EXPECTATIVA

Lula diz que pode não sair acordo imediato de reunião com Trump

Encontro entre os dois presidentes está previsto para acontecer neste domingo, na Malásia

Agência Estado

Agência Estado

24/10/2025 - 07h12
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira, dia 24, que não espera um acordo imediato com o presidente Donald Trump, na reunião que farão domingo, dia 26, na Malásia.

O presidente afirmou que o encontro programado para o período da tarde de domingo em Kuala Lumpur precisará de uma sequência de negociação técnica e política, entre ministros do Brasil e secretários dos EUA.

"Se eu não acreditasse que fosse possível fazer um acordo, eu não participaria da reunião. Se bem que o acordo certamente não será feito amanhã, ou depois de amanhã quando eu me reencontro com ele. O acordo será feito pelos negociadores", disse Lula, em entrevista antes de decolar de Jacarta, na Indonésia, para Kuala Lumpur, capital malaia.

"Eu nunca participo de uma reunião que eu não acredito no sucesso da reunião. Eu só vou saber se ela é sucesso ou não se eu participar. Então eu vou participar da reunião na expectativa de que a gente tenha sucesso naquilo que o Brasil tem interesse "

Questionado pelo Estadão sobre o prazo que o Brasil considera razoável para um acerto, Lula afirmou que "quanto antes melhor".

"Se eu pudesse te dar uma resposta, eu te daria. Eu queria que fosse ontem, mas se for amanhã já está bom. Quanto mais rápido, melhor", respondeu.

Lula foi questionado insistentemente sobre setores econômicos em pauta, como minerais críticos (entre eles as terras raras), mas não respondeu sobre que proposta fará aos EUA.

O petista afirmou que a reunião está sendo aguardada há algum tempo e que o Brasil sempre esteve disponível para conversar. Os negociadores do lado brasileiro são os ministros.

Lula disse que houve um "certo truncamento" nas negociações, mas que depois do telefonema entre eles as coisas caminharam. O petista diz querer reconstituir uma relação civilizada com os EUA.

"Tenho todo interesse em ter essa reunião, tenho toda a disposição de defender os interesses do Brasil e mostrar que houve equívocos nas taxações ao Brasil e quero discutir um pouco as punições dadas a ministros brasileiros da Suprema Corte que não têm nenhuma explicação."

Lula disse que fará uma reunião "sem frescura" com Trump, com objetividade e sinceridade. Ele citou como exemplos o preço da carne em alta nos EUA e a inflação sobre o café no mercado interno americano. O Brasil tem expectativa, nos bastidores, que esses produtos sejam retirados do tarifaço.

nacionalista

Parlamento do Japão elege ultraconservadora como primeira-ministra

Sanae Takaichi será a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra na história do país

21/10/2025 07h09

Sanae Takaichi defende fortalecer as Forças Armadas, revisar a Constituição pacifista e reforçar a economia

O Parlamento do Japão elegeu nesta terça-feira (21) a ultraconservadora Sanae Takaichi como a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra na história do país. Ela substitui Shigeru Ishiba, que renunciou após a derrota de seu partido, o Liberal Democrata (PLD), nas eleições de julho.

A escolha de Takaichi, de 64 anos, foi garantida por um acordo de coalizão com o partido de direita Inovação do Japão, após o rompimento com o tradicional aliado Komeito, de linha centrista e pacifista. O acordo, no entanto, não garante maioria parlamentar e pode tornar o governo instável.

Discípula do ex-premiê assassinado Shinzo Abe, Takaichi defende fortalecer as Forças Armadas, revisar a Constituição pacifista e reforçar a economia. Conhecida por posições nacionalistas, ela se opõe ao casamento entre pessoas do mesmo sexo e à adoção de sobrenomes diferentes por casais.

Apesar de ser a primeira mulher no cargo, Takaichi evita associar sua chegada ao poder a avanços em igualdade de gênero. "Agora a estabilidade política é essencial", afirmou, ao assinar um acordo com o governador de Osaka, Hirofumi Yoshimura, líder do Inovação do Japão. Fonte: Associated Press*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.
 

inflação

EUA podem comprar carne bovina argentina para reduzir preços internos

Preços internos aumentaram por conta de grande estiagem na região do Texas e doença que atinge rebanhos mexicanos

20/10/2025 07h18

Donald Trump afirmou durante viagem aérea que os EUA negociam compra de carne bovina na Argentina

O presidente Donald Trump disse neste domingo, 19, que os Estados Unidos podem comprar carne bovina argentina numa tentativa de reduzir os preços para os consumidores do país. A declaração foi feita a repórteres a bordo do Air Force One.

Na semana passada, o republicano disse que iria trabalhar sobre a questão como parte dos esforços do governo para manter a inflação sob controle.

A alta do preço da carne nos Estados Unidos é influenciada, principalmente, pela seca que atinge a região do Texas, responsável pela produção agropecuária, e pela redução das importações do México devido a uma praga carnívora nos rebanhos bovinos do país.

Trump tem se "aproximado" do presidente Javier Milei. Em setembro, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, anunciou que o país está negociando uma linha de financiamento temporária com o Banco Central da Argentina no valor de US$ 20 bilhões e está disposto a comprar dívida primária ou secundária do país.

A ajuda, no entanto, depende do resultado das eleições legislativas. "Se ele não ganhar, não vamos perder nosso tempo", declarou o americano após receber Milei na Casa Branca na última terça-feira, 14.

O objetivo é fortalecer o peso em queda com, além da linha de crédito, um financiamento adicional de fundos soberanos e do setor privado antes das eleições de meio de mandato de seu aliado sul-americano.

