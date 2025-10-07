Nobel de Física vai para pesquisa sobre fenômenos quânticos

Os três fizeram pesquisas nos anos de 1980 na Uiversidade da Califórnia e foram reconhecidos agora pelos resultados daquilo que fizeram há décadas

O Prêmio Nobel de Física de 2025 foi concedido para três pesquisadores que atuam nos Estados Unidos - John Clarke, Michel Devoret e John Martinis -, anunciou a Academia Sueca na manhã desta terça-feira, 7. Os trabalhos desse trio pavimentaram caminhos para revolucionar a tecnologia quântica, incluindo computadores e sensores quânticos.

Conforme a organização do prêmio, eles foram homenageados pela descoberta do "tunelamento mecânico quântico macroscópico e da quantização de energia em um circuito elétrico".

Isso foi possível graças a experimentos feitos na Universidade da Califórnia, Berkeley (EUA), em meados dos anos 1980, com um circuito eletrônico construído com supercondutores, componentes que podem conduzir uma corrente sem resistência elétrica.

A mecânica quântica permite que uma partícula se mova diretamente através de uma barreira, em processo chamado tunelamento. Os experimentos dos ganhadores do Nobel demonstraram as propriedades da mecânica quântica em uma escala macroscópica.

"É maravilhoso celebrar o modo como a mecânica quântica centenária oferece continuamente novas surpresas. É também extremamente útil, pois ela é o fundamento de toda a tecnologia digital", afirma Olle Eriksson, Presidente do Comitê Nobel de Física.

Transistores em microchips de computador são um exemplo da tecnologia quântica. A evolução dos celulares também tem origem nos fundamentos estabelecidos por esses cientistas.

A física quântica, junto da Teoria da Relatividade, é a base da Física moderna, e vem sendo explorada pelos pesquisadores no último século.

Nessa segunda-feira, 6, um trio de cientistas - dois americanos e um japonês - conquistou o prêmio na categoria de Medicina por seus trabalhos sobre o sistema imunológico. Essas descobertas ajudaram no desenvolvimento de terapias mais seguras contra o câncer e remédios mais assertivos contra doenças imunológicas.

A programação segue:

- Quarta-feira, dia 8: Química

- Quinta-feira, dia 9,: Literatura

- Sexta-feira, dia 10: Paz

- Segunda-feira, dia 13: Economia

Além da medalha e do diploma, cada laureado leva para casa uma quantia substancial em dinheiro, 11 milhões de coroas suecas (cerca de R$ 6,2 milhões).

A cerimônia de entrega dos prêmios está marcada para 10 de dezembro, como ocorre todos os anos, aniversário da morte do químico sueco Alfred Nobel (1833-1896).

O Brasil nunca recebeu um Nobel, embora alguns nomes já tenham figurado nas listas de apostas.

No ano passado, o prêmio de Física ficou com o americano John Hopfield e o britânico Geoffrey Hinton por descobertas que permitiram o desenvolvimento das redes neuronais artificiais e "machine learning".

