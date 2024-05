Hemosul estende horário de atendimento até 17h neste sábado

UFMS

Chapa encabeçada por Camila contabilizou 5,6 mil votos válidos; chapa de Marco Aurélio, principal adversário, teve 4,6 mil votos

A chapa 2, encabeçada por Camila Celeste Brandão Ferreira Ítavo e Albert Schiaveto de Souza, conquistou o primeiro lugar na consulta à comunidade universitária para a escolha de reitor e vice-reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) para o mandato 2024-2028. O resultado, marcado por um recorde de participação, contabilizou 11.043 votos válidos, representando um aumento de 34,19% em relação à última consulta em 2020. O desfecho e a lista tríplice serão submetidos à homologação do Colégio Eleitoral na segunda-feira (13).

Apesar da consulta pública com a comunidade acadêmica, a decisão de reitor e vice-reitor é feita pelo Presidente da República. Nesse caso, não deve ser descartada a possibilidade de eleição da chapa 3, alinhada à esquerda, formada por Marco Aurélio e Ana Denise.

Essa eleição foi a última a funcionar desta maneira. A próxima eleição, que deve ocorrer em 2028, será obrigatoriamente direta. Dessa forma, será eleita a chapa mais votada, sem interferência do Presidente da República.

Os votos

De acordo com a apuração divulgada pela TV UFMS, os votos válidos totalizaram 1.378 de docentes, 1.343 de técnicos-administrativos e 8.322 de estudantes, além de 193 votos em branco e 187 nulos.

A chapa vitoriosa recebeu expressivo apoio, com 4.026 votos de estudantes, 725 de técnicos e 883 de docentes. Enquanto isso, a chapa 3 angariou o suporte de 3.680 estudantes, 556 técnicos e 435 docentes. A chapa 1, por sua vez, conquistou 292 votos de estudantes, 34 de técnicos e 32 de docentes.

A votação ocorreu por meio do sistema E-Votação UFMS, implementado em 2020 para garantir o distanciamento social durante a pandemia de Covid-19. Este software livre assegura o sigilo e a privacidade do voto.

Henrique Mongelli, presidente da Comissão Executiva Central, ressaltou o recorde de participação de estudantes e docentes, indicando o interesse da comunidade na escolha do novo reitor. "A participação neste ano superou as eleições anteriores, o que é muito positivo. Demonstra o cuidado das pessoas com o futuro da UFMS. O processo eleitoral transcorreu com tranquilidade e serenidade", destacou.

Além dos locais com acesso à internet na Cidade Universitária e nos campi, a Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação (Agetic) esteve disponível durante todo o dia para auxiliar eleitores, registrando 82 chamados da comunidade universitária.

O diretor da Agetic enfatizou que as votações foram monitoradas pela Polícia Federal e pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), garantindo a integridade do processo eleitoral. "A urna foi configurada com a supervisão do TRE, os dados são criptografados e cada eleitor pode verificar quantas pessoas votaram na sua urna. O sistema preserva o anonimato do voto", esclareceu.

Na última consulta em 2020, 8.229 membros da comunidade universitária participaram do processo de votação, com 1.344 docentes, 1.220 técnicos e 5.339 estudantes, além de 149 votos em branco e 177 nulos.