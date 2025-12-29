China pretende reduzir tarifas de importação sobre centenas de produtos

PETRÓLEO

A aparição dos aviões próximo a Caracas foi registrada em meio ao aumento da tensão entre EUA e Venezuela.

O site de rastreamento Flight Radar, que monitora o voo de aeronaves em tempo real, registrou nesta quinta-feira, 18, pelo menos cinco caças da Marinha dos Estados Unidos, modelo F-18, sobrevoando o Mar do Caribe, em uma região próxima a Caracas, capital da Venezuela.

Conforme o site, dois caças surgiram no rastreamento por volta das 15h30 (pelo horário de Brasília) e sobrevoam de forma circular perto de território venezuelano. Minutos depois, outros três caças, também da Marinha americana, começaram a voar em uma área mais afastada.

Aos poucos, as aeronaves começaram a desaparecer do rastreador. A última que permaneceu em sobrevoo deixa de aparecer nas imagens por volta das 20h55 (de Brasília). O Flight Radar não conseguiu identificar os pontos de decolagem e pouso dos cinco caças captados.

O governo do presidente Donald Trump vem, desde o início de setembro, promovendo ataques contra embarcações no Mar do Caribe, região próxima à Venezuela, sob o argumento de que os barcos são usado por narcotraficantes para o transporte de drogas. Os ataques também ocorrem no Pacífico.

Na madrugada desta quinta, as forças armadas dos Estados Unidos promoveram um novo bombardeio contra um barco no Pacífico Oriental. Desde o início da campanha antidrogas, os americanos bombardearam 25 embarcações, deixando ao menos 95 mortos.

O ditador venezuelano Nicolás Maduro afirma que o governo americano usa a guerra às drogas como pretexto para colocar em prática o plano de mudar o regime em Caracas.

Também nesta quinta, Trump afirmou, em conversas com jornalistas, que "não se importaria" de avisar o Congresso sobre ataques militares planejados contra a Venezuela de forma antecipada - mas ponderou que "não é obrigado" a fazer isso e tem receio de que seus planos sejam vazados.

Congressistas americanos têm criticado as ações de Trump e o fato de não terem conhecimento sobre os ataques contra a Venezuela.

Os parlamentarem alegam que, durante os primeiros meses da campanha militar, eles receberam informações limitadas sobre como as Forças Armadas dos EUA estavam conduzindo as operações.

Chegaram a afirmar também que, em alguns casos, tiveram conhecimento dos ataques pelas redes sociais, após o Pentágono publicar vídeos de barcos em chamas.

MAIS 5 MORTOS

Dois novos ataques dos Estados Unidos contra barcos no Pacífico Oriental deixaram cinco pessoas mortas, segundo os militares americanos. Em nota publicada no X, o Comando Sul (Southcom) das forças dos Estados Unidos diz que "informações da inteligência" indicaram que a embarcação estava transitando por uma "rota conhecida de narcotráfico".

Cinco "narcoterroristas do sexo masculino" foram mortos nos bombardeios, sendo três na primeira embarcação e dois na segunda, de acordo com o Southcom, que divulgou um vídeo da ação

Desde o início da campanha antidrogas no Pacífico e no Mar do Caribe, em setembro, os Estados Unidos já bombardearam mais de 25 embarcações, deixando um saldo de pelo menos 104 mortos.

