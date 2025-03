Guerra na Colômbia teve pior ano em 2024 desde Acordo de Paz com Farc

Mundo

O francês chega pela segunda vez às quartas de um Masters 1000 ao também alcançar a fase em Indian Wells, há duas semanas.

Arthur Fils ainda busca destaque no tênis mundial. E faz campanha gigante em Miami, onde somou sua maior vitória da carreira nesta quarta-feira, ao eliminar o número 2 do mundo e principal favorito na Flórida, o alemão Alexander Zverev, de virada, parciais de 3/6, 6/3 e 6/4. O francês chega pela segunda vez às quartas de um Masters 1000 ao também alcançar a fase em Indian Wells, há duas semanas.



A sexta vitória do francês diante de um Top 10 do circuito demorou dois dias para se concretizar. O jogo fecharia a rodada de terça-feira, mas acabou adiado após a chuva que castigou a Flórida atrasar toda a jornada.



A vitória desta quarta veio após linda paralela e devolução na rede do alemão. Após receber caloroso abraço do oponente, Fils abriu os braços para agradecer o apoio do público, que o aplaudiu de pé. Desde 2016, com Gael Monfils, que a França não levava um tenista às quartas de Indian Wells e Miami no mesmo ano.



Sem descanso, Fils já volta à quadra nesta quinta-feira para encarar o checo Jakub Mensik, que se quer precisou jogar na terça após o compatriota Tomás Machac desistir do jogo por causa de uma contusão.



O jogo com Zverev começou equilibrado e sem quebras até 4 a 3, quando o alemão não desperdiçou o break point e logo depois sacou para fechar em 6 a 3. Fils, porém, não se intimidou e mostrou forças, abrindo logo 3 a 0 na parcial seguinte. Sem desperdiçar a quebra, levou a definição ao terceiro set anotando também 6 a 3.



Zverev é quem deu pinta de que levaria a vitória quando derrubou o serviço do 18º do mundo e abriu 3 a 1. Era sacar bem e abrir três importantes games de frente. Ocorre que Fils reagiu de maneira gigante, emplacando quatro pontos seguidos, para se colocar em vantagem de 5 a 3. O alemão ainda descontou, mas o triunfo francês veio no primeiro match point.