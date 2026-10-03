Robô soldador escala paredes, anda pelo teto e consegue carregar até 30 kg

Máquinas comuns dependem de trilhos, guindastes ou apoios fixos para operar em fábricas e estaleiros. Uma equipe sul-coreana criou um equipamento com quatro patas magnéticas capaz de superar essa limitação e se mover em qualquer direção sobre superfícies de aço.

O DIDEN Spider avança pelo piso, escala uma parede vertical e segue de cabeça para baixo pelo teto de uma estrutura metálica. Essa capacidade diferencia o robô dos braços mecânicos tradicionais, presos a uma única posição de trabalho.

Como o robô se prende ao metal

Cada pata do equipamento carrega um ímã de adesão eletropermanente, que adere à superfície e se desprende dela conforme a máquina caminha. Enquanto três patas sustentam o corpo do robô, a quarta se solta e avança. Isso permite que a máquina se mova mesmo de cabeça para baixo, sem cair.

Na configuração Spider 30, o equipamento suporta até 30 quilos de ferramentas e acessórios durante o deslocamento. Essa carga é suficiente para levar equipamentos de solda e instrumentos de inspeção até pontos que, de outra forma, exigiriam andaimes ou acesso por corda.

Origem do projeto e aplicação real

A DIDEN Robotics nasceu em 2024 a partir de um grupo ligado à KAIST, instituição sul-coreana de referência em ciência e tecnologia. Desde o início, o projeto se concentrou no interior de embarcações, onde corredores estreitos e reforços estruturais dificultam a passagem de equipes e máquinas convencionais.

O desenvolvimento também busca reduzir a exposição de trabalhadores a atividades perigosas ou de difícil execução, como as que exigem trabalho em altura, em espaços confinados ou perto de operações de soldagem.

Em estaleiros do país, a máquina já atuou na união de peças metálicas por processos térmicos. O braço da plataforma também faz checagens visuais em áreas de acesso restrito, reduzindo a necessidade de intervenção manual em pontos elevados.

Vitrine internacional e parceria industrial

A conferência GTC 2026, promovida pela Nvidia, exibiu o quadrúpede percorrendo uma parede de aço enquanto executava uma junção metálica ao vivo. A demonstração mostrou como o deslocamento vertical amplia o alcance de operações que antes dependiam de estruturas fixas de apoio.

Em 2024, a fabricante fechou parceria com a HD Hyundai Heavy Industries para desenvolver uma versão móvel voltada ao interior de blocos de embarcações. A parceria combina o sistema de fixação magnética da DIDEN com a experiência da companhia na construção naval, com foco em tarefas hoje consideradas arriscadas ou difíceis para trabalhadores em espaços confinados.