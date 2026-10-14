Argentina procura voluntários para morar de graça em Mar del Plata durante o verão

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Um hostel de Mar del Plata oferece hospedagem gratuita a voluntários dispostos a trabalhar durante o verão. A cidade é um dos destinos mais procurados da Argentina por suas praias, e a oportunidade permite conhecer o litoral atlântico sem pagar pela acomodação.

A proposta está disponível na plataforma Worldpackers e exige 20 horas de trabalho por semana em troca de acomodação e café da manhã diário, além de dois dias livres por semana. As tarefas manuais têm o objetivo de manter e melhorar as instalações do hostel.

Que tipo de trabalho os voluntários fazem

Os voluntários fazem manutenção predial, como pintura e decoração dos espaços, jardinagem, plantio e cuidado com as áreas verdes. A lista também inclui carpintaria, encanamento, serviços elétricos e alvenaria.

Os voluntários podem trabalhar em muros e pinturas artísticas ou fabricar móveis com materiais reciclados. O hostel apoia qualquer tipo de intervenção criativa que melhore o ambiente para os hóspedes.

O que está incluído e requisitos para se candidatar

O pacote inclui moradia em quarto compartilhado, café da manhã diário, internet rápida e cozinha equipada. O hostel também oferece descontos em eventos, bebidas e pousadas da região, além de entradas gratuitas para certos shows e atrações.

Para se inscrever, é preciso ter entre 20 e 35 anos e falar inglês ou espanhol em nível intermediário. O hostel aceita apenas viajantes individuais — duplas e casais não podem participar. A permanência mínima é de três semanas. As vagas estão disponíveis agora e vão até fevereiro, quando a temporada de verão atinge seu pico.

Para se candidatar, é preciso criar um perfil na Worldpackers com associação ativa, localizar o anúncio do hostel e enviar a solicitação ao anfitrião. Passagens aéreas, seguro viagem, transporte interno e documentação ficam por conta de cada participante, e o hostel não cobre esses custos.

O que isso significa para quem busca hospedagem barata em Mar del Plata

Ao trocar trabalho por hospedagem, o viajante economiza o valor da diária e recebe café da manhã e internet rápida, itens que normalmente são cobrados à parte. Também pode obter descontos em eventos, bebidas e outras pousadas da região durante a permanência. A opção é mais acessível para quem tem pouco orçamento, mas tempo disponível.