ENCONTRO REAL

Anitta e Cacique Raoni são recebidos pelo Rei Charles III na Inglaterra

Celebração contou com homenagens de personalidades internacionais das artes, do ativismo e da diplomacia

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

16/10/2025 - 17h15
A cantora Anitta se encontrou com o Rei Charles III nesta quarta-feira, 15, em Londres, na Inglaterra. Acompanhada do Cacique Raoni e líderes indígenas, Anitta foi coanfitriã do 13º Prêmio Cultural Liberatum, que homenageia o líder Kayapó e chama atenção para a importância da proteção da Amazônia.

A celebração contou com homenagens de personalidades internacionais das artes, do ativismo e da diplomacia. Os coanfitriões do Prêmio Cultural Liberatum incluem Anitta, o diretor de cinema Martin Scorsese, o ator Benedict Cumberbatch e a atriz Sharon Stone.

Nas redes sociais, Anitta afirmou que "a premiação foi uma forma de agradecer pela coragem" e "voz" de Raoni e "por manter viva a esperança de que ainda há tempo, se aprendermos a ouvir aqueles que sempre souberam se importar."

"Ontem eu tive a honra de encontrar com Rei Charles e o Cacique Raoni para uma conversa sobre a importância da Amazônia e do meio ambiente. Em uma humanidade que agora sofre com as consequências das próprias escolhas, os povos indígenas e sua relação com a natureza nos lembram que proteger a floresta é garantir a vida e o futuro. Agradecemos Vossa Majestade por ouvir esta importante mensagem", afirmou.

Indicado ao prêmio Nobel da Paz em 2019, Raoni ganhou notoriedade internacional no fim da década de 1980. Em 1987, o músico britânico Sting iniciou uma série de viagens pela Amazônia, onde conheceu o cacique, em 1989. A amizade com o líder da tribo dos caiapós levou Sting a se engajar na causa ecológica e na luta pela demarcação das terras indígenas no Xingu. A parceria levou à criação da Rainforest Foundation, entidade que atua na proteção da floresta e de seus povos tradicionais.

Faixa de Gaza

Hamas entrega primeiros sete reféns israelenses à Cruz Vermelha

O Hamas afirmou que, ao todo, 20 reféns israelenses vivos serão trocados por mais de 1,9 mil prisioneiros palestinos detidos por Israel

13/10/2025 07h15

Ainda não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dos reféns entregues à Cruz Vermelho na Faixa de Gasa

Ainda não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dos reféns entregues à Cruz Vermelho na Faixa de Gasa

O Hamas entregou na madrugada desta segunda-feira, 13, pelo horário de Brasília, os primeiros sete reféns israelenses ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), no início da operação de troca prevista pelo acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos libertados. O Hamas afirmou que, ao todo, 20 reféns israelenses vivos serão trocados por mais de 1,9 mil prisioneiros palestinos detidos por Israel.

A notícia provocou comemorações entre familiares e amigos dos sequestrados, que acompanham as transmissões da imprensa israelense em praças de Tel-Aviv e de outras cidades.

Mais cedo, o CICV havia confirmado que tinha dado início a uma "operação multifásica" para supervisionar a libertação de reféns israelenses e prisioneiros palestinos como parte do cessar-fogo entre Israel e o Hamas.

Em comunicado, o comitê informou que receberá os reféns mantidos na Faixa de Gaza para transferi-los às autoridades israelenses, enquanto acompanhará a libertação dos prisioneiros palestinos que serão enviados à Cisjordânia e à Faixa de Gaza.

A organização acrescentou que facilitará o transporte dos corpos de reféns mortos.

TRUMP EM ISRAEL

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou na madrugada desta segunda-feira, 13, pelo horário de Brasília, em Israel para marcar o início do cessar-fogo com o Hamas na Faixa de Gaza, mediado por Washington.

O avião Air Force One pousou no Aeroporto Internacional Ben-Gurion às 9h42 (3h42 em Brasília), após sobrevoar a Praça dos Reféns, em Tel-Aviv, onde dezenas de milhares de pessoas acompanharam as transmissões sobre a libertação dos primeiros sete reféns que passaram mais de dois anos em cativeiro no território palestino.

O acordo prevê ainda a libertação de outros 13 reféns israelenses, além de mais de 1,9 mil prisioneiros palestinos, sob supervisão do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV). Fonte: Associated Press.


 

INSTABILIDADE

Congresso peruano destitui a presidente em meio a onda de criminalidade

Dina Boluarte já estava no lugar do presidente, preso desde dezembro de 2022, quando tentou dissolver o Congresso.

10/10/2025 07h17

A presidente peruana Dina Boluarte foi afastada sob o argumento de

A presidente peruana Dina Boluarte foi afastada sob o argumento de "incapacidade moral permanente"

O Congresso do Peru aprovou na noite da quinta-feira, 9, a destituição da presidente Dina Boluarte por "incapacidade moral permanente". A chefe do Executivo perdeu o apoio de partidos que a sustentavam em meio a uma crise agravada pelo aumento da criminalidade no país.

Boluarte, de 63 anos, assumiu o cargo em dezembro de 2022, após a destituição do então presidente Pedro Castillo, de quem era vice. Castillo foi removido do poder no mesmo dia em que tentou dissolver o Congresso e permanece preso preventivamente. Com a saída de Boluarte, a presidência deve ser assumida por José Jerí, presidente do Congresso.

Ao longo do dia, os partidos Força Popular, Aliança para o Progresso e Renovação Popular anunciaram apoio aos pedidos de destituição da presidente. À noite, quatro moções pela derrubada de Boluarte foram aprovadas. Antes da votação no Congresso, Boluarte disse que pretendia concluir o mandato, que vai até julho de 2026. As eleições gerais estão marcadas para abril.

A crise política se agravou após um ataque a tiros, na noite da quarta-feira, 8, contra a banda Agua Marina, que deixou cinco feridos e foi visto como mais um sinal do avanço da violência e da incapacidade do governo em contê-la. Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast
 

