importava em sua vida.