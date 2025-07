Trump anuncia acordo comercial com Indonésia, membro pleno do Brics

Mundo

O voo da Air India - um Boeing 787-8 Dreamliner, caiu em 12 de junho e matou pelo menos 260 pessoas

Uma conclusão preliminar sobre o acidente aéreo da Air India no mês passado sugeriu que os interruptores de controle de combustível da aeronave foram desligados, privando os motores de combustível e causando uma perda de impulso do motor logo após a decolagem.

O relatório, divulgado no sábado, 12, pelo Departamento de Investigação de Acidentes Aéreos da Índia, também revelou que um dos pilotos foi ouvido no gravador de voz da cabine perguntando ao outro por que ele cortou o combustível no momento final do voo. O outro piloto respondeu que não tinha feito isso.

O voo da Air India - um Boeing 787-8 Dreamliner - caiu em 12 de junho e matou pelo menos 260 pessoas, incluindo 19 em terra, na cidade de Ahmedabad, no noroeste do país. Apenas um passageiro sobreviveu ao acidente, que é um dos piores desastres aéreos da Índia.

O relatório baseou suas conclusões nos dados recuperados das caixas-pretas do avião - gravadores de voz da cabine e gravadores de dados de voo combinados. Aqui está uma explicação sobre o que são caixas-pretas e o que elas podem fazer.

O que são caixas-pretas?

O gravador de voz da cabine e o gravador de dados de voo são ferramentas que ajudam os investigadores a reconstruir os eventos que levaram a um acidente aéreo. Eles são de cor laranja para facilitar sua localização nos destroços, às vezes em grandes profundidades oceânicas. Geralmente são instalados na seção da cauda do avião, considerada a parte mais resistente da aeronave, de acordo com o site do National Transportation Safety Board (NTSB).

O que o gravador de voz da cabine faz?

O gravador de voz da cabine coleta transmissões de rádio e sons, como as vozes dos pilotos e os ruídos do motor, de acordo com o site do NTSB. Dependendo do que aconteceu, os investigadores podem prestar muita atenção ao ruído do motor, avisos de estolagem e outros cliques e estalos, disse o NTSB. E a partir desses sons, os investigadores muitas vezes podem determinar a velocidade do motor e a falha de alguns sistemas. Os investigadores também podem ouvir as conversas entre os pilotos e a tripulação e as comunicações com o controle de tráfego aéreo Os especialistas fazem uma transcrição meticulosa da gravação de voz, o que pode levar até uma semana.

O que faz o gravador de dados de voo?

O gravador de dados de voo monitora a altitude, a velocidade e o rumo do avião, de acordo com o NTSB. Esses fatores estão entre os pelo menos 88 parâmetros que os aviões recém-construídos devem monitorar. Alguns podem coletar o status de mais de 1.000 outras características, desde a posição do flap da asa até os alarmes de fumaça. O NTSB disse que pode gerar uma reconstrução em vídeo animada por computador do voo a partir das informações coletadas.

Quais são as origens da caixa-preta?

Pelo menos duas pessoas são creditadas pela criação de dispositivos que registram o que acontece em um avião. Uma delas é o engenheiro aeronáutico francês François Hussenot. Na década de 1930, ele descobriu uma maneira de registrar a velocidade, altitude e outros parâmetros de um avião em um filme fotográfico, de acordo com o site da fabricante europeia de aviões Airbus.

Na década de 1950, o cientista australiano David Warren teve a ideia do gravador de voz da cabine, de acordo com seu obituário da AP de 2010. Warren estava investigando a queda do primeiro avião comercial a jato do mundo, o Comet, em 1953, e achou que seria útil para os investigadores de acidentes aéreos ter uma gravação das vozes na cabine, disse o Departamento de Defesa australiano em um comunicado após sua morte. Warren projetou e construiu um protótipo em 1956. Mas levou vários anos para que as autoridades compreendessem o quão valioso o dispositivo poderia ser e começassem a instalá-lo em companhias aéreas comerciais em todo o mundo.

Por que o nome "caixa-preta"?

Alguns sugeriram que ele deriva do dispositivo de Hussenot porque usava filme e "funcionava continuamente em uma caixa à prova de luz, daí o nome ‘caixa-preta’", de acordo com a Airbus, que observou que a cor laranja foi escolhida para a caixa desde o início para facilitar sua localização.

Outras teorias incluem o fato de as caixas ficarem pretas quando carbonizadas em um acidente, escreveu a revista Smithsonian Magazine em 2019. A mídia continua a usar o termo, escreveu a revista, "por causa da sensação de mistério que ele transmite após um desastre aéreo".

