Eve prevê receita potencial de US$ 280 bilhões e demanda de 30 mil aeronaves em 20 anos

Se esse tipo de ataques se acentuar, a tendência é de aumento no preço muncial do petróleo, o que afetaria inclusive consumidores brasileiros

Em uma expansão de sua campanha militar contra o Irã, Israel atacou na tarde deste sábado, 14, a infraestrutura energética do Irã, incluindo refinarias de gás e petroquímicas. A informação foi divulgada pelo ministério do petróleo do Irã.

O comunicado disse que drones israelenses visaram uma parte do campo de gás South Pars na província de Bushehr. South Pars é um dos maiores campos de gás do mundo e uma parte crítica da produção energética do Irã. A Companhia de Refinamento de Gás Fajr Jam também foi alvo, disse o ministério

O Irã é um dos maiores produtores de energia do mundo, com a segunda maior reserva global de gás e a quarta maior reserva de petróleo bruto. Vídeos postados nas redes sociais mostraram um grande incêndio queimando na refinaria de gás South Pars na província de Bushehr no sul do Irã.

As explosões tiraram do ar as linhas de produção em ambas as instalações, disse o comunicado do ministério, mesmo enquanto bombeiros e equipes de emergência continham em grande parte os incêndios.

Em resposta, o Irã lançou uma nova rodada de ataques com mísseis contra Israel, confirmou a mídia estatal iraniana no final do sábado em uma publicação nas redes sociais.

Os israelenses estão correndo para abrigos antibombas e salas seguras depois que o Home Front Command - a unidade militar israelense responsável pela segurança dos civis - instruiu o público a permanecer perto de áreas protegidas.

Os sistemas de defesa aérea israelenses estão interceptando mísseis balísticos iranianos enquanto explosões iluminam os céus de Jerusalém. A chuva de mísseis iranianos que tem como alvo Israel foi visível até mesmo nesta noite sobre o vizinho Líbano.

Imagens da televisão israelense indicam que muitos dos mísseis disparados na última barragem do Irã foram apontados pela primeira vez para a cidade de Haifa, no norte do país, e seus arredores.

Após a última barragem de mísseis iranianos contra Israel, o Magen David Adom, o serviço nacional de emergência, disse que pelo menos 14 pessoas ficaram feridas em uma casa no norte de Israel. De acordo com o Magen David Adom, uma mulher morreu no norte do país.

Expansão

Os ataques à infraestrutura energética do Irã no segundo dia do conflito Israel-Irã representaram uma expansão dos combates, que começaram na sexta-feira com Israel lançando ataques a sítios militares e nucleares do Irã e assassinando sua principal cadeia de comando militar.

O Irã retaliou disparando mísseis balísticos e drones em Tel-Aviv e Jerusalém. Ambos os lados disseram que os combates continuarão apesar dos apelos internacionais para uma redução do conflito.

“Entramos na segunda fase da guerra, que é extremamente perigosa e destrutiva”, disse Abdollah Babakhani, especialista no setor energético do Irã baseado na Alemanha. Atacar a infraestrutura energética do Irã, acrescentou ele, “será um desastre porque repará-la será caro e levará tempo”.

Um alto funcionário do ministério do petróleo disse que o ministério havia colocado seu pessoal em refinarias e campos de energia em alerta total e suas equipes de emergência e bombeiros em alerta máximo, antecipando que Israel poderia visar a infraestrutura energética.

O funcionário disse que os danos ainda estavam sendo avaliados e que os oficiais estavam realizando uma série de reuniões de emergência.

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, disse que, à luz dos ataques de Israel em todo o Irã, o país lançaria um contra-ataque mais feroz contra Israel, relataram os meios de comunicação iranianos.

O Irã vem enfrentando uma crise energética aguda há meses devido à escassez de gás. As usinas de energia do país e a produção de eletricidade dependem quase completamente de gás natural, e para gerenciar a escassez, o governo começou a programar cortes de energia generalizados para uso residencial, comercial e industrial.

O governo disse que a escassez de gás se deve ao fato de a demanda superar a produção e as sanções econômicas terem eliminado a capacidade do Irã de atualizar e investir em sua infraestrutura energética.

Os meios de comunicação iranianos relataram que as defesas aéreas foram ativadas em várias localidades, incluindo Bandar Abbas, Tabriz, Isfahan e Teerã, devido aos ataques israelenses no final de sábado.

Bandar Abbas é um importante porto de envio, e Isfahan e Tabriz têm refinarias de energia e bases militares. Moradores de Teerã disseram que podiam ouvir explosões altas e defesas aéreas atirando sem parar.

Ameaça global

Os ataques do Irã ameaçam afetar ainda mais o mercado de petróleo mundial. Na sexta, 13, as ações militares entre os dois países gera subiu mais de 7% por causa do temor por danos à estrutura de fornecimento

A escalada do conflito entre Israel e Irã havia feito os preços do barril saltarem mais de 10% durante a madrugada, isso sem os bombardeios terem atingido a infraestrutura petrolífera iraniana.

Agora, com os ataques diretos de Israel à infraestrutura de gás e petróleo do Irã, somada à presença militar iraniana perto do Estreito de Ormuz – ponto de passagem crucial para o transporte global de petróleo - os preços podem disparar.

“A situação entre Israel e Irã deve piorar nos próximos dias, antes de eventualmente se acalmar”, disse Peter Cardillo, da Spartan Capital, observando que a turbulência geopolítica já está levando os preços do petróleo a níveis especulativos.

Para o Rabobank, no entanto, os ataques de Israel ao Irã expõem riscos mais amplos ao fornecimento de petróleo bruto e gás natural da região, apesar da rápida reversão do avanço inicial dos preços nos mercados.

“Se o fornecimento de petróleo bruto, produtos refinados e/ou GNL de produtores-chave como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar for restringido por meio de ataques diretos à infraestrutura energética ou pelo fechamento do Estreito de Ormuz, os picos de preço poderão ser rompidos e se manterem acima da marca de US$ 120/barril para o petróleo bruto e 100 euros/Mwh para o gás natural (TTF)”, disseram os analistas do banco em relatório.

Em relatório também divulgado na sexta, o banco holandês ING afirmou que a nova escalada nas tensões entre Irã e Israel pode levar os preços do petróleo acima de US$ 80, o que implicaria uma alta adicional do dólar.

(Informações do Estadão)