Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Mundo

Internacional

Acidente com ônibus deixa pelo menos 37 mortos no Peru

Outros 24 passageiros ficaram feridos, segundo as autoridades locais

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

12/11/2025 - 19h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Um acidente com um ônibus deixou ao menos 37 pessoas mortas na madrugada desta quarta-feira, 12, em Arequipa, no Peru. O veículo saiu da pista após colidir com uma caminhonete na rodovia Panamericana Sul e cair em uma ribanceira. Outros 24 passageiros ficaram feridos, segundo as autoridades locais.

O gerente de saúde da região de Arequipa, Walther Oporto, disse à rádio local RPP que o ônibus bateu na caminhonete e saiu da estrada em uma curva, caindo mais de 200 metros até as margens do rio Ocoña. Segundo Oporto, o número de mortos pode aumentar porque há feridos graves.

A caminhonete ficou na saída da curva com a cabine totalmente destruída. O Ministério Público de Arequipa informou em um comunicado que o motorista da picape sobreviveu e "está detido". As autoridades não informaram se havia mais ocupantes na caminhonete.

O ônibus da empresa Llamosas, com 60 passageiros, havia partido da cidade de Chala, uma área mineradora também no sul do Peru, e seguia para a cidade de Arequipa.

Acidentes fatais com ônibus não são incomuns no Peru. A causa do acidente de quarta-feira não foi esclarecida, mas as autoridades afirmaram no passado que direção imprudente e velocidade excessiva estão por trás de muitos desses eventos.

Em agosto, um ônibus capotou em uma rodovia e 10 pessoas morreram. Em julho, outro ônibus que viajava de Lima para a região amazônica do Peru também capotou, deixando pelo menos 18 mortos e 48 feridos.

Em janeiro, pelo menos seis pessoas morreram e 32 ficaram feridas quando um ônibus caiu em um rio.

Em 2024, houve aproximadamente 3.173 mortes como resultado de acidentes de trânsito no país sul-americano, de acordo com dados oficiais do Sistema de Informações sobre Mortes.

*Com informações de agências internacionais.

China

Astronautas chineses fazem primeiro churrasco no espaço e gravam vídeo

Em vídeo publicado pelo canal de televisão estatal CCTV, os astronautas assam asas de frango em um forno elétrico

05/11/2025 23h00

Compartilhar
Astronautas chineses fazem primeiro churrasco no espaço e gravam vídeo

Astronautas chineses fazem primeiro churrasco no espaço e gravam vídeo Divulgação

Continue Lendo...

Astronautas chineses fizeram o primeiro churrasco no espaço na terça-feira, 4, para recepcionar compatriotas que chegavam na Estação Espacial Chinesa, nomeada Tiangong ("Palácio Celestial", em português).

Em vídeo publicado pelo canal de televisão estatal CCTV, os astronautas assam asas de frango em um forno elétrico, com as peças de carne flutuando pela ausência de gravidade.

"No momento em que as asinhas entraram no forno, todos aqui ficaram cheios de ansiedade", resume o astronauta Zhang Hongzhang.

"Comida gourmet aqui!", diz Wu Fei ao tirar o frango do forno. Na sequência, as imagens mostram os homens comendo o frango, com um pedaço para cada um.

"Como podem ter um gosto tão bom?", delicia-se Chen Zhongrui. O vídeo também mostra que bifes de carne bovina foram assados.

O churrasco contou com a participação das equipes das missões Shenzhou-20 e dos recém-chegados da Shenzhou-21. O forno utilizado precisou passar por adaptações para funcionar corretamente no espaço.

O jornal chinês Global Times relembrou um teste de um protótipo de forno na Estação Espacial Internacional em 2020.

Na ocasião, os astronautas assaram cinco biscoitos de chocolate em órbita em um experimento inédito, mas descobriram que precisavam de muito mais tempo para ficarem prontos, 130 minutos.

A estação espacial chinesa está totalmente operacional desde o fim de 2022.

Construída com tecnologia do país asiático, ela também abriga pesquisas científicas de outros países e, no momento, conta com seis astronautas na tripulação a bordo. No entanto, os integrantes da missão Shenzhou-20 devem retornar à Terra em breve.
 

surpresa

Muçulmano captura insatisfação com Trump e se elege prefeito de NY

Zohran Mamdani, de apenas 34 anos, é de origem asiática e derrotou inclusive o candidato mais ao centro do partido Democrata

05/11/2025 07h23

Compartilhar
Mamdani se torna o primeiro prefeito muçulmano de NY, o primeiro de ascendência sul-asiática e o primeiro nascido na África

Mamdani se torna o primeiro prefeito muçulmano de NY, o primeiro de ascendência sul-asiática e o primeiro nascido na África

Continue Lendo...

O democrata Zohran Mamdani foi eleito prefeito da cidade de Nova York nesta terça-feira, 4, apontou a projeção da Associated Press. Após uma campanha inusitada, o deputado estadual de 34 anos, se tornou o prefeito mais à esquerda da cidade em décadas ao derrotar o ex-governador Andrew Cuomo e o republicano Curtis Sliwa. Com 87% das urnas apuradas, ele tem 50,4% dos votos, contra 41,5% de Cuomo e 7,2% de Sliwa. A participação, com 2 milhões de eleitores, bateu recorde.

A vitória de Mamdani se soma a outros dois triunfos importantes dos democratas, nas eleições para governador em Nova Jersey e na Virgínia. Em ambos os casos, o partido obteve um desempenho melhor que na disputa entre Kamala Harris e Donald Trump e que nas eleições estaduais anteriores em 2021.

Com a vitória, Mamdani se torna o primeiro prefeito muçulmano de NY, o primeiro de ascendência sul-asiática e o primeiro nascido na África. Ele também se tornará o prefeito mais jovem da cidade em mais de um século quando assumir o cargo em 1º de janeiro.

A ascensão improvável de Mamdani dá força à ala mais à esquerda do partido, que defende uma agenda mais radical em vez de se unir em torno de centristas na esperança de reconquistar os eleitores indecisos que abandonaram os democratas.

Democratas retomam terreno

A ascensão de Mamdani em NY foi duramente criticada durante a campanha pelo presidente Donald Trump, que o chamou de comunista, lunático e prometeu reduzir as verbas federais para a cidade caso ele seja eleito. A vitória dele e das duas mulheres eleitas em New Jersey e na Virgínia, no entanto, aumentou a esperança de que a oposição se fortaleça, de olho na renovação do Congresso em novembro do ano que vem.

Mikie Sherrill, de Nova Jersey, e da ex-deputada Abigail Spanberger, da Virgínia, foram vitais para mostrar o poder de mobilização democrata contra Trump, quase um ano após o início de seu tumultuado segundo mandato. Outra batalha eleitoral importante desta noite ocorre na Califórnia, onde eleitores estão decidindo se o Estado pode redesenhar seus distritos eleitorais para fortalecer a representação democrata na Câmara.

A disputa para governador em Nova Jersey foi acirrada, principalmente após o desempenho melhor do que o esperado de Trump no estado em 2024. Jack Ciattarelli, o republicano, emulou aspectos da retórica do presidente em um esforço para recriar sua base eleitoral, e a derrota pode refletir a dificuldade de mobilizar os apoiadores de Trump quando ele não está na cédula.

Spanberger, que se tornará a primeira governadora da Virgínia, optou por uma mensagem bipartidária em seu discurso de vitória. "Meu objetivo e minha intenção é servir a todos os virginianos", disse ela, que representa a ala moderada do partido.

Populismo de esquerda na Big Apple

Entre suas propostas estão o congelamento dos aluguéis da cidade, a criação de supermercados públicos, ônibus grátis em toda a cidade e creches gratuitas para nova-iorquinos de 6 semanas a 5 anos de idade. Mamdani também quer taxar os residentes que ganham acima de US$ 1 milhão de dólares anualmente com um imposto de 2% e aumentar a alíquota do imposto corporativo para 11,5%.

Mamdani conseguiu atingir uma grande parcela dos cidadãos de Nova York ao realizar uma campanha moderna e focada em questões econômicas. Ele participou de podcasts progressistas e conservadores, criou vídeos que viralizaram no Youtube e no TikTok e entrevistou pessoas na rua para entender as suas dificuldades.

Propostas ainda incertas

Apesar do entusiasmo de sua base de eleitores, Mamdani ainda não deixou claro como executar a maioria de suas propostas. Seus oponentes dizem que um governo Mamdani poderia ser um fracasso por conta de limites no orçamento e dificuldade para construir alianças.

Suas propostas poderiam custar mais de US$ 7 bilhões aos cofres da cidade, o que representaria 6% de aumento no orçamento de Nova York. Para pagar a conta, ele quer aumentar impostos sobre residentes ricos e empresas, uma medida que poderia significar o êxodo de empresários da cidade.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3536, terça-feira (11/11)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3536, terça-feira (11/11)

2

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2939, terça-feira (11/11)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2939, terça-feira (11/11)

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6876, terça-feira (11/11)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6876, terça-feira (11/11)

4

A IA jogaria estes números: o que a inteligência artificial aposta na Mega da Virada
Economia

/ 2 dias

A IA jogaria estes números: o que a inteligência artificial aposta na Mega da Virada

5

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1140, terça-feira (11/11)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1140, terça-feira (11/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Exclusivo para Assinantes

/ 04/11/2025

Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)