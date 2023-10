Para comparar: o mundo árabe possui 99,6% do Oriente Médio com os países Mauritânia, Argélia, Marrocos, Líbia, Egito, Sudão, Yemen, Somália, Líbano, Síria, Iraque, Jordânia, Arábia Saudita, Kuwait, Qatar, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Omã.



Mais: Israel tem 0,4%. Há muitos anos, os árabes acusam Israel de estar ocupando a sua terra. Nesses dias de guerra entre Israel e Hamas, circula pelas redes sociais um mapa mostrando a localização (e o tamanho) dos países árabes.



Fotos Reprodução



“Não sei

como é “



Aos 27 anos uma das mais aplaudidas atrizes de sua geração, Alice Wegmann, que apareceu na telinha pela primeira vez aos 15 anos, está aberta a novos trabalhos. Sem contrato com nenhuma emissora ela vai “flutuando” entre emissoras consagradas, plataformas de streaming e cinema. Em entrevista à revista Ela confessou: “A verdade é que não sei como é a vida sem trabalho. Quando tirei férias pela primeira vez e parei por três meses, fiquei deprimida. Não sabia o que fazer com tanto tempo livre”. Um de seus mais recentes trabalhos é a série da Netflix Senna onde interpreta Lilian de Vasconcellos, a única mulher com quem o piloto de Fórmula 1 se casou. Apesar do trabalho intenso ela garante que está atenta aos sinais que seu corpo emite e lembrou um episódio no qual foi para num pronto socorro depois de ter uma reação alérgica a um medicamento e ao escutar um médico dizer que teve medo de perder a paciente. “Acho que isso se deu, principalmente, pela intensidade do meu envolvimento emocional com o trabalho. Ali, entendi a importância de estar atenta aos sinais do corpo”. Além dos alertas começou a cuidar mais da mente e do corpo faz análise, ioga e boxe, e gosta de manter os amigos mais íntimos por perto. “Volta e meia, faço uma chamada de vídeo e peço ajuda. Às vezes, você só precisa chorar. E eu deixo vir. Estamos lidando com muitas coisas ao mesmo tempo, e aprendi a viver um dia de cada vez. Se pensar no tanto de trabalho que tenho pela frente, entro em desespero.”



R$ 45 milhões

gastos lá fora



O presidente Lula gastou R$ 45 milhões em viagens internacionais desde o começo do ano, em hospedagens, diárias pagas às comitivas (grandes) que o acompanharam nesses percursos, mais despesas extras que somaram R$ 16,6 milhões (35% do valor total). Alguns desses gastos não são baratos: R$ 3,2 milhões em salas de apoio, R$ 12 milhões no aluguel de veículos, R$ 875 mil na contratação de intérpretes e R$ 230 mil na contratação de coffee break, coquetéis e recepções, entre outras. A visita à China foi a mais cara, com um total de R$ 6,7 milhões. Essa viagem foi também a que teve mais gastos extras, cerca de R$ 2,5 milhões. Despesas adicionais: R$ 134 mil de coquetel, R$ 996 mil em aluguel de carros e R$ 425 mil com intérpretes. As viagens nacionais foram reduzidas em relação a mandatos passados: custaram R$ 10,8 milhões ao governo petista.



Próximo

passo

Depois de ficar três anos afastada da Globo, Angélica ganhou novo espaço no GNT canal fechado do grupo. A estreia será em novembro, no mesmo mês em que completa 50 anos. Por isso a série se chamará Angélica: 50 e tanto, onde receberá um monte de convidados. Cada episódio terá um bate-papo sobre um tema ligado a uma década da trajetória da apresentadora. “Tantas coisas vividas. Este projeto me fez mergulhar na minha história. Foi incrível poder trocar experiências com mulheres que admiro e que me inspiram para os próximos 50”. Em um dos programas ela reunirá de uma só vez Anitta, Marina Ruy Barbosa e Paolla Oliveira.



Maior peso



Um levantamento apontou que a conta de luz dos brasileiros é a que mais pesa, o que não chega a ser novidade. O levantamento foi feito pela Associação Brasileira de Grandes Consumidores de Energia com base em dados da Agência Internacional de Energia (IEA) e no Produto Interno Bruto per capita dos países em 2022, calculado pelo FMI. Em média, a conta de luz no Brasil compromete 4,54% do PIB per capita anual. O segundo lugar é ocupado pela República Tcheca (3,24%), completando o pódio, a Grécia (3,03%). O menor peso da conta de luz é a de Luxemburgo (apenas 0,38%).

In – Torta de arroz de frigideira

Out – Torta salgada de arroz sem glúten

Também foi surpreendida

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, usou suas redes sociais para se desculpar e afirmar que também foi surpreendida com apresentação de funk no 1º Encontro de Mobilização para Promoção da Saúde no Brasil, afirmando que o responsável pelo evento já foi exonerado. “Infelizmente, eu fui surpreendida pelo episódio e venho, me desculpar muito sinceramente pelo ocorrido e reiterar o compromisso do Ministério da Saúde de que seus eventos reflitam a conduta e a orientação da pasta da Saúde. Naquele momento, eu estava em uma importante agenda nas cidades de Diadema e Mauá, em São Paulo. Diante da gravidade do fato, foi afastado o Diretor do Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde, que assumiu integralmente a responsabilidade pelo que aconteceu”.

Um exemplo

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, foi até a Alemanha para estreitar os laços de amizade e cooperação e tratar de parcerias com o ministro federal da Alimentação e Agricultura do país, Cem Özdemir. Onde também participou da Anuga (maior e mais importante feira mundial de alimentos e bebidas, que acontece a cada dois anos). Entre os assuntos Fávaro explicou o plano de recuperação das pastagens brasileiras e manifestou a importância da implementação do Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia. O ministro também disse que o Brasil deixou de ser importador e tornou um dos maiores exportadores do mundo e que aumentou sua produtividade sem ampliar a áreas de plantio. “Somos exemplo de sustentabilidade. Esse é o maior desafio da atualidade: mudar a retórica de achar que os produtores e produtoras brasileiros produzem em detrimento do meio ambiente. É mentira isso. Nós produzimos com respeito ao meio ambiente. É um desafio que passa a ser de todos nós”.



MAIS UM



Também Fábio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação Social na gestão de Bolsonaro, também está sendo pago pelo PL para “fazer assessoria de imprensa para a presidência de honra da legenda”. Recebe através da empresa FW Comunicação. Segundo prestação de contas no TSE recebeu R$ 562,5 mil, valor pago em parcelas nos meses de maio, junho e julho (R$ 187,8 mil por mês). Os valores foram debitados da conta bancária mantida pelo PL para recursos de fundo partidário. É a mesma conta onde são descontados salários de Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro e Walter Braga Netto.



Harmonia



Apesar de ser uma das arestas da briga entre os Poderes, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado fez questão também de ressaltar que não quer invadir o espaço de outros poderes e defendeu um ambiente harmônico entre eles. Pacheco ainda teceu pequeno elogio ao STF tentando amenizar o clima. “No contexto da separação dos Poderes, o STF é peça fundamental da defesa e preservação de nossa jovem e já tão testada democracia. Em 2023, a Constituição mostrou toda sua resiliência, nossas instituições, ao serem testadas, mostraram sua força e maturidade, garantindo a estabilidade da democracia”.

NADA DE NOVO



No passado a FW Comunicação recebeu do PL cerca de R$ 640 mil, de acordo com extratos apresentados ao TSE. No começo de 2022, Wajngarten foi contratado para reforçar o time de suporte do então candidato à reeleição. Na época afirmava-se que o então chefe da Secom recebia por meio da FW, dinheiro de emissoras de TV e de agências de publicidade contratadas pela própria secretaria, ministérios e estatais do governo Bolsonaro. Wajngarten negou haver conflito de interesse. A Secom é responsável pela distribuição da verba de propaganda do Planalto e coordenar regras para as contas dos demais órgãos federais.



Recuperação



Fausto Silva que se recupera do transplante de coração, deu um rápido depoimento para o filho João Guilherme Silva que batalhou com João Augusto Liberato, no quadro Batalha do Lip Sync no Domingão com Huck, onde mostrou bem fragilizado. Mas Faustão deu uma entrevista mais extensa para o Domingo Espetacular (Record). Abrindo seu (novo) coração se disse agradecido por ter recebido o órgão e que a cirurgia é o menor dos problemas: “A cirurgia é o de menos, é impressionante. Instalou o coração, já começou a funcionar, é o que dá menos trabalho. O problema são as outras coisinhas. Pele seca, ficar 45 dias em cama de hospital, você ficar com a musculatura, tem que refazer tudo. Fazer reabilitação com a questão da fisioterapia. Muita disciplina, muita paciência. O problema é só isso”.

SAIA JUSTA



Dois nomes vêm ganhando mais espaço na Globo, o que vem causando ciúmes e até uma saia justa para a cúpula da emissora. São elas: Ivete Sangalo e Sabrina Sato. Alguns críticos e expectadores não entendem por que as duas estão tanto em evidência e algumas apresentadoras foram simplesmente dispensadas como Cissa Guimarães, Ana Furtado, Fernanda Gentil e Fernanda Lima. E a resposta é direta: as duas conseguem atrair muitos patrocinadores, mesmo que os programas não deem audiência. Mais: as duas ainda são queridas do público jovem, que se afastou da TV e a Globo quer resgatar esses expectadores.



MISTURA FINA



DIANTE do conflito entre o Hamas e Israel, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, declarou durante a entrevista coletiva do Desenrola, que o Brasil está bem posicionado e que acredita que os impactos na economia serão brandos. “Os desafios externos são grandes e estão se acumulando, por isso temos que trabalhar mais. A situação seria preocupante se não tivéssemos agenda; nós temos agenda e estamos bem posicionados”.

AINDA sobre o conflito entre Hamas e Israel: Jean Paul Prates, presidente da Petrobras, demonstrou preocupação com a situação, e principalmente sobre a incerteza do impacto do conflito nos preços dos combustíveis. “Não tem o que fazer muito mais do que já estamos fazendo. O principal efeito do conflito é a volatilidade do diesel”.

COM o fim do distanciamento social, a maioria dos executivos brasileiros afirma que o número de reuniões de fato, incluindo até fora do horário do expediente, aumentou no pós-pandemia – e não foi pouco, segundo pesquisa do Talenses Group, da área de recrutamento de profissionais. E o pior: boa parte dessas reuniões é considerada dispensável. O estudo envolveu 338 executivos: 46% do bloco de gerentes ou superior, 38% pertencentes à geração X (nascidos entre 1965 e 1981) e com MBA ou pós-graduação, 59%.

AINDA o levantamento sobre reuniões: para 51%, o número aumentou no pós-pandemia. Quase metade (49%) diz ter 6 ou mais reuniões por semana, 30% dizem gastar 15% ou menos de seus dias em reunião (4% dizem gastar mais de 75% em reuniões que duram 30 minutos ou mais). E 63% acreditam que 16% ou mais dos encontros do mês anterior não precisavam ter acontecido: falta de objetivo (67%), falta de foco dos participantes (47%) ou discussão de temas que não estavam na pauta (43%).

QUEM diria: o artista brasileiro que terminou setembro como o mais ouvido no Spotify foi Ryan Santana dos Santos, o MC Ryan SP. O funkeiro paulista superou Ana Castela, mix de sertaneja com toques de funk (seu show custa R$ 200 mil), Henrique & Juliano e até Luísa Sonza, que andou em alta no mês passado. Das três canções mais tocadas no país, hoje, Ryan canta duas: Let’s go4 e Dentro da Hilyx.

ANÁLISE feita pela consultoria B4Risk a pedido de Tilt com base nos dados públicos da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, mostrou quais são as marcas mais roubadas no estado no primeiro semestre deste ano. Em primeiro lugar está a Apple com 33,55% do total de roubos, subindo de colocação, no ano passado estava em segundo com 28,37%; a Samsung, que era a primeira no ano passado com 33,64% ficou em segundo com 32,57%; e a terceira posição continua com Motorola com 18,29% (no ano passado teve 21,49% dos roubos).

