Nobel de Física vai para pesquisa sobre fenômenos quânticos

Prêmio vai para cientistas que pavimentaram caminhos para revolucionar a tecnologia quântica, incluindo computadores e sensores quânticos

Agência Estado

Agência Estado

07/10/2025 - 07h16
O Prêmio Nobel de Física de 2025 foi concedido para três pesquisadores que atuam nos Estados Unidos - John Clarke, Michel Devoret e John Martinis -, anunciou a Academia Sueca na manhã desta terça-feira, 7. Os trabalhos desse trio pavimentaram caminhos para revolucionar a tecnologia quântica, incluindo computadores e sensores quânticos.

Conforme a organização do prêmio, eles foram homenageados pela descoberta do "tunelamento mecânico quântico macroscópico e da quantização de energia em um circuito elétrico".

Isso foi possível graças a experimentos feitos na Universidade da Califórnia, Berkeley (EUA), em meados dos anos 1980, com um circuito eletrônico construído com supercondutores, componentes que podem conduzir uma corrente sem resistência elétrica.

A mecânica quântica permite que uma partícula se mova diretamente através de uma barreira, em processo chamado tunelamento. Os experimentos dos ganhadores do Nobel demonstraram as propriedades da mecânica quântica em uma escala macroscópica.

"É maravilhoso celebrar o modo como a mecânica quântica centenária oferece continuamente novas surpresas. É também extremamente útil, pois ela é o fundamento de toda a tecnologia digital", afirma Olle Eriksson, Presidente do Comitê Nobel de Física.

Transistores em microchips de computador são um exemplo da tecnologia quântica. A evolução dos celulares também tem origem nos fundamentos estabelecidos por esses cientistas.

A física quântica, junto da Teoria da Relatividade, é a base da Física moderna, e vem sendo explorada pelos pesquisadores no último século.

Nessa segunda-feira, 6, um trio de cientistas - dois americanos e um japonês - conquistou o prêmio na categoria de Medicina por seus trabalhos sobre o sistema imunológico. Essas descobertas ajudaram no desenvolvimento de terapias mais seguras contra o câncer e remédios mais assertivos contra doenças imunológicas.

A programação segue:

- Quarta-feira, dia 8: Química

- Quinta-feira, dia 9,: Literatura

- Sexta-feira, dia 10: Paz

- Segunda-feira, dia 13: Economia

Além da medalha e do diploma, cada laureado leva para casa uma quantia substancial em dinheiro, 11 milhões de coroas suecas (cerca de R$ 6,2 milhões).

A cerimônia de entrega dos prêmios está marcada para 10 de dezembro, como ocorre todos os anos, aniversário da morte do químico sueco Alfred Nobel (1833-1896).

O Brasil nunca recebeu um Nobel, embora alguns nomes já tenham figurado nas listas de apostas.

No ano passado, o prêmio de Física ficou com o americano John Hopfield e o britânico Geoffrey Hinton por descobertas que permitiram o desenvolvimento das redes neuronais artificiais e "machine learning".
 

Mundo

Trump volta a ameaçar demissões no governo dos EUA em resposta à paralisação

Presidente americano afirmou que demissões e outros cortes podem acontecer por causa do shutdown

02/10/2025 23h00

Presidente Donald Trump

Presidente Donald Trump

Durante o segundo dia de paralisações nas atividades do governo dos Estados Unidos, o presidente americano, Donald Trump, afirmou que demissões e outros cortes podem acontecer por causa do shutdown, durante entrevista à emissora One America News.

"Podemos ter demissões, o que seria culpa deles", disse Trump, culpando os parlamentares democratas pela situação. "Nós poderíamos cortar projetos que eles queriam, os projetos preferidos deles, que seriam cortados de maneira permanente".

tremor

Venezuela registra terremotos de até 6,3 de magnitude

O ministro do Interior, Diosdado Cabello, disse que nenhum dano grave foi relatado até o momento

25/09/2025 07h07

Por enquanto não existem informações de danos mais significativos por conta de uma série de tremores

Por enquanto não existem informações de danos mais significativos por conta de uma série de tremores

Pelo menos dez terremotos, dois deles chegando a magnitude de 6,2 e 6,3, abalaram grande parte da Venezuela entre a noite de quarta-feira, 24, e o início desta quinta-feira, 26, informaram o Serviço Geológico dos EUA e o Serviço Geológico da Colômbia.

Os tremores foram sentidos com mais força nos estados ocidentais venezuelanos, como Zulia, onde moradores relataram ter sentido pelo menos três terremotos entre a tarde e a noite. Elas também foram sentidas nas cidades de San Cristóbal e Mérida.

De acordo com o Serviço Geológico Colombiano, o segundo evento sísmico registrado teve magnitude 6,3 e profundidade rasa, semelhante em intensidade ao outro ocorrido à tarde. Um terremoto anterior de magnitude 6,2 deixou pequenos danos em algumas estruturas.

Os dois terremotos tiveram epicentros entre Mene Grande e Bachaquero, duas cidades produtoras de petróleo no Estado de Zulia.

Os tremores também foram sentidos em vários Estados do oeste da Venezuela e em cidades do leste da Colômbia, como Bucaramanga.

O governador do Estado de Zulia, Luis Caldera, disse que houve danos em alguns hospitais e em uma igreja em Maracaibo, mas não houve vítimas. "Não temos vítimas ou feridos devido a esse movimento sísmico", disse Caldera.

O primeiro terremoto registrado durante a tarde foi o mais forte sentido na Venezuela desde 2018, quando um tremor de magnitude 7,3 sacudiu várias cidades.

De acordo com o Serviço Geológico dos EUA, o epicentro estava localizado a 7,8 quilômetros de profundidade com uma magnitude de 6,2.

O ministro do Interior, Diosdado Cabello, disse anteriormente que nenhum dano grave foi relatado até o momento.

Os últimos terremotos que causaram mortes na Venezuela ocorreram na cidade de Cariaco, no Estado oriental de Sucre, em 9 de julho de 1997, com 73 mortes; e em Caracas, em 29 de julho de 1967, com 283 mortes e 2 mil feridos.

Aproximadamente 80% da população da Venezuela vive em zonas de alto risco sísmico.

