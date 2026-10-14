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Balão gigante criado pela China pode levar até 2 toneladas a construções nas montanhas

Balão foi criado para levar insumos a locais inacessíveis por terra

Henrique Cesaretti

14/10/2026 - 10h27
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A China concluiu com sucesso o teste de um balão de 25 metros de diâmetro capaz de transportar 2 toneladas de carga nas montanhas do Tibete. Com volume equivalente a 8.000 metros cúbicos, o equipamento levou materiais para a construção de torres elétricas até uma crista a 4.000 metros de altitude.

O balão foi criado para enfrentar um dos maiores desafios das obras de infraestrutura em regiões montanhosas: levar insumos a locais inacessíveis por terra. Ele não substitui os sistemas tradicionais de transporte em todas as situações, mas oferece uma alternativa quando construir estradas ou instalar cabos é complexo ou causa impacto ambiental.

Como funciona o balão de carga

Diferentemente de um balão aerostático convencional. Este dispositivo — que alcança altura comparável à de um edifício de oito andares — permanece conectado ao solo por cabos que controlam sua posição e movimentos.

O sistema foi desenvolvido pelo Instituto de Investigación de Ingeniería Eléctrica de State Grid — empresa estatal responsável pela rede elétrica chinesa — em parceria com o Instituto de Investigación de Información Aeroespacial da Academia China de Ciencias.

A carga sobe, desloca-se horizontalmente e desce em um ponto específico graças a equipamentos de controle instalados em terra que regulam altura e deslocamento. Um dos maiores desafios do funcionamento foi lidar com as rajadas de vento em altitudes elevadas. Elas podem desestabilizar o equipamento e desviar sua trajetória, problema incorporado ao projeto do sistema.

 

Aplicação em linha de transmissão de ultraalta tensão

O teste ocorreu no trecho tibetano do projeto de transmissão elétrica que conectará o Tibete a Guangdong, no sul da China. A infraestrutura usa corrente contínua de 800 quilovolts e foi projetada para transportar eletricidade por grandes distâncias em um percurso extremamente acidentado.

A linha tem aproximadamente 2.681 quilômetros de extensão e atravessa diferentes regiões geográficas, do planalto do Tibete às áreas montanhosas do sul. Conforme informações da agência estatal Xinhua, cerca de 90% do percurso passa por áreas montanhosas e 30% atravessa grandes cordilheiras, e alguns trechos chegam a 5.300 metros de altitude.

Até agora, o transporte de materiais de construção para esses locais exigia o uso de estradas provisórias, helicópteros ou teleféricos, e cada opção tem limitações e potenciais impactos ambientais.

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