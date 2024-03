Sanesul e PMA se unem em mutirão para limpeza do Rio Aquidauana neste sábado

Neste sábado (23), a Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), a PMA (Polícia Militar Ambiental) e outras instituições públicas de Aquidauana, realizam ação social de limpeza para a conservação do Rio Aquidauana em celebração ao Dia Mundial da Água celebrado no dia 22 de março.

A iniciativa que recebe o nome 'Despoluição do rio Aquidauana' tem como objetivo a retirada de resíduos sólidos do leito do rio, dando a esse lixo o destino correto de coleta, além de conscientizar a população sobre o tema.

O percurso organizado pelo 2º Pelotão da PMA, terá início às 5h e percorrerá por 19km no leito do rio saindo do trecho entre a foz do rio Taquarussu até o empreendimento Pesqueiro Toca da Onça. Ao todo, 40 embarcações serão utilizadas onde os envolvidos estarão devidamente equipados com EPIs e Coletes Salva-Vidas. Todo resíduo sólido que for apartado durante a ação, será recolhido pela Prefeitura Municipal no pátio do quartel da PMA em seguida.



Localizada cerca de 139 km da capital e considerada o Portal do Pantanal devido a variedade de flora e fauna, Aquidauana possui cenários únicos, sendo o principal deles, o rio que leva o nome da cidade.

Por isso, o acúmulo de resíduos no rio propicia a reprodução de vetores, resultando em problemas de saúde como dengue, zika, chikungunya, febre amarela, raiva, leptospirose, febre bubônica, criptococose e Salmonelose.

Além disso, os prejuízos à biodiversidade impactam negativamente setores econômicos como pesca, turismo, transporte, mobilidade e principalmente a saúde. Por esse motivo, a importância de iniciativas como mutirões de limpeza para enfrentar e evitar essa questão.

