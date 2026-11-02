Miguel de Unamuno: "Viva cada dia como se fosse o último e cada hora como se fosse a eternidade" - Imagem: autor não identificado/Wikimedia Commons

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O filósofo e escritor espanhol Miguel de Unamuno deixou uma reflexão sobre o tempo e a vida que permanece relevante até hoje. Sua máxima sintetiza essa visão: há que se viver cada dia como se fosse o último e cada hora como se fosse a eternidade.

O pensamento convida a vivenciar cada dia com a urgência de quem sabe que o tempo é limitado, e cada hora com a profundidade de algo que não terminará nunca. A frase sintetiza uma preocupação central no pensamento unamuniano: o sentido da existência humana e a forma como cada pessoa assume suas decisões, emoções e pensamentos.

Para Unamuno, viver não era apenas passar pelo mundo, mas asumir conscientemente cada instante como parte de uma busca pessoal pelo significado.

O paradoxo de uma vida com urgência e eternidade

O filósofo espanhol estabelece uma aparente contradição em sua máxima. De um lado, convida a enfrentar cada dia com a consciência de que o tempo é finito — uma urgência que reconhece a mortalidade. Do outro, sugere habitar cada hora como se possuísse valor absoluto e infinito, como se fosse uma eternidade em si mesma.

Essa tensão não é uma incoerência, mas o cerne de sua proposta ética: viver com intensidade plena exige simultaneamente reconhecer a brevidade da existência e saborear a profundidade de cada momento. Não se trata de negar o fim, mas de transformar essa consciência em combustível para uma vida autêntica e responsável.

Por que o pensamento persiste através dos séculos

As palavras de Unamuno continuam circulando entre leitores interessados em filosofia, literatura e desenvolvimento pessoal porque abordam questões universais: a morte, a fé, a dúvida, a identidade e o tempo. Em uma era marcada pela pressa e pela distração constante, sua frase funciona como um chamado à lucidez e à presença.

A relevância do filósofo basco reside em sua capacidade de formular dilemas existenciais de maneira que ressoa com as preocupações humanas de qualquer período. Seu pensamento não oferece respostas fáceis, mas convida cada pessoa a confrontar-se com a responsabilidade de dar sentido à própria vida.

Durante sua carreira acadêmica, que começou como professor de grego na Universidade de Salamanca a partir de 1.891, Unamuno aprofundou essas reflexões através da docência e da escrita.

A obra que sintetiza sua filosofia

O principal ensaio filosófico de Unamuno, Do Sentimento Trágico da Vida , publicado em 1913, consolida essa visão sobre a existência. Nele, o pensador desenvolve as ideias que sua máxima resume: a necessidade de encarar a vida com consciência de sua finitude, transformando essa consciência em fonte de profundidade e autenticidade.

A trajetória de Unamuno foi marcada por seu envolvimento com a instituição educacional — serviu como reitor da Universidade de Salamanca em dois períodos: de 1900 a 1924 e de 1930 a 1936 — demonstrando que sua filosofia não era apenas teórica, mas conectada à prática de formar consciências e transmitir conhecimento.

Como a consciência da finitude transforma o modo de viver

Unamuno propõe que reconhecer que cada dia pode ser o último não é um exercício depressivo, mas um mecanismo que muda a qualidade da atenção. Quando você realmente absorve que o tempo é limitado, deixa de adiar decisões, de investir em ressentimentos pequenos ou de desperdiçar momentos em coisas que não importam. A urgência que vem dessa consciência funciona como um filtro: apenas o que tem peso verdadeiro permanece.

Ao mesmo tempo, tratar cada hora como eternidade inverte a lógica: em vez de correr para aproveitar o máximo, você desacelera e aprofunda. Essa profundidade torna o instante denso, pleno de significado. É o paradoxo funcionando como máquina: a pressa e a calma trabalham juntas para gerar uma vida de verdadeira intensidade, não de aceleração vazia.

O que essa visão muda na prática diária

Se você leva a sério a máxima de Unamuno, deixa de negociar consigo mesmo sobre quando começar a viver de verdade. Não há "depois que terminar o projeto", "quando ficar rico" ou "quando as coisas se acalmarem". Cada conversa com alguém que ama se torna potencialmente a última; cada decisão profissional ganha o peso de algo que importará para sempre. Isso não significa viver de forma irresponsável, mas sim assumir cada escolha como se fosse definitiva.

Na prática, significa também questionar constantemente o que você está fazendo neste exato momento. Vale a pena estar ansioso sobre algo que não controla? Faz sentido guardar uma mágoa? Essa reflexão contínua força a pessoa a viver com maior responsabilidade pessoal pela qualidade de sua própria existência.

Mas se vivo cada dia como se fosse o último, como planejar o futuro?

A máxima de Unamuno não nega a necessidade de planejamento, mas muda sua natureza. Em vez de planejar o futuro como fuga do presente, você planeja porque cada passo em direção a algo que importa é já um viver pleno. O estudante que se dedica aos estudos hoje não está sacrificando o presente pelo futuro — está vivendo intensamente a construção de algo significativo. A diferença está em não usar o futuro como desculpa para não viver agora, e não em ignorar que consequências existem.