Últimas Notícias Cidades Política Economia Correio B Opinião Edição Impressa Esportes

Extra

Oportunidade de ouro

Argentina procura voluntários para morar de graça em Mar del Plata durante o verão

Vale lembrar que a cidade é um dos destinos mais procurados do país

Henrique Cesaretti

14/10/2026 - 08h59
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Um hostel de Mar del Plata oferece hospedagem gratuita a voluntários dispostos a trabalhar durante o verão. A cidade é um dos destinos mais procurados da Argentina por suas praias, e a oportunidade permite conhecer o litoral atlântico sem pagar pela acomodação.

A proposta está disponível na plataforma Worldpackers e exige 20 horas de trabalho por semana em troca de acomodação e café da manhã diário, além de dois dias livres por semana. As tarefas manuais têm o objetivo de manter e melhorar as instalações do hostel.

Que tipo de trabalho os voluntários fazem

Os voluntários fazem manutenção predial, como pintura e decoração dos espaços, jardinagem, plantio e cuidado com as áreas verdes. A lista também inclui carpintaria, encanamento, serviços elétricos e alvenaria.

Os voluntários podem trabalhar em muros e pinturas artísticas ou fabricar móveis com materiais reciclados. O hostel apoia qualquer tipo de intervenção criativa que melhore o ambiente para os hóspedes.

O que está incluído e requisitos para se candidatar

O pacote inclui moradia em quarto compartilhado, café da manhã diário, internet rápida e cozinha equipada. O hostel também oferece descontos em eventos, bebidas e pousadas da região, além de entradas gratuitas para certos shows e atrações.

Para se inscrever, é preciso ter entre 20 e 35 anos e falar inglês ou espanhol em nível intermediário. O hostel aceita apenas viajantes individuais — duplas e casais não podem participar. A permanência mínima é de três semanas. As vagas estão disponíveis agora e vão até fevereiro, quando a temporada de verão atinge seu pico.

Para se candidatar, é preciso criar um perfil na Worldpackers com associação ativa, localizar o anúncio do hostel e enviar a solicitação ao anfitrião. Passagens aéreas, seguro viagem, transporte interno e documentação ficam por conta de cada participante, e o hostel não cobre esses custos.

O que isso significa para quem busca hospedagem barata em Mar del Plata

Ao trocar trabalho por hospedagem, o viajante economiza o valor da diária e recebe café da manhã e internet rápida, itens que normalmente são cobrados à parte. Também pode obter descontos em eventos, bebidas e outras pousadas da região durante a permanência. A opção é mais acessível para quem tem pouco orçamento, mas tempo disponível.

Reflexão Histórica

Quílon de Esparta, um dos Sete Sábios da Grécia: "Se és forte, seja calmo, para que os outros te respeitem"

Ele foi reconhecido como um dos Sete Sábios da Grécia, grupo formado por filósofos, estadistas e legisladores da mesma época.

04/11/2026 17h23

Compartilhar
capa 2026 11 04T133430.662

capa 2026 11 04T133430.662 Foto: Reprodução

Continue Lendo...

Citação histórica

Monteiro Lobato, autor do Sítio do Picapau Amarelo: "As boas amizades são como o bom vinho - melhoram com o tempo"

A frase constrói um paralelo elegante entre a complexidade que os vinhos refinados.

04/11/2026 17h02

Compartilhar
capa 2026 11 04T132939.281

capa 2026 11 04T132939.281 Foto: Reprodução

Continue Lendo...

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Adeus à árvore de Natal: nova tendência para a deixar sua sala com um visual mais moderno
Tendência

/ 3 dias

Adeus à árvore de Natal: nova tendência para a deixar sua sala com um visual mais moderno

2

Haruki Murakami: "Você não pode encontrar a felicidade no mesmo lugar onde a perdeu"
Reflexão e Filosofia

/ 2 dias

Haruki Murakami: "Você não pode encontrar a felicidade no mesmo lugar onde a perdeu"

3

Miguel de Unamuno: "Viva cada dia como se fosse o último e cada hora como se fosse a eternidade"
Viva

/ 2 dias

Miguel de Unamuno: "Viva cada dia como se fosse o último e cada hora como se fosse a eternidade"

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3820, terça-feira (03/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 17 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3820, terça-feira (03/11): veja o rateio

5

A reflexão do estoicismo: 'Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida'
Reflexão e Filosofia

/ 3 dias

A reflexão do estoicismo: 'Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida'

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Meta não é estratégia comercial
Assinantes

/ 2 dias

Meta não é estratégia comercial
Servidor público e aposentadoria: entre a dedicação ao estado e a incerteza sobre o próprio futuro
Assinantes

/ 6 dias

Servidor público e aposentadoria: entre a dedicação ao estado e a incerteza sobre o próprio futuro
Quando a recomendação de investimento vira prejuízo: o que o investidor pode cobrar na Justiça
Assinantes

/ 29/10/2026

Quando a recomendação de investimento vira prejuízo: o que o investidor pode cobrar na Justiça
Se o funcionário sair, o conhecimento sai junto?
Assinantes

/ 27/10/2026

Se o funcionário sair, o conhecimento sai junto?