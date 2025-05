EUA emitem alerta sobre Brasil e pedem que americanos evitem áreas com risco de sequestro

FRONTEIRA

A França planeja construir uma prisão de segurança máxima para traficantes de drogas e radicais islâmicos na Amazônia, perto de uma antiga colônia penal na Guiana Francesa, provocando protestos entre moradores e autoridades locais.



A ala faria parte de uma prisão de US$ 450 milhões (R$ 2,5 bilhões) anunciada em 2017, com previsão de conclusão até 2028 e capacidade para 500 detentos.



A prisão seria construída em Saint-Laurent-du-Maroni, cidade na fronteira com o Suriname que já recebeu prisioneiros enviados por Napoleão III no século XIX, alguns dos quais foram enviados para a famosa Ilha do Diabo, na costa da Guiana Francesa.



O Ministro da Justiça francês, Gérald Darmanin, anunciou planos para construir a ala de alta segurança durante uma visita oficial à Guiana Francesa no sábado. Ele afirmou em uma publicação no Facebook que 15 das 60 vagas da ala seriam reservadas para radicais islâmicos.



Darmanin foi citado pelo Le Journal du Dimanche, um jornal semanal francês, dizendo que a prisão também tem como objetivo impedir que suspeitos de tráfico de drogas tenham qualquer contato com suas redes criminosas.



"Estamos vendo cada vez mais redes de tráfico de drogas", disse ele a repórteres na Guiana Francesa. "Precisamos reagir."



A mídia francesa, citando o Ministério da Justiça, informou que pessoas da Guiana Francesa e dos territórios do Caribe Francês seriam enviadas prioritariamente para a nova prisão.

Ecos da Ilha do Diabo

O anúncio irritou muitos na Guiana Francesa, um departamento francês ultramarino localizado na América do Sul. A região já foi uma colônia infame, conhecida por manter presos políticos franceses, incluindo o Capitão do Exército Alfred Dreyfus, acusado de espionagem.

Dreyfus foi encarcerado na Ilha do Diabo, uma colônia penal que funcionou por um século e foi retratada no romance francês best-seller "Papillon", que mais tarde foi transformado em dois filmes.

Jean-Paul Fereira, presidente interino do coletivo territorial da Guiana Francesa, uma assembleia de 51 legisladores que supervisiona os assuntos do governo local, disse que eles ficaram surpresos com o anúncio, já que o plano de construir uma ala de alta segurança nunca foi discutido com eles previamente.

"É, portanto, com espanto e indignação que os membros eleitos da Coletividade descobriram, juntamente com toda a população da Guiana, as informações detalhadas no Le Journal Du Dimanche", escreveu ele em um comunicado publicado no domingo nas redes sociais.

Fereira disse que a medida é desrespeitosa e insultuosa, observando que o acordo assinado pela Guiana Francesa em 2017 era para a construção de uma nova prisão com o objetivo de aliviar a superlotação na prisão principal.

"Embora todas as autoridades eleitas locais tenham há muito tempo pedido medidas fortes para conter o crescimento do crime organizado em nosso território, a Guiana não foi feita para acolher criminosos e pessoas radicalizadas (da França continental)", escreveu ele.

Jean-Victor Castor, parlamentar da Guiana Francesa, também criticou o plano. Ele disse ter escrito diretamente ao primeiro-ministro francês para expressar suas preocupações, observando que a decisão foi tomada sem consultar as autoridades locais.

"É um insulto à nossa história, uma provocação política e uma regressão colonial", escreveu Castor em um comunicado divulgado no domingo, ao pedir que a França retirasse o projeto.

Um porta-voz do ministro da Justiça da França não respondeu imediatamente a uma mensagem solicitando comentários.