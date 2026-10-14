Após seis décadas longe dos olhos do público, pintura de Van Gogh reaparece em Hong Kong

Uma obra rara de Vincent van Gogh saiu do anonimato esta semana em Hong Kong, atraindo centenas de curiosos que enfrentaram filas para vislumbrar a tela antes de sua ida a um leilão em Nova York.
A pintura, ausente do circuito público há mais de seis décadas, deve alcançar cerca de US$ 180 milhões quando for comercializada pela Sotheby's em 18 de novembro. O mercado de arte de luxo se mantém resiliente diante das incertezas econômicas globais, com colecionadores continuando a buscar obras raras e procuradas.
Este leilão se apresenta como um teste importante dessa vitalidade, especialmente considerando o recorde que a obra pode estabelecer.
A importância histórica da obra
"Châtaigniers en fleurs", ou "Castanheiros em Flor", foi pintada em maio de 1890, durante um dos períodos mais produtivos e expressivos da vida de van Gogh. Criada na vila francesa de Auvers-Sur-Oise, a tela integra o conjunto de obras que o artista realizou após sua saída de um manicômio em Saint-Rémy-De-Provence. Poucos meses antes de sua morte aos 37 anos.
A composição retrata um enorme castanheiro em flor com uma copa que domina todo o espaço visual. Segundo Scott Niichel, especialista do departamento de arte moderna e contemporânea da Sotheby's em Nova York, a obra sintetiza o momento em que van Gogh se encontrava em seu auge criativo: "um período de extraordinário otimismo, energia frenética, entusiasmo, paixão e cor".
Uma coleção de mestres impressionistas
A pintura será vendida como parte de um conjunto de 12 obras que permaneceram fora de circulação por décadas. O grupo inclui trabalhos igualmente notáveis de Paul Cézanne e Claude Monet, ampliando significativamente o apelo do leilão junto a colecionadores, instituições de arte e investidores.
Cinco obras da coleção já foram exibidas na filial londrina da Sotheby's no final de setembro, entre elas "Arlequin", de Cézanne, e "Le Jardin des Tuileries", de Monet. A escolha de Hong Kong para a exibição prévia reflete a importância crescente do mercado asiático de arte de alto valor.
O interesse do público e colecionadores
A oportunidade de ver pessoalmente uma obra que desapareceu do domínio público há tanto tempo mobilizou admiradores de toda a região. Li Shanshan, uma apreciadora de 50 anos residente em Shenzhen, viajou aproximadamente duas horas e meia para estar entre os primeiros a observar a pintura diante de seus olhos.
Trabalhos produzidos por van Gogh durante seus últimos meses em Auvers-Sur-Oise raramente chegam ao mercado de leilões, tornando este evento particularmente raro. O leilão de novembro reunirá aqueles que desejam adquirir uma das criações mais significativas do período final do artista holandês.