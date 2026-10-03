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Tecnologia

Robô soldador escala paredes, anda pelo teto e consegue carregar até 30 kg

Equipamento foi criado por equipe sul-coreana.

João V. Valença

03/10/2026 - 15h49
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Máquinas comuns dependem de trilhos, guindastes ou apoios fixos para operar em fábricas e estaleiros. Uma equipe sul-coreana criou um equipamento com quatro patas magnéticas capaz de superar essa limitação e se mover em qualquer direção sobre superfícies de aço.

O DIDEN Spider avança pelo piso, escala uma parede vertical e segue de cabeça para baixo pelo teto de uma estrutura metálica. Essa capacidade diferencia o robô dos braços mecânicos tradicionais, presos a uma única posição de trabalho.

Como o robô se prende ao metal

Cada pata do equipamento carrega um ímã de adesão eletropermanente, que adere à superfície e se desprende dela conforme a máquina caminha. Enquanto três patas sustentam o corpo do robô, a quarta se solta e avança. Isso permite que a máquina se mova mesmo de cabeça para baixo, sem cair.

Na configuração Spider 30, o equipamento suporta até 30 quilos de ferramentas e acessórios durante o deslocamento. Essa carga é suficiente para levar equipamentos de solda e instrumentos de inspeção até pontos que, de outra forma, exigiriam andaimes ou acesso por corda.

Origem do projeto e aplicação real

A DIDEN Robotics nasceu em 2024 a partir de um grupo ligado à KAIST, instituição sul-coreana de referência em ciência e tecnologia. Desde o início, o projeto se concentrou no interior de embarcações, onde corredores estreitos e reforços estruturais dificultam a passagem de equipes e máquinas convencionais.

O desenvolvimento também busca reduzir a exposição de trabalhadores a atividades perigosas ou de difícil execução, como as que exigem trabalho em altura, em espaços confinados ou perto de operações de soldagem.

Em estaleiros do país, a máquina já atuou na união de peças metálicas por processos térmicos. O braço da plataforma também faz checagens visuais em áreas de acesso restrito, reduzindo a necessidade de intervenção manual em pontos elevados.

Vitrine internacional e parceria industrial

A conferência GTC 2026, promovida pela Nvidia, exibiu o quadrúpede percorrendo uma parede de aço enquanto executava uma junção metálica ao vivo. A demonstração mostrou como o deslocamento vertical amplia o alcance de operações que antes dependiam de estruturas fixas de apoio.

Em 2024, a fabricante fechou parceria com a HD Hyundai Heavy Industries para desenvolver uma versão móvel voltada ao interior de blocos de embarcações. A parceria combina o sistema de fixação magnética da DIDEN com a experiência da companhia na construção naval, com foco em tarefas hoje consideradas arriscadas ou difíceis para trabalhadores em espaços confinados.

Tecnologia

Logo após Elon Musk lançar a Starship, NASA prepara viagem que pode bater recorde

NASA se prepara para sua própria missão.

03/10/2026 15h07

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Foto: T Leish/Pexels

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<p>A SpaceX alcançou um marco histórico nesta segunda-feira com o primeiro voo orbital da Starship, apesar de um motor ter sido desligado inesperadamente durante a ascensão. Enquanto a empresa SpaceX consolida esse avanço histórico com a Starship, a NASA prepara sua própria missão para a Estação Espacial Internacional.</p>

<p>A NASA se prepara para sua própria missão: levar a tripulação da Crew-13 até a Estação Espacial Internacional saindo de Cabo Cañaveral no dia 1º de outubro às 11h10 (horário do leste).</p>

<p>Após superar desafios em voo, a espaçonave conseguiu atingir a órbita com sucesso. A espaçonave atingiu a órbita e lançou satélites Starlink, consolidando a viabilidade operacional do veículo que Elon Musk planeja usar rotineiramente este ano.</p><blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt" data-dnt="true"><p>Starship achieved orbit on its first attempt and successfully delivered Starlink V3 satellites to space for the first time → <a href="https://t.co/LwJ4g6dNZ3" rel="noopener">https://t.co/LwJ4g6dNZ3</a> <a href="https://t.co/pnd3k8x6E0" rel="noopener">pic.twitter.com/pnd3k8x6E0</a></p>— SpaceX (@SpaceX) <a href="https://x.com/SpaceX/status/2104653511883628569?ref_src=twsrc%5Etfw" rel="noopener">28 de setembro de 2026</a></blockquote><p>
<script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>

<h2>Sucesso com ressalvas na missão da Starship</h2>

<p>A missão estava programada para durar 10 horas completas, mas foi reduzida para três horas após um de seus três motores principais desligar prematuramente.</p>

<p>Quando o porta-voz Dan Huot comunicou na transmissão ao vivo que a espaçonave não conseguiria atingir a órbita. A equipe reconsiderou a decisão minutos depois, após confirmação dos engenheiros indicando que um motor poderia ser reignicionado com sucesso.</p>

<p>Este foi o 14º voo do foguete desde 2023. O propulsor Super Heavy retornou com sucesso para pouso controlado no Golfo do México, apesar de alguns motores terem falhado durante a descida.</p>

<p>A Starship realizou uma manobra de propulsores que inverteu a nave verticalmente antes de atingir o oceano Pacífico com a proa para cima, consumindo-se em fogo ao tocar a superfície.</p>

<h2>NASA agenda lançamento recorde para 1º de outubro</h2>

<p>Enquanto a SpaceX consolida seus ganhos, a NASA e a empresa privada se unem novamente em outra missão ambiciosa. O lançamento da Crew-13 está marcado para 1º de outubro, às 11h10 (horário do leste), saindo do Complejo de Lanzamiento Espacial 40 em Cabo Cañaveral, Flórida.</p>

<p>Se o cronograma transcorrer conforme planejado, a cápsula alcançará a Estação Espacial Internacional em tempo muito reduzido. A cápsula Dragon — acoplada ao foguete Falcon 9 — completará a viagem até a Estação Espacial Internacional em tempo recorde, alcançando o acoplamento às 20h00 no porto frontal do módulo Harmony.</p>

<p>A tripulação da Crew-13 é composta por quatro astronautas experientes: Jessica Watkins como comandante, Luke Delaney como piloto, Joshua Kutryk da agência espacial canadiense e o cosmonauta russo Sergey Teteryatnikov, ambos atuando como especialistas de missão.</p>

<p>Uma vez na Estação, integrarão a Expedição 75 para executar investigações científicas e tarefas de manutenção do laboratório orbital.</p>

<h2>Preparativos finais e segurança pré-voo</h2>

<p>Os membros da tripulação estão atualmente em quarentena no Centro Espacial Johnson, em Houston, uma medida preventiva padrão para minimizar riscos de doenças antes do lançamento. No dia 26 de setembro, devem se deslocar para as instalações de Kennedy para ultimar os detalhes finais previstos antes do voo.</p>

<p>O sucesso da Starship consolida o desenvolvimento de uma espaçonave que representa o futuro das operações espaciais da SpaceX e da presença humana na órbita terrestre.</p>

<p>A Starship, espaçonave totalmente reutilizável escolhida pela NASA para pousar na Lua, enfrentou atrasos significativos, tornando o voo orbital desta segunda-feira crucial para o programa.</p>

Oportunidade!

EUA procuram voluntários para viver de graça em castelo no Texas trabalhando 22 horas por semana

O projeto não exige experiência prévia.

03/10/2026 14h31

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Foto: Pixabay/Pexels

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Um projeto nos Estados Unidos oferece alojamento gratuito em um castelo no Texas a voluntários dispostos a trabalhar 22 horas semanais na restauração da propriedade. O projeto não exige experiência prévia e oferece quatro dias livres por semana para descanso ou exploração da região.

A propriedade, chamada Norwood Castle, fica na área metropolitana de Dallas-Fort Worth e está em reforma. Os voluntários trabalham às segundas, quartas e sextas-feiras, das 11 às 19 horas, com uma pausa de 30 minutos para almoço. A plataforma Worldpackers, que conecta viajantes a anfitriões que oferecem alojamento em troca de trabalho, publicou o anúncio.

O que envolve o trabalho no castelo

As tarefas variam à medida que a reforma avança. Os voluntários podem remover tapetes antigos, raspar tetos texturizados, preparar e pintar cômodos, lavar superfícies externas com jato de pressão, demolir um chuveiro antigo, limpar e ajudar a instalar pisos novos. Também podem surgir trabalhos gerais de demolição.

A anfitriã não exige experiência prévia em construção. Ter experiência em pintura, instalação de pisos, remodelação ou uso de ferramentas é uma vantagem, mas ela está disposta a ensinar as tarefas a quem não tiver experiência.

O trabalho exige esforço físico e levanta poeira, e por isso, a anfitriã busca pessoas dispostas a se sujar as mãos e seguir instruções com precisão.

Requisitos e benefícios para os voluntários

O requisito mais importante é a situação migratória: é necessário ter cidadania americana ou visto válido para participar. A plataforma não gerencia o processo de obtenção de visto nem cobre seus custos. O programa aceita voluntários individuais, casais ou duplas, sem limite de idade.

Em troca do trabalho, os voluntários recebem uma cama em quarto compartilhado e quatro dias livres por semana. A propriedade dispõe de estacionamento, e os gastos com passagens aéreas, seguro e transporte correm por conta dos candidatos. A propriedade tem avaliação de 5 sobre 5 na plataforma, baseada em 17 resenhas.

Localização e acesso à região

Norwood Castle fica na região metropolitana de Dallas-Fort Worth, que oferece várias atrações para os dias livres dos voluntários. A propriedade depende do uso de carro próprio: a estação de ônibus FlixBus e Greyhound fica a cerca de 8 minutos de carro, enquanto a estação de trem TRE está a cerca de 14 minutos.

Dallas oferece opções para aproveitar o tempo livre, com museus, parques, bairros históricos e culturais como o Arts District, West End Historic District, Deep Ellum e Bishop Arts District.

Atrações como o Klyde Warren Park, a Reunion Tower, o Dallas Museum, o Perot Museum, o Dallas Arboretum, o Botanical Garden, o Sixth Floor Museum, o Pioneer Plaza. E o Dallas World Aquarium ficam na região para quem quiser explorar a cidade durante os quatro dias livres.

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