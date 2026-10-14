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Após seis décadas longe dos olhos do público, pintura de Van Gogh reaparece em Hong Kong

A pintura deve alcançar cerca de US$ 180 milhões quando for comercializada.

João V. Resende

14/10/2026 - 14h01
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Uma obra rara de Vincent van Gogh saiu do anonimato esta semana em Hong Kong, atraindo centenas de curiosos que enfrentaram filas para vislumbrar a tela antes de sua ida a um leilão em Nova York.

A pintura, ausente do circuito público há mais de seis décadas, deve alcançar cerca de US$ 180 milhões quando for comercializada pela Sotheby's em 18 de novembro. O mercado de arte de luxo se mantém resiliente diante das incertezas econômicas globais, com colecionadores continuando a buscar obras raras e procuradas.

Este leilão se apresenta como um teste importante dessa vitalidade, especialmente considerando o recorde que a obra pode estabelecer.

A importância histórica da obra

"Châtaigniers en fleurs", ou "Castanheiros em Flor", foi pintada em maio de 1890, durante um dos períodos mais produtivos e expressivos da vida de van Gogh. Criada na vila francesa de Auvers-Sur-Oise, a tela integra o conjunto de obras que o artista realizou após sua saída de um manicômio em Saint-Rémy-De-Provence. Poucos meses antes de sua morte aos 37 anos.

A composição retrata um enorme castanheiro em flor com uma copa que domina todo o espaço visual. Segundo Scott Niichel, especialista do departamento de arte moderna e contemporânea da Sotheby's em Nova York, a obra sintetiza o momento em que van Gogh se encontrava em seu auge criativo: "um período de extraordinário otimismo, energia frenética, entusiasmo, paixão e cor".

Uma coleção de mestres impressionistas

A pintura será vendida como parte de um conjunto de 12 obras que permaneceram fora de circulação por décadas. O grupo inclui trabalhos igualmente notáveis de Paul Cézanne e Claude Monet, ampliando significativamente o apelo do leilão junto a colecionadores, instituições de arte e investidores.

Cinco obras da coleção já foram exibidas na filial londrina da Sotheby's no final de setembro, entre elas "Arlequin", de Cézanne, e "Le Jardin des Tuileries", de Monet. A escolha de Hong Kong para a exibição prévia reflete a importância crescente do mercado asiático de arte de alto valor.

O interesse do público e colecionadores

A oportunidade de ver pessoalmente uma obra que desapareceu do domínio público há tanto tempo mobilizou admiradores de toda a região. Li Shanshan, uma apreciadora de 50 anos residente em Shenzhen, viajou aproximadamente duas horas e meia para estar entre os primeiros a observar a pintura diante de seus olhos.

Trabalhos produzidos por van Gogh durante seus últimos meses em Auvers-Sur-Oise raramente chegam ao mercado de leilões, tornando este evento particularmente raro. O leilão de novembro reunirá aqueles que desejam adquirir uma das criações mais significativas do período final do artista holandês.

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