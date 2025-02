Milei compara criptomoeda a jogo de azar e admite que divulgou

Inicialmente assessores do presidente argentino, Javie Milei, afirmaram que sua conta do X havia sido invadida

O presidente da Argentina, Javier Milei, disse nesta segunda-feira (17) que não promoveu, apenas divulgou, a criptomoeda $Libra. O ativo se valorizou rapidamente na sexta-feira (14) após uma publicação do libertário no X (antigo Twitter) e perdeu valor após detentores começarem a vendê-lo com lucro.

Milei disse à TV argentina que quem participou da compra e venda agiu de forma voluntária, e comparou a operação a jogos de azar. "Se você vai ao cassino e perde dinheiro, qual é a reclamação, se você sabia que tinha essas características?", disse Milei ao canal Todo Noticias.

O principal índice de ações da bolsa de Buenos Aires, S&P Merval, caiu 5,58% nesta segunda após a repercussão do caso no final de semana. Também nesta segunda, uma juíza federal foi designada para investigar o caso depois que mais de cem queixas foram apresentadas ao Judiciário do país.

O presidente argentino disse na entrevista que trata-se de uma questão entre entes privados, sem relação com o Estado, e minimizou o número de argentinos afetados pelas operações.

Segundo Milei, os envolvidos na especulação são pessoas especializadas, a maioria americanos e chineses. "Não acredito que sejam mais de cinco argentinos", disse.

"Aqueles que entraram ali, que fizeram isso de forma voluntária, sabiam muito bem no que estavam se metendo. São operadores de volatilidade. Sabiam muito bem o risco. Não é como se não soubessem do que se tratava", afirmou Milei.

A associação de fintechs do país disse que o caso pode equivaler a um "rug pull", ou "puxada de tapete", nome dado ao golpe em que desenvolvedores de criptos atraem investidores, fazendo o valor de uma moeda disparar rapidamente, e depois retiram seus fundos, fazendo com que a criptomoeda perca seu valor e os investidores fiquem com tokens sem valor.



Milei também negou ter recebido pagamento para promover a $Libra, dizendo que divulgou o projeto por "puro ímpeto".

O token foi lançado em uma corretora de criptomoedas chamada Meteora, a mesma plataforma que lançou a memecoin $Trump em janeiro. A criptomoeda também teve rápido aumento e queda, na qual cerca de 200 mil carteiras perderam dinheiro.

"O governo de Milei está sofrendo a maior crise de reputação de sua gestão", disse a consultoria Wise Capital, observando que o token agora estava sendo rotulado como uma farsa.

A Justiça argentina vai determinar agora se Milei incorreu em associação ilícita, fraude e descumprimento dos deveres de funcionário público.

De acordo com especialistas em finanças digitais, como a revista de mercados de capitais The Kobeissi Letter, cerca de 80% do ativo $LIBRA estava nas mãos de poucos agentes antes do apoio de Milei.

Depois da publicação do presidente, seu valor cresceu exponencialmente, de décimos a um pico de US$ 4.978 (R$ 28.512 na cotação atual); os detentores originais começaram a vender com lucro de milhões, mas o valor do ativo despencou em seguida.

(Informações da Folhapress)