'Eu claramente não sou Biden', diz Kamala em debate no qual colocou Trump na defensiva

LUTO

Atleta, que tinha um dois filhos, um de apenas uma semana, passou mal durante jogo pela Libertadores, no dia 22

O jogador uruguaio Juan Izquierdo, de 27 anos, atleta do Nacional-URU, morreu nesta terça-feira (27) em São Paulo. Ele passou mal na noite de quinta-feira (22) durante partida entre São Paulo e Nacional pela Copa Libertadores, no Morumbi.

O camisa 3 do Nacional era casado e deixa dois filhos. Ele estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Israelita Albert Einstein, para onde foi levado de ambulância direto do estádio.

Em nota, o Nacional confirmou a morte no início da noite. "Com a mais profunda dor e impacto em nossos corações, o Clube Nacional de Futebol anuncia a morte do nosso querido jogador Juan Izquierdo. Expressamos nossas mais sinceras condolências à sua família, amigos, colegas e parentes. Todo o Nacional está de luto pela perda irreparável", afirmou a agremiação.

No fim do segundo tempo do confronto pela fase oitavas de final, o defensor caiu sozinho no gramado, enquanto caminhava próximo ao meio de campo.

As equipes médicas das duas equipes entraram e prestaram os primeiros atendimentos.

Em nota publicada no sábado (24),o hospital informou que o jogador chegou a sofrer uma parada cardíaca e estava internado na UTI.

"O paciente Juan Manuel Izquierdo Viana foi admitido no Hospital Israelita Albert Einstein no dia 22 de agosto de 2024, às 20h55, em parada cardíaca, de início indeterminado, secundária a uma arritmia. O hospital iniciou imediatamente manobras de ressuscitação cardiopulmonar, incluindo procedimento de desfibrilação, tendo o paciente retornado à circulação espontânea", diz a nota.

Novos exames realizados no domingo haviam indicado uma piora no quadro de Izquierdo, com "progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão intracraniana."

O presidente do Nacional, Alejandro Balbi, que havia retornado a Montevidéu, voltou a São Paulo para acompanhar a família de Izquierdo. A esposa do jogador, Selena, que deu à luz ao segundo filho do casal há uma semana, e a filha de dois anos estão na capital paulista, assim como os pais do jogador.

De Montevidéu, Juan Izquierdo iniciou a carreira profissional em 2018, aos 20 anos, atuando pelo pequeno Club Atlético Cerro, da capital uruguaia.

O primeiro título de expressão viria apenas em 2022, quando conquistou o Campeonato Uruguaio pelo Nacional, em sua primeira passagem pelo clube.

Em 2023, voltou a levantar a taça do torneio nacional e da Supercopa Uruguaia, desta vez pelo Liverpool de Montevidéu.

Com uma carreira construída quase inteiramente dentro do Uruguai, ele passou também pelo Peñarol e pelo Montevideo Wanderers, completando mais de cem partidas pelo Uruguaio.

Com uma rápida passagem pelo futebol mexicano, entrou em campo em 133 partidas, marcando seis gols.

Luis Suárez homenageou o jogador durante a vitória do Inter Miami contra o Cincinnati pela MLS (Major League Soccer), no sábado.

Já os jogadores do São Paulo entraram com uma camisa com a frase 'força Izquierdo' no confronto contra o Vitória pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo, no Morumbi.



MORUMBI VIU TRAGÉDIA DE SERGINHO HÁ 20 ANOS

No dia 27 de outubro de 2004, o zagueiro Serginho, do São Caetano, então com 30 anos, caiu no gramado do Morumbi após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante um jogo contra o São Paulo, em partida pelo Campeonato Brasileiro.

O atleta morreu cerca de uma hora depois, no Hospital São Luiz.

Serginho caiu no campo aos 14 minutos do segundo tempo. Médicos dos dois times tentaram reanimá-lo com massagem cardíaca e respiração boca a boca.

Jogadores das duas equipes entraram em desespero, ainda mais depois de saberem que a ambulância ao lado do campo estava trancada. O jogador chegou ao automóvel cerca de três minutos depois, no carro-maca, e ali recebeu o primeiro atendimento.

Depois, seguiu para o centro médico do estádio, foi reanimado e enviado ao hospital, onde acabou falecendo.

Naquele mesmo ano, em Portugal, o atacante húngaro Miklós Fehér desmaiou em campo em jogo do Benfica contra o Vitória de Guimarães pelo Campeonato Português e morreu horas depois, devido a uma cardiomiopatia hipertrófica.

"Foi um momento marcante na minha vida esportiva, foi um choque para todos nós. Lembro que os médicos tentaram fazer tudo o que podiam. Na altura, nem sequer puderam usar o desfibrilador, uma vez que estava chovendo", afirmou Abel Ferreira, técnico do Palmeiras e ex-jogador do Vitória de Guimarães, em entrevista ao periódico português Record em janeiro deste ano.

Em junho de 2021, durante partida entre Dinamarca e Finlândia pela Eurocopa, o meia dinamarquês Eriksen, então com 29 anos, também caiu desacordado no gramado após sofrer uma parada cardíaca.

O jogador passou por procedimento de ressuscitação cardiopulmonar e foi imediatamente transferido para um hospital em Copenhague. Ele se recuperou bem e, oito meses depois, voltou a entrar em campo pelo Brentford, da Inglaterra. Em 2022, transferiu-se para o Manchester United.

(Informações da Folhapress)