Elevador despenca 90 metros e funcionários de resort de luxo morrem em Bali

Cinco pessoas morreram após a queda do elevador de um resort de luxo em Bali, na Indonésia. Imagens mostram o momento em que os cinco funcionários do Ayuterra Resort, em Ubud, entram no elevador, que deveria subir uma rampa com elevação de 35ºC. O acidente foi na última sexta-feira (1º).

Alguns segundos depois, o elevador despenca em alta velocidade. A mídia local diz que a queda foi de 90 metros. Acredita-se que houve uma falha em um dos cabos de sustentação do elevador. A polícia de Bali investiga o caso.

"A corda de aço não era forte o suficiente para puxar o peso e o freio não funcionou. Então, o elevador deslizou para baixo em alta velocidade", disse Made Uder, chefe de polícia de Ubud.

O elevador tinha uma declaração de segurança de novembro de 2022, mas a polícia investiga uma possível alteração no equipamento. Em 2019, o mesmo elevador foi filmado operando com três cordas de içamento, mas no momento do acidente, ele era sustentado por apenas uma corda, relatou a mídia local.

Três mulheres e dois homens entre 19 e 24 anos estavam no elevador. Dois morreram no local e três receberam atendimento médico, mas não resistiram aos ferimentos.

O proprietário do Ayuterra Resort se ofereceu para cobrir os custos dos funerais das vítimas. Ele também ofereceu uma indenização de US$ 4 mil desde que as famílias concordem em não tomar medidas legais contra o resort.