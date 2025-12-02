Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Naufrágio deixa mortos e desaparecidos na Amazônia peruana

Informações iniciais apontam que pelo menos 12 pessoas morreram e em torno de 60 seguiam desaparecidas

Agência Estado

Agência Estado

02/12/2025 - 07h29
Ao menos 12 pessoas morreram e cerca de outras 60 estão desaparecidas após o naufrágio de duas embarcações de passageiros provocado por um deslizamento de terra na margem do rio Ucayali, um dos principais rios da Amazônia peruana, nesta segunda-feira, dia 1º.

Imagens divulgadas pela mídia local mostravam mulheres de mãos dadas com crianças, correndo e chorando às margens do rio; pessoas tentando reanimar sobreviventes do naufrágio que estavam no chão, tossindo água; e, até mesmo sobreviventes saindo do rio por conta própria.

O incidente aconteceu durante a madrugada quando as duas embarcações estavam atracadas. Uma delas foi esmagada durante o deslizamento, enquanto a outra virou devido ao impacto da terra com o rio, que gerou uma "grande onda".

As equipes de resgate informaram que a lista de passageiros se perdeu, então não é possível determinar ao certo quantas pessoas estavam a bordo no momento da tragédia.

Corpos foram encontrados flutuando no rio, alguns a até 3 km do local do acidente, em meio a fortes correntes.

Este não foi o único acidente do tipo ocorrido em 2025. Em maio, uma colisão entre uma embarcação da Marinha peruana e um navio-tanque da petrolífera anglo-francesa Perenco, no rio Amazonas, deixou dois marinheiros mortos e um desaparecido.

Em setembro de 2024, outro acidente ocorreu no mesmo rio Ucayali, após uma embarcação colidir com um tronco submerso, resultando em seis mortos e mais de 80 pessoas resgatadas com vida. Na região do Ucayali, assim como em outras partes da Amazônia peruana, os rios são o meio de transporte mais utilizado devido à falta de estradas. Fonte: Associated Press.
 

RESERVA DE PETRÓLEO

Trump anuncia operações terrestres contra Venezuela "em breve"

Anúncio foi feito durante videoconferência para militares no Dia de Ação de Graças, uma data emblemática para os norte-americanos

28/11/2025 08h06

Donal Trump diz que intervenção seria para acabar com o narcotráfico e nem menciona as reservas de petróleo já confirmadas na Venezuela

Donal Trump diz que intervenção seria para acabar com o narcotráfico e nem menciona as reservas de petróleo já confirmadas na Venezuela

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (28) que operações militares terrestres contra supostos “traficantes venezuelanos” começarão “em breve”.

A ameaça ao país com uma das maiores reservas de petróleo do mundo foi feita durante discurso a militares estadunidenses no Dia de Ação de Graças em sua residência em Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida, em videoconferência com unidades militares, incluindo a 7ª Ala de Bombardeio da Força Aérea na Base Dyess.

“Estamos começando a detê-los por terra também. A terra é mais fácil, mas isso vai começar muito em breve. Nós os avisamos: parem de enviar veneno para nosso país”, disse Trump aos militares, comandados pelo Coronel Seth W. Spanier.

O presidente republicano afirmou que as ações navais já teriam reduzido em 85% a entrada de drogas por mar. “Vocês provavelmente notaram que as pessoas não querem mais fazer entregas por mar”, disse. Trump não forneceu detalhes operacionais sobre como seriam conduzidas as ações terrestres anunciadas.

Em coletiva de imprensa realizada na tarde desta sexta-feira (28), em Pequim, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, foi questionada por jornalista da Hubei Broadcasting sobre a classificação estadunidense do suposto “Cartel de Los Soles” como organização terrorista e as sanções impostas contra autoridades venezuelanas, incluindo o presidente Nicolás Maduro.

“A China sempre se opôs a sanções unilaterais sem a autorização do Conselho de Segurança da ONU e sem fundamento no direito internacional, opõe-se à interferência de forças externas nos assuntos internos da Venezuela sob qualquer pretexto e insta os Estados Unidos a suspenderem as sanções unilaterais ilegais e a tomarem mais medidas que contribuam para o desenvolvimento pacífico e estável da América Latina e do Caribe”, declarou Mao Ning.

A porta-voz chinesa reafirmou o posicionamento de Pequim em defesa da soberania venezuelana e do princípio de não-intervenção.

Escalada militar no Caribe

O governo estadunidense intensificou nos últimos meses sua presença militar no Caribe sob alegação de combate ao narcotráfico. Os ataques a embarcações já deixaram mais de 80 mortos na região desde o início das operações.

A administração Trump classificou em novembro como organização terrorista o suposto “Cartel de Los Soles“, que Washington afirma ser liderado pelo presidente venezuelano Nicolás Maduro.

A designação foi publicada no Registro Federal estadunidense pelo secretário de Estado, Marco Rubio, sem apresentar documentação que comprove a existência do grupo. A medida ampliou o escopo de sanções diplomáticas e atuação de agências de inteligência dos Estados Unidos.

O governo venezuelano rejeitou a classificação. Em comunicado divulgado pelo ministro de Relações Exteriores, Yván Gil, Caracas qualificou a designação como manobra para justificar uma intervenção no país. “A Venezuela rejeita de maneira categórica, firme e absoluta” a decisão do secretário Marco Rubio, afirmou o comunicado, definindo o suposto cartel como “inexistente”.

A operação militar no Caribe mobilizou oito navios e um submarino desde maio, quando o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Peter Hegseth, anunciou a “Operação Lança do Sul”. Os Estados Unidos também realizaram treinamentos militares em Trinidad e Tobago, arquipélago localizado a 10 quilômetros da costa venezuelana, provocando crise diplomática com Caracas.

O presidente venezuelano suspendeu acordos energéticos com o país e mobilizou as Forças Armadas venezuelanas, além de convocar alistamento na Milícia Nacional Bolivariana.

A Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) emitiu declaração em sua 4ª Cúpula conjunta com a União Europeia, realizada em Santa Marta, na Colômbia, rechaçando “a ameaça ou uso da força” na região, sem mencionar diretamente os Estados Unidos. Segundo Kaja Kallas, vice-presidente da Comissão Europeia, não houve consenso entre os países para citar o governo Trump no documento.

O governo venezuelano estuda acionar o “estado de comoção exterior“, instrumento constitucional previsto no artigo 338 da Constituição de 1999 que permite ao presidente tomar medidas excepcionais para garantir a defesa territorial. A medida pode durar até 180 dias e autoriza restrições temporárias de garantias, exceto direitos fundamentais como vida, devido processo legal e proibição de tortura.

Guerra

Israel diz que matou um alto oficial do Hezbollah em primeiro ataque a Beirute em meses

O ataque aos subúrbios do sul de Beirute matou cinco pessoas e feriu outras 25

23/11/2025 23h00

Divulgação/UOL

Em ataque à capital do Líbano neste domingo, 23, o primeiro desde junho, Israel afirmou que matou o chefe do gabinete do Hezbollah, Haytham Tabtabai.

O governo israelense alertou o grupo apoiado pelo Irã a não se rearmar ou tentar se reconstruir um ano após sua última guerra. O ataque aos subúrbios do sul de Beirute matou cinco pessoas e feriu outras 25, disse o Ministério da Saúde do Líbano.

O Hezbollah ainda não comentou. Anteriormente, disse que o ataque, lançado quase exatamente um ano após um cessar-fogo que encerrou a guerra entre Israel e Hezbollah, ameaçava uma escalada de ataques - poucos dias antes da visita do Papa Leão XIV ao Líbano em sua primeira viagem ao exterior.

"Continuaremos a agir com força para prevenir qualquer ameaça aos residentes do norte e ao estado de Israel", disse o Ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, em um comunicado.

A porta-voz do governo, Shosh Bedrosian, não disse se Israel informou os EUA antes do ataque, dizendo apenas que "Israel toma decisões de forma independente." Israel não emitiu um aviso de evacuação.

Tabtabai liderava a unidade de elite Radwan do Hezbollah. O exército de Israel disse que ele "comandou a maioria das unidades do Hezbollah e trabalhou arduamente para restaurá-las à prontidão para a guerra com Israel."

Em 2016, os Estados Unidos designaram Tabtabai como terrorista, chamando-o de líder militar que comandou as forças especiais do Hezbollah na Síria e no Iêmen, e ofereceram até US$ 5 milhões por informações sobre ele.

Tabtabai era o sucessor aparente de Ibrahim Aqil, que foi morto em setembro de 2024 em ataques israelenses que dizimaram grande parte da liderança sênior do Hezbollah, incluindo o líder de longa data Hassan Nasrallah.

'Escalada de ataques'

Mais cedo, no local do ataque de domingo, Mahmoud Qamati, vice-presidente do conselho político do Hezbollah, disse a jornalistas que um militante de alto escalão pode ter sido morto, mas não deu detalhes.

"A liderança do Hezbollah está estudando a questão da resposta e tomará a decisão apropriada", disse Qamati. "O ataque aos subúrbios do sul hoje abre a porta para uma escalada de ataques em todo o Líbano."

Os ataques aéreos israelenses sobre o sul do Líbano se intensificaram nas últimas semanas, enquanto Israel e os Estados Unidos pressionam o Líbano para desarmar o poderoso grupo militante. Israel afirma que o Hezbollah está tentando reconstruir sua capacidade militar no sul do Líbano. O governo libanês, que aprovou o plano de seu exército para desarmar o Hezbollah, negou essas alegações.

O presidente do Líbano, Joseph Aoun, em um comunicado condenou o ataque de domingo e acusou Israel de se recusar a implementar sua parte do acordo de cessar-fogo. Ele pediu à comunidade internacional que "intervenha com força e seriedade para parar os ataques ao Líbano e seu povo."

O comunicado militar de Israel disse que o país continua comprometido com os "entendimentos" acordados com Líbano.

Fumaça podia ser vista no movimentado bairro de Haret Hreik. Um vídeo que circulou nas redes sociais mostrou dezenas de pessoas aglomeradas ao redor da área do ataque, que parecia ser no quarto andar de um prédio de apartamentos. Tiros podiam ser ouvidos para dispersar a multidão enquanto os trabalhadores de emergência chegavam.

"Esta é definitivamente uma área civil e desprovida de qualquer presença militar, especialmente o bairro onde estamos", disse o parlamentar do Hezbollah Ali Ammar a repórteres perto do local.

Um drone israelense estava voando perto do prédio alvo. O exército libanês isolou a área, informou a Agência Nacional de Notícias estatal.

(*Fonte: Associated Press)

