Guerra

Rebeldes houthis invadem agência de alimentação da ONU e Unicef no Iêmen

Os rebeldes reforçaram a segurança em Sanaa após o assassinato de seu primeiro-ministro e de vários membros do gabinete por Israel.

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

31/08/2025 - 23h00
Apoiados pelo Irã, o grupo rebelde Houthis invadiu neste domingo, 31, os escritórios das agências de alimentação e infância da Organização das Nações Unidas (ONU) na capital do Iêmen, detendo vários funcionários da organização, segundo informaram autoridades. Os rebeldes reforçaram a segurança em Sanaa após o assassinato de seu primeiro-ministro e de vários membros do gabinete por Israel.

Abeer Etefa, porta-voz do Programa Mundial de Alimentos (PMA), disse que as forças de segurança invadiram os escritórios das agências na capital controlada pelos Houthis, Sanaa, na manhã de domingo. Ela disse que pelo menos um funcionário foi detido na cidade e que outros teriam sido detidos em outras áreas.

"O PMA reitera que a detenção arbitrária de pessoal humanitário é inaceitável", disse Etefa.

Também foram invadidos os escritórios do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), segundo um funcionário da ONU e um oficial Houthi, que falaram sob condição de anonimato porque não estavam autorizados a informar a mídia.

O funcionário da ONU disse que o contato com vários outros funcionários do PMA e da Unicef foi perdido e que eles provavelmente também foram detidos.

Ammar Ammar, porta-voz da Unicef, disse que vários funcionários da agência foram detidos e que a organização estava buscando mais informações com os Houthis.

Tanto Etefa quanto Ammar disseram que suas agências estavam realizando "um levantamento abrangente" de seus funcionários em Sanaa e em outras áreas controladas pelos Houthis.

As invasões foram as mais recentes em uma longa repressão dos Houthis contra as Nações Unidas e outras organizações internacionais que trabalham em áreas controladas pelos rebeldes no Iêmen.

Eles detiveram dezenas de funcionários da ONU, bem como pessoas associadas a grupos de ajuda, sociedade civil e à agora fechada Embaixada dos EUA em Sanaa. A ONU suspendeu suas operações no reduto Houthi de Saada, no norte do Iêmen, depois que os rebeldes detiveram oito funcionários da ONU em janeiro.
 

sem hora de ir pra casa

Juiz pede mais tempo para avaliar liberdade de Carla Zambelli durante processo de extradição

Até a decisão, a deputada federal segue detida na penitenciária de Rebibbia, em Roma

27/08/2025 11h00

Da última vez que Carla Zambelli participou de audiência na Itália ela teve que receber atendimento médico

Da última vez que Carla Zambelli participou de audiência na Itália ela teve que receber atendimento médico

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) passou por nova audiência no Tribunal de Apelação de Roma, na Itália, nesta quarta-feira, 27. A audiência integra o processo de extradição da parlamentar.

O juiz do caso solicitou mais tempo para decidir se Zambelli pode aguardar o trâmite de extradição em liberdade ou em prisão domiciliar. Até a decisão, a deputada federal segue detida na penitenciária de Rebibbia, em Roma.

A defesa da parlamentar alega questões de saúde e pede que a deputada federal aguarde a decisão sobre a extradição em liberdade. No dia 13 de agosto, Zambelli passou mal ao chegar à audiência.

Como mostrou o Estadão, o processo de extradição de Zambelli pode durar de um ano e meio a dois anos.

Zambelli foi condenada duas vezes pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A primeira condenação foi em maio, por ter coordenado invasão hacker aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para emitir um mandado de prisão falso contra o ministro da Corte Alexandre de Moraes.

Após a condenação, a parlamentar fugiu do País, passando a ser foragida da Justiça brasileira. Ela foi presa na Itália em 29 de julho.

A parlamentar também foi condenada pelo Supremo neste mês, por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal, pelo episódio ocorrido na véspera do segundo turno das eleições de 2022, quando Zambelli perseguiu um homem no bairro Jardins, em São Paulo, empunhando uma arma.
 

guerra sem fim

Milhares pressionam Netanyahu por fim da guerra e libertação de reféns

Mais de 350 mil pessoas se reuniram em uma praça de Tel-Aviv, pedindo ao governo que aceite um acordo proposto por Egito e Catar

27/08/2025 07h29

Manifestantes exigem que o Goveno chegue a um acordo com o Hamas pela libertação de refens e o fim dos combates

Manifestantes exigem que o Goveno chegue a um acordo com o Hamas pela libertação de refens e o fim dos combates

Dezenas de milhares de israelenses foram às ruas nesta terça-feira, 26, para pressionar o premiê Binyamin Netanyahu a negociar a libertação dos reféns e o fim da guerra em Gaza. Mais de 350 mil pessoas se reuniram em uma praça de Tel-Aviv, pedindo ao governo que aceite um acordo proposto por Egito e Catar, já chancelado pelo Hamas. O primeiro-ministro ignorou os apelos e nem sequer discutiu o tema na reunião de gabinete realizada em Jerusalém.

Com pneus queimados, os manifestantes bloquearam estradas em várias partes de Israel, exibindo fotos de reféns. "Levar adiante o plano de conquista de Gaza enquanto há um acordo em pauta para assinatura do primeiro-ministro é uma facada no coração das famílias e de toda a nação", disse Itzik Horn, pai de Iair Horn, libertado em fevereiro, e de Eitan Horn, que ainda está refém. Os irmãos foram capturados no ataque liderado pelo Hamas contra Israel, em 7 de outubro de 2023, que deu início à guerra.

Discussão

O gabinete de segurança de Israel se reuniu ontem para discutir a nova ofensiva militar para tomar a Cidade de Gaza, mas deixou o destino da proposta de cessar-fogo em dúvida ao não apresentar nenhuma resposta - na semana passada, Netanyahu havia sugerido que responderia até sexta-feira, dia 22.

Segundo o jornal Times of Israel, quatro autoridades confirmaram que o foco da reunião foi o avanço militar na Cidade de Gaza - e não os protestos ou o acordo de cessar-fogo.

O Catar, um dos países mediadores, afirmou que Israel ainda não respondeu à proposta, acrescentando que não acredita que o governo israelense esteja realmente interessado em chegar a um acordo.

O governo egípcio teria expressado sua "decepção, frustração e raiva" com Israel pela falta de resposta a uma proposta com a qual Israel, há poucos meses, concordava quase que integralmente

A proposta de cessar-fogo foi descrita como um "acordo parcial" que libertaria imediatamente alguns dos reféns, presos há quase dois anos; permitiria a entrada de mais ajuda humanitária na Faixa de Gaza; e forneceria um caminho para discussões sobre o fim definitivo da guerra.

Ofensiva

Autoridades israelenses decidiram prosseguir com a ofensiva militar na Cidade de Gaza e sinalizaram que querem negociar apenas um acordo abrangente que liberte todos os reféns de uma só vez e desarme o Hamas.

O cessar-fogo vem provocando divisões entre o comando civil e militar de Israel, segundo a imprensa israelense. O chefe do Estado-Maior do exército, Eyal Zamir, teria afirmado a portas fechadas, durante reunião do gabinete de guerra, que o governo deveria aceitar a proposta que está sendo oferecida - publicamente, no entanto, ele garantiu que acatará as ordens do premiê. 
 

