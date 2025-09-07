Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Suprema Corte de Israel diz que governo não oferece comida suficiente para prisioneiros

A decisão foi um raro caso no qual o mais alto tribunal do País criticou a conduta do governo na guerra

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

07/09/2025 - 22h00
A Suprema Corte de Israel afirmou neste domingo, 7, que o governo israelense falhou em fornecer aos prisioneiros palestinos comida adequada para a subsistência básica e ordenou que as autoridades melhorem a oferta de alimentos.

A decisão foi um raro caso no qual o mais alto tribunal do País criticou a conduta do governo na guerra contra o grupo terrorista Hamas.

Desde o início do conflito, há quase dois anos, Israel prendeu milhares de pessoas em Gaza suspeitas de vínculo com o Hamas. Muitas foram liberadas sem acusação, às vezes após meses de detenção.

Grupos de direitos humanos documentaram abusos generalizados em prisões israelenses, incluindo alimentação e cuidados de saúde insuficientes, bem como condições sanitárias precárias e espancamentos.

Em março, um adolescente palestino de 17 anos morreu em uma prisão israelense e os médicos disseram que a inanição foi provavelmente a principal causa da morte.

A decisão deste domingo foi proferida como resposta a uma petição apresentada no ano passado pela Associação pelos Direitos Civis em Israel e pelo grupo de direitos israelense Gisha.

Os grupos alegaram que uma mudança na política alimentar implementada após o início da guerra em Gaza fez com que os prisioneiros sofressem de má nutrição e fome.

Um painel de três juízes da Suprema Corte decidiu por unanimidade que o Estado tem a obrigação legal de fornecer aos prisioneiros alimentação suficiente para garantir "um nível básico de existência".

Na decisão, os juízes afirmaram que encontraram "indícios de que o fornecimento atual de alimentos aos prisioneiros não garante suficientemente o cumprimento do padrão legal".

O ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, um dos políticos mais extremistas da coalizão do primeiro-ministro Binyamin Netanyahu, criticou duramente a decisão, dizendo que, enquanto os reféns israelenses em Gaza não têm quem os ajude, a Suprema Corte de Israel está "defendendo terroristas do Hamas".

Israel bombardeia outro prédio

Em meio à decisão da Suprema Corte, o Exército israelense anunciou o bombardeio a outro edifício residencial na Cidade de Gaza, pouco depois de Netanyahu anunciar que as Forças de Defesa de Israel (FDI) estavam "ampliando" sua ofensiva no principal centro urbano do território palestino.

Israel ainda não anunciou publicamente o início de sua ofensiva para tomar a Cidade de Gaza, aprovada por Netanyahu no mês passado, mas suas tropas têm intensificado os bombardeios e as operações na área há semanas, na tentativa de aumentar a pressão sobre o Hamas.

"Há pouco tempo, o Exército bombardeou um edifício muito alto, utilizado pela organização terrorista Hamas na área da Cidade de Gaza", informou um comunicado militar. Trata-se da Torre Al Roya, que estava sob alerta de ataque desde sábado, 7.

O Exército israelense informou que o Hamas usava este prédio para "vigiar a localização de tropas israelenses na área". Na sexta e no sábado, Israel já tinha destruído outros dois prédios residenciais usando o mesmo argumento de que o Hamas os utilizava como pontos de observação.

TRAGÉDIA

Já chega a 800 o número de mortos em terremoto no Afeganistão

Terremoto de magnitude 6,0 ocorreu no leste do Afeganistão, em duas províncias montanhosas perto da fronteira com o Paquistão

01/09/2025 07h13

Três aldeias foram arrasadas na província de Kunar, com grandes danos em muitas outras

Três aldeias foram arrasadas na província de Kunar, com grandes danos em muitas outras

Um terremoto de magnitude 6,0 ocorreu no leste do Afeganistão, em duas províncias montanhosas perto da fronteira com o Paquistão, na noite deste domingo, 31. Ao menos 800 pessoas morreram e outras 2.700 ficaram feridas, informou o Ministério do Interior afegão, controlado pelo Talibã nesta segunda-feira (1º), enquanto escombros eram vasculhados em busca de sobreviventes.

O epicentro do sismo, ocorrido às 23h47 (horário local), foi a 27 km da cidade de Jalalabad. O tremor foi seguido por cinco réplicas, sentidas a centenas de quilômetros. As informações são do Ministério do Interior afegão.

Em Cabul, a capital, as autoridades de saúde disseram que os socorristas estavam correndo para chegar a aldeias remotas espalhadas por uma área com longa história de terremotos e inundações.

Imagens da Reuters Television mostram helicópteros transportando vítimas, enquanto moradores ajudavam soldados e médicos a carregar os feridos para ambulâncias.

Três aldeias foram arrasadas na província de Kunar, com grandes danos em muitas outras, informou o Ministério da Saúde.

O desastre, um dos piores do país, irá sobrecarregar ainda mais os recursos do país, que enfrenta crises humanitárias.

"Todas as nossas equipes foram mobilizadas para acelerar a assistência, para que um apoio abrangente e completo possa ser fornecido", disse o porta-voz do ministério, Abdul Maten Qanee, à Reuters, citando esforços em áreas desde segurança até alimentação e saúde.

O terremoto arrasou três aldeias em Kunar, com danos substanciais em muitas outras, informaram as autoridades. Pelo menos 610 pessoas foram mortas em Kunar, com 12 mortos em Nangarhar, acrescentaram.

Socorristas tentam encontrar sobreviventes na área que faz fronteira com a região de Khyber Pakhtunkhwa, no Paquistão, onde casas de barro e pedra foram destruídas pelo terremoto da meia-noite, que atingiu uma profundidade de 10 km.

Equipes de resgate militares se espalharam pelas duas províncias, disse o Ministério da Defesa em um comunicado, acrescentando que 40 voos haviam transportado 420 feridos e mortos.

"Até agora, nenhum governo estrangeiro entrou em contato para fornecer apoio para trabalhos de resgate ou ajuda", disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores.

O Afeganistão é propenso a terremotos, particularmente na cordilheira do Hindu Kush, onde as placas tectônicas indiana e eurasiática se encontram.

Uma série de terremotos no oeste atingiu o país no ano passado, confirmando a vulnerabilidade de uma das nações mais pobres do mundo a desastres naturais.

Em outubro de 2023, um terremoto de magnitude 6,3 atingiu o Afeganistão, seguido por fortes tremores secundários. O governo Taleban estimou que pelo menos 4 mil pessoas morreram. A ONU estimou um número de mortos bem menor, cerca de 1,5 mil. (Com agências internacionais)
 

Guerra

Rebeldes houthis invadem agência de alimentação da ONU e Unicef no Iêmen

Os rebeldes reforçaram a segurança em Sanaa após o assassinato de seu primeiro-ministro e de vários membros do gabinete por Israel.

31/08/2025 23h00

Rebeldes houthis invadem agência de alimentação da ONU e Unicef no Iêmen

Rebeldes houthis invadem agência de alimentação da ONU e Unicef no Iêmen Divulgação

Apoiados pelo Irã, o grupo rebelde Houthis invadiu neste domingo, 31, os escritórios das agências de alimentação e infância da Organização das Nações Unidas (ONU) na capital do Iêmen, detendo vários funcionários da organização, segundo informaram autoridades. Os rebeldes reforçaram a segurança em Sanaa após o assassinato de seu primeiro-ministro e de vários membros do gabinete por Israel.

Abeer Etefa, porta-voz do Programa Mundial de Alimentos (PMA), disse que as forças de segurança invadiram os escritórios das agências na capital controlada pelos Houthis, Sanaa, na manhã de domingo. Ela disse que pelo menos um funcionário foi detido na cidade e que outros teriam sido detidos em outras áreas.

"O PMA reitera que a detenção arbitrária de pessoal humanitário é inaceitável", disse Etefa.

Também foram invadidos os escritórios do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), segundo um funcionário da ONU e um oficial Houthi, que falaram sob condição de anonimato porque não estavam autorizados a informar a mídia.

O funcionário da ONU disse que o contato com vários outros funcionários do PMA e da Unicef foi perdido e que eles provavelmente também foram detidos.

Ammar Ammar, porta-voz da Unicef, disse que vários funcionários da agência foram detidos e que a organização estava buscando mais informações com os Houthis.

Tanto Etefa quanto Ammar disseram que suas agências estavam realizando "um levantamento abrangente" de seus funcionários em Sanaa e em outras áreas controladas pelos Houthis.

As invasões foram as mais recentes em uma longa repressão dos Houthis contra as Nações Unidas e outras organizações internacionais que trabalham em áreas controladas pelos rebeldes no Iêmen.

Eles detiveram dezenas de funcionários da ONU, bem como pessoas associadas a grupos de ajuda, sociedade civil e à agora fechada Embaixada dos EUA em Sanaa. A ONU suspendeu suas operações no reduto Houthi de Saada, no norte do Iêmen, depois que os rebeldes detiveram oito funcionários da ONU em janeiro.
 

