Japão: terremoto de magnitude 6,9 atinge costa e alerta de tsunami é emitido

O terremoto ocorreu na costa, na região de Iwate, a uma profundidade de 16 quilômetros abaixo da superfície do mar, às 17h03, horário do Japão

09/11/2025 - 09h30
Um terremoto com magnitude de 6,9 atingiu o norte do Japão neste domingo, 09, seguido por vários outros tremores, segundo a Agência Meteorológica do Japão. Um aviso de tsunami de até um metro ao longo da costa da região foi emitido.

O terremoto ocorreu na costa, na região de Iwate, a uma profundidade de 16 quilômetros abaixo da superfície do mar, às 17h03, horário do Japão. Não há relatos de feridos ou danos, nem quaisquer relatos de anomalias nas duas usinas nucleares da área, até o momento. De acordo com a agência japonesa, a área estava sob risco de fortes terremotos há cerca de uma semana, especialmente nos próximos dois ou três dias.

Um tsunami de cerca de 10 centímetros foi detectado, chegando a 20 centímetros na área costeira de Kuji. Ondas de tsunami que ocorrem após terremotos podem continuar por algumas horas depois, atingindo a costa repetidamente, e aumentar com o tempo. Trens-bala na área foram temporariamente atrasados, de acordo com a operadora ferroviária JR East. Cortes de energia também ocorreram.

Apesar do alerta, um funcionário da agência afirmou que nada indica que a ocorrência se assemelhe à ocorrida em Fukushima, em março de 2011, que matou quase 20 mil pessoas, e danificou severamente uma estação nuclear. O Japão, que está localizado no "anel de fogo" do Pacífico, é um dos países mais propensos a terremotos no mundo.

surpresa

Muçulmano captura insatisfação com Trump e se elege prefeito de NY

Zohran Mamdani, de apenas 34 anos, é de origem asiática e derrotou inclusive o candidato mais ao centro do partido Democrata

05/11/2025 07h23

O democrata Zohran Mamdani foi eleito prefeito da cidade de Nova York nesta terça-feira, 4, apontou a projeção da Associated Press. Após uma campanha inusitada, o deputado estadual de 34 anos, se tornou o prefeito mais à esquerda da cidade em décadas ao derrotar o ex-governador Andrew Cuomo e o republicano Curtis Sliwa. Com 87% das urnas apuradas, ele tem 50,4% dos votos, contra 41,5% de Cuomo e 7,2% de Sliwa. A participação, com 2 milhões de eleitores, bateu recorde.

A vitória de Mamdani se soma a outros dois triunfos importantes dos democratas, nas eleições para governador em Nova Jersey e na Virgínia. Em ambos os casos, o partido obteve um desempenho melhor que na disputa entre Kamala Harris e Donald Trump e que nas eleições estaduais anteriores em 2021.

Com a vitória, Mamdani se torna o primeiro prefeito muçulmano de NY, o primeiro de ascendência sul-asiática e o primeiro nascido na África. Ele também se tornará o prefeito mais jovem da cidade em mais de um século quando assumir o cargo em 1º de janeiro.

A ascensão improvável de Mamdani dá força à ala mais à esquerda do partido, que defende uma agenda mais radical em vez de se unir em torno de centristas na esperança de reconquistar os eleitores indecisos que abandonaram os democratas.

Democratas retomam terreno

A ascensão de Mamdani em NY foi duramente criticada durante a campanha pelo presidente Donald Trump, que o chamou de comunista, lunático e prometeu reduzir as verbas federais para a cidade caso ele seja eleito. A vitória dele e das duas mulheres eleitas em New Jersey e na Virgínia, no entanto, aumentou a esperança de que a oposição se fortaleça, de olho na renovação do Congresso em novembro do ano que vem.

Mikie Sherrill, de Nova Jersey, e da ex-deputada Abigail Spanberger, da Virgínia, foram vitais para mostrar o poder de mobilização democrata contra Trump, quase um ano após o início de seu tumultuado segundo mandato. Outra batalha eleitoral importante desta noite ocorre na Califórnia, onde eleitores estão decidindo se o Estado pode redesenhar seus distritos eleitorais para fortalecer a representação democrata na Câmara.

A disputa para governador em Nova Jersey foi acirrada, principalmente após o desempenho melhor do que o esperado de Trump no estado em 2024. Jack Ciattarelli, o republicano, emulou aspectos da retórica do presidente em um esforço para recriar sua base eleitoral, e a derrota pode refletir a dificuldade de mobilizar os apoiadores de Trump quando ele não está na cédula.

Spanberger, que se tornará a primeira governadora da Virgínia, optou por uma mensagem bipartidária em seu discurso de vitória. "Meu objetivo e minha intenção é servir a todos os virginianos", disse ela, que representa a ala moderada do partido.

Populismo de esquerda na Big Apple

Entre suas propostas estão o congelamento dos aluguéis da cidade, a criação de supermercados públicos, ônibus grátis em toda a cidade e creches gratuitas para nova-iorquinos de 6 semanas a 5 anos de idade. Mamdani também quer taxar os residentes que ganham acima de US$ 1 milhão de dólares anualmente com um imposto de 2% e aumentar a alíquota do imposto corporativo para 11,5%.

Mamdani conseguiu atingir uma grande parcela dos cidadãos de Nova York ao realizar uma campanha moderna e focada em questões econômicas. Ele participou de podcasts progressistas e conservadores, criou vídeos que viralizaram no Youtube e no TikTok e entrevistou pessoas na rua para entender as suas dificuldades.

Propostas ainda incertas

Apesar do entusiasmo de sua base de eleitores, Mamdani ainda não deixou claro como executar a maioria de suas propostas. Seus oponentes dizem que um governo Mamdani poderia ser um fracasso por conta de limites no orçamento e dificuldade para construir alianças.

Suas propostas poderiam custar mais de US$ 7 bilhões aos cofres da cidade, o que representaria 6% de aumento no orçamento de Nova York. Para pagar a conta, ele quer aumentar impostos sobre residentes ricos e empresas, uma medida que poderia significar o êxodo de empresários da cidade.

legislativo

Milei diz que vitória nas eleições marca a 'construção de uma Argentina grande'

"É um dia histórico. O povo argentino decidiu deixar para trás cem anos de decadência e continuar no caminho da liberdade

27/10/2025 07h20

O presidente da Argentina, Javier Milei, comemorou o resultado das eleições legislativas deste domingo, 26, dizendo que a vitória de seu partido, A Liberdade Avança (LLA), marca a "construção de uma Argentina grande". Com 96% das urnas apuradas, o partido governista conquistou 40% dos votos contra 31,6% do peronismo, a principal força opositora no Congresso.

Com a estimativa parcial, o governo leva 64 assentos na Câmara de Deputados contra 31 de Força Pátria, principal partido peronista Estavam em jogo 127 assentos. No Senado, o LLA soma 12 novos nomes entre os 24 que estavam em disputa. O mapa exibido pelo ministério do Interior na contagem dos votos mostra quase todo o mapa argentino com a cor libertária. "Que linda fica a Argentina de violeta!", disse Milei a seus apoiadores.

"É um dia histórico. O povo argentino decidiu deixar para trás cem anos de decadência e continuar no caminho da liberdade", acrescentou o presidente, afirmando que hoje "a Argentina é reconhecida no mundo inteiro pelo que fizemos nos últimos anos "

"Estamos comprometidos em fazer a Argentina o país mais livre do mundo", continuou Millei. "Agora sim, podemos marcar essa vitória. Vamos poder sentar e discutir uma Argentina distinta, uma Argentina que nem se imagina hoje em dia."

O resultado surpreendeu. No começo de setembro, Milei havia sofrido uma dolorosa derrota de 14 pontos porcentuais para o peronismo na província de Buenos Aires, considerada um termômetro do clima nacional, mas o libertário virou o jogo e derrotou os peronistas nas eleições deste domingo.

"Os argentinos mostraram um 'basta ao populismo'. Populismo nunca mais", afirmou ao público que acompanhava seu discurso de vitória.

"Estamos comprometidos a fazer a Argentina o país mais livre do mundo. Vamos cumprir o contrato eleitoral que fizemos com todos que nos elegeram e os que não também", declarou Milei, prometendo impulsionar novos projetos em um Congresso mais alinhado aos seus interesses.

O partido do governo venceu em 16 das 24 províncias argentinas. São elas: Tierra del Fuego, Chubut, Rio Negro, Neuquén, Província de Buenos Aires, Cidade de Buenos Aires, Mendoza, San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fé, Misiones, Chaco, Salta, Jujuy e La Rioja.

