Polícia desarticula quadrilha de tráfico de drogas e armas

A Polícia Federal desencadeou operação para desarticular organização criminosa especializada em tráfico transnacional de drogas e armas em Ponta Porã e cidades de outros estados do País, nesta sexta-feira (5).

Oito mandados de prisão temporária, dois de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão foram cumpridos em várias cidades, incluindo Guarujá, Praia Grande, Santana de Parnaíba, São Paulo, Jundiaí, Itupeva, Osasco, Rio de Janeiro, Vitória e Curitiba.

Além disso, nove pessoas físicas estão com seus ativos financeiros, imóveis e veículos sujeitos a sequestro. As investigações começaram há dois anos atrás.

As investigações iniciaram em 2022, com a apreensão de uma aeronave carregada com 442kg de cocaína, três fuzis calibre 5.56 mm e uma escopeta calibre 12, no município de Coronel Sapucaia/MS.

Durante a apuração, surgiu a evidência de que a mesma quadrilha estava associada a outra grande apreensão de cocaína.

Desta vez, 595kg da droga foram descobertos ocultos sob a fuselagem de um jato executivo, interceptado no aeroporto internacional de Salvador/BA.

Essa organização é popular justamente por introduzir grandes quantidades de drogas no país, especialmente por meio de pistas clandestinas na região fronteiriça de Mato Grosso do Sul e planos de voo falsos.

Os crimes atribuídos aos investigados podem resultar em até 39 anos de prisão.



