guerra sem fim

Milhares pressionam Netanyahu por fim da guerra e libertação de reféns

Mais de 350 mil pessoas se reuniram em uma praça de Tel-Aviv, pedindo ao governo que aceite um acordo proposto por Egito e Catar

Agência Estado

Agência Estado

27/08/2025 - 07h29
Dezenas de milhares de israelenses foram às ruas nesta terça-feira, 26, para pressionar o premiê Binyamin Netanyahu a negociar a libertação dos reféns e o fim da guerra em Gaza. Mais de 350 mil pessoas se reuniram em uma praça de Tel-Aviv, pedindo ao governo que aceite um acordo proposto por Egito e Catar, já chancelado pelo Hamas. O primeiro-ministro ignorou os apelos e nem sequer discutiu o tema na reunião de gabinete realizada em Jerusalém.

Com pneus queimados, os manifestantes bloquearam estradas em várias partes de Israel, exibindo fotos de reféns. "Levar adiante o plano de conquista de Gaza enquanto há um acordo em pauta para assinatura do primeiro-ministro é uma facada no coração das famílias e de toda a nação", disse Itzik Horn, pai de Iair Horn, libertado em fevereiro, e de Eitan Horn, que ainda está refém. Os irmãos foram capturados no ataque liderado pelo Hamas contra Israel, em 7 de outubro de 2023, que deu início à guerra.

Discussão

O gabinete de segurança de Israel se reuniu ontem para discutir a nova ofensiva militar para tomar a Cidade de Gaza, mas deixou o destino da proposta de cessar-fogo em dúvida ao não apresentar nenhuma resposta - na semana passada, Netanyahu havia sugerido que responderia até sexta-feira, dia 22.

Segundo o jornal Times of Israel, quatro autoridades confirmaram que o foco da reunião foi o avanço militar na Cidade de Gaza - e não os protestos ou o acordo de cessar-fogo.

O Catar, um dos países mediadores, afirmou que Israel ainda não respondeu à proposta, acrescentando que não acredita que o governo israelense esteja realmente interessado em chegar a um acordo.

O governo egípcio teria expressado sua "decepção, frustração e raiva" com Israel pela falta de resposta a uma proposta com a qual Israel, há poucos meses, concordava quase que integralmente

A proposta de cessar-fogo foi descrita como um "acordo parcial" que libertaria imediatamente alguns dos reféns, presos há quase dois anos; permitiria a entrada de mais ajuda humanitária na Faixa de Gaza; e forneceria um caminho para discussões sobre o fim definitivo da guerra.

Ofensiva

Autoridades israelenses decidiram prosseguir com a ofensiva militar na Cidade de Gaza e sinalizaram que querem negociar apenas um acordo abrangente que liberte todos os reféns de uma só vez e desarme o Hamas.

O cessar-fogo vem provocando divisões entre o comando civil e militar de Israel, segundo a imprensa israelense. O chefe do Estado-Maior do exército, Eyal Zamir, teria afirmado a portas fechadas, durante reunião do gabinete de guerra, que o governo deveria aceitar a proposta que está sendo oferecida - publicamente, no entanto, ele garantiu que acatará as ordens do premiê. 
 

Compartilhar
Donald Trump e Vladimir Putin se reuniram nesta sexta-feira, 15, no Alasca para discutir o fim da guerra na Ucrânia. Após um recepção calorosa na pista da base aérea de Elmendorf-Richardson, perto de Anchorage, os dois se fecharam por três horas cercados de diplomatas e assessores de segurança nacional. No fim, os dois realizaram um rápido pronunciamento, jurando terem chegado a um "acordo", mas sem dizer qual.

Putin foi o primeiro a falar aos jornalistas - um gesto extremamente incomum, visto que o anfitrião normalmente tem a prerrogativa. O russo voltou a mencionar a necessidade de eliminar as "causas profundas" da guerra na Ucrânia, um jeito próprio de se referir a sua lista de exigências que já foram categoricamente rejeitadas por Ucrânia e Europa. O discurso sugere que Putin não mudou sua posição maximalista - anexação de parte do leste da Ucrânia, desarmamento total do país, veto à adesão à Otan e mudança de governo em Kiev.

Em seguida, Trump garantiu ter feito avanços, mas prometeu telefonar e contar os detalhes da reunião para os líderes europeus, para o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, e para o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski. "Fizemos progresso. Mas não existe acordo sem que haja um acordo", disse o americano, em referência às consultas com os aliados.

Exigências

A reunião terminou muito antes do previsto e foi bem mais curta do que as seis ou sete horas que o porta-voz do Kremlin, Dimitri Peskov, disse que duraria. O fato de Putin e Trump não terem respondido a perguntas dos jornalistas deixou claro que nenhum dos dois queria ser pressionado a dar detalhes do que foi discutido - no caso do americano, é bastante incomum ele terminar um discurso sem conversar com a imprensa.

Autoridades ucranianas em Kiev acompanharam ansiosamente o pronunciamento após a reunião em busca de pistas sobre o futuro da guerra. Mas, quando os dois presidentes partiram, a sensação geral era de que a guerra continua, pelo menos por enquanto. "Foi um fracasso, porque Putin voltou a falar de questões de segurança e usou sua retórica habitual", afirmou Oleksandr Merezhko, político ucraniano. "Não vi nenhuma mudança."

Zelenski também reagiu com pouco entusiasmo. "No dia das negociações, os russos continuaram matando. E isso diz muito", escreveu o presidente ucraniano no X, em referência aos ataques de ontem em Sumy, Dnipro, Zaporizhzia, Kherson e Donetsk. "A guerra continua, e é precisamente porque não há ordem ou sinal de que Moscou está se preparando para encerrá-la."

Força

O que estaria por trás da intransigência de Putin, segundo analistas, é sua posição de força no campo de batalha. Nas últimas semanas, o exército russo abriu uma brecha nas defesas ucranianas na região de Donbas, e autoridades da Ucrânia afirmam que o Kremlin vem mobilizando forças e reunindo armamento para novas ofensivas. Quanto mais o cessar-fogo demorar, mais território a Rússia ocupa.

Para muitos observadores, no entanto, Putin saiu mais forte da cúpula. Foi a primeira visita dele aos EUA em mais de uma década Com um mandado de captura emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) por crimes de guerra na Ucrânia, ele está ameaçado de prisão se viajar para países que são membros da corte, o que não é o caso dos EUA.

Além disso, ele não apenas saiu do isolamento internacional imposto pelas potências ocidentais, como rompeu o cerco com estilo. Na chegada coreografada ao Alasca, Trump recebeu um sorridente presidente russo.

Palmas

O tradicional aperto de mãos foi precedido de aplausos de Trump, enquanto Putin desfilava pelo tapete vermelho na pista do aeroporto. De forma surpreendente, Putin aceitou uma carona na limusine presidencial - chamada de "Besta" -, e parecia confortável ao se acomodar no banco de trás, ao lado de Trump.

Foi a primeira vez que presidentes de EUA e Rússia apareceram juntos desde a cúpula de 2018 em Helsinque, quando Trump afirmou com todas as letras que acreditava mais na palavra de Putin do que nos relatórios de inteligência americanos sobre a interferência da Rússia nas eleições vencidas por ele, em 2016.

O encontro do Alasca foi o sétimo entre os dois presidentes e o primeiro no segundo mandato do americano. A primeira presidência de Trump foi ofuscada por questionamentos sobre a interferência russa na eleição presidencial de 2016, à qual Trump se refere repetidamente como "farsa da Rússia".

A cúpula do Alasca também teve momentos de bajulação, incluindo um presente de Putin a Trump, endossando a afirmação de que, se o republicano estivesse na Casa Branca, a Rússia não teria invadido a Ucrânia, em 2022. "O presidente Trump disse que, se ele fosse presidente, não haveria guerra, e posso confirmar isso "

Analistas, no entanto, lembram que a Crimeia foi anexada pela Rússia em 2014, e paramilitares apoiados pelo Kremlin passaram todo o primeiro mandato de Trump - entre 2017 e 2021 - em guerra no leste da Ucrânia.

Próxima vez

O encontro terminou como uma confraria. "Provavelmente nos veremos novamente em breve", disse Trump. "Da próxima vez, em Moscou", respondeu Putin, em inglês macarrônico. "Vou receber algumas críticas, mas acho que pode ser", disse o americano. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

