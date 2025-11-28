Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

RESERVA DE PETRÓLEO

Trump anuncia operações terrestres contra Venezuela "em breve"

Anúncio foi feito durante videoconferência para militares no Dia de Ação de Graças, uma data emblemática para os norte-americanos

Da Redação

Da Redação

28/11/2025 - 08h06
Continue lendo...

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (28) que operações militares terrestres contra supostos “traficantes venezuelanos” começarão “em breve”.

A ameaça ao país com uma das maiores reservas de petróleo do mundo foi feita durante discurso a militares estadunidenses no Dia de Ação de Graças em sua residência em Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida, em videoconferência com unidades militares, incluindo a 7ª Ala de Bombardeio da Força Aérea na Base Dyess.

“Estamos começando a detê-los por terra também. A terra é mais fácil, mas isso vai começar muito em breve. Nós os avisamos: parem de enviar veneno para nosso país”, disse Trump aos militares, comandados pelo Coronel Seth W. Spanier.

O presidente republicano afirmou que as ações navais já teriam reduzido em 85% a entrada de drogas por mar. “Vocês provavelmente notaram que as pessoas não querem mais fazer entregas por mar”, disse. Trump não forneceu detalhes operacionais sobre como seriam conduzidas as ações terrestres anunciadas.

Em coletiva de imprensa realizada na tarde desta sexta-feira (28), em Pequim, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, foi questionada por jornalista da Hubei Broadcasting sobre a classificação estadunidense do suposto “Cartel de Los Soles” como organização terrorista e as sanções impostas contra autoridades venezuelanas, incluindo o presidente Nicolás Maduro.

“A China sempre se opôs a sanções unilaterais sem a autorização do Conselho de Segurança da ONU e sem fundamento no direito internacional, opõe-se à interferência de forças externas nos assuntos internos da Venezuela sob qualquer pretexto e insta os Estados Unidos a suspenderem as sanções unilaterais ilegais e a tomarem mais medidas que contribuam para o desenvolvimento pacífico e estável da América Latina e do Caribe”, declarou Mao Ning.

A porta-voz chinesa reafirmou o posicionamento de Pequim em defesa da soberania venezuelana e do princípio de não-intervenção.

Escalada militar no Caribe

O governo estadunidense intensificou nos últimos meses sua presença militar no Caribe sob alegação de combate ao narcotráfico. Os ataques a embarcações já deixaram mais de 80 mortos na região desde o início das operações.

A administração Trump classificou em novembro como organização terrorista o suposto “Cartel de Los Soles“, que Washington afirma ser liderado pelo presidente venezuelano Nicolás Maduro.

A designação foi publicada no Registro Federal estadunidense pelo secretário de Estado, Marco Rubio, sem apresentar documentação que comprove a existência do grupo. A medida ampliou o escopo de sanções diplomáticas e atuação de agências de inteligência dos Estados Unidos.

O governo venezuelano rejeitou a classificação. Em comunicado divulgado pelo ministro de Relações Exteriores, Yván Gil, Caracas qualificou a designação como manobra para justificar uma intervenção no país. “A Venezuela rejeita de maneira categórica, firme e absoluta” a decisão do secretário Marco Rubio, afirmou o comunicado, definindo o suposto cartel como “inexistente”.

A operação militar no Caribe mobilizou oito navios e um submarino desde maio, quando o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Peter Hegseth, anunciou a “Operação Lança do Sul”. Os Estados Unidos também realizaram treinamentos militares em Trinidad e Tobago, arquipélago localizado a 10 quilômetros da costa venezuelana, provocando crise diplomática com Caracas.

O presidente venezuelano suspendeu acordos energéticos com o país e mobilizou as Forças Armadas venezuelanas, além de convocar alistamento na Milícia Nacional Bolivariana.

A Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) emitiu declaração em sua 4ª Cúpula conjunta com a União Europeia, realizada em Santa Marta, na Colômbia, rechaçando “a ameaça ou uso da força” na região, sem mencionar diretamente os Estados Unidos. Segundo Kaja Kallas, vice-presidente da Comissão Europeia, não houve consenso entre os países para citar o governo Trump no documento.

O governo venezuelano estuda acionar o “estado de comoção exterior“, instrumento constitucional previsto no artigo 338 da Constituição de 1999 que permite ao presidente tomar medidas excepcionais para garantir a defesa territorial. A medida pode durar até 180 dias e autoriza restrições temporárias de garantias, exceto direitos fundamentais como vida, devido processo legal e proibição de tortura.

repressão

Ex-primeira-ministra de Bangladesh é condenada à morte

Ela foi condenada por crimes contra a humanidade relacionados à morte de cerca de 1,4 mil pessoas durante repressao a protestos no ano passado

17/11/2025 07h12

Compartilhar
Sheikh Hasina, de 78 anos, acabou sendo deposta em agosto do ano passado após ficar no poder durante 15 anos

Sheikh Hasina, de 78 anos, acabou sendo deposta em agosto do ano passado após ficar no poder durante 15 anos

Continue Lendo...

A Justiça de Bangladesh condenou nesta segunda-feira, 17, a ex-primeira-ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, de 78 anos, à morte por crimes contra a humanidade relacionados ao levante popular do ano passado, que matou centenas de pessoas e pôs fim aos seus 15 anos de governo.

"Todos os elementos (...) constitutivos de um crime contra a humanidade estão reunidos", declarou o juiz do tribunal de Dacca, Golam Mortuza Mozumder. "Decidimos impor uma única pena, a pena de morte", acrescentou.

O tribunal também condenou o ex-ministro do Interior, Asaduzzaman Khan, à morte no caso, enquanto um terceiro suspeito - um ex-chefe de polícia - foi condenado a cinco anos de prisão por ter se tornado testemunha do Estado contra Sheikh e se declarado culpado.

A deliberação do tribunal na capital, Daca, foi transmitida ao vivo. O governo interino reforçou a segurança antes do veredicto, com guardas de fronteira paramilitares e policiais destacados em Daca e em muitas outras partes do país.

O partido Awami League da ex-primeira-ministra de Bangladesh convocou uma paralisação nacional em protesto contra o veredicto Sheikh e Khan, que estavam exilados na Índia, foram julgados à revelia. Tanto ela quanto seu partido chamaram o tribunal de "tribunal de fachada" e denunciaram a nomeação de um advogado pelo Estado para representá-la.

Ela e Khan enfrentaram acusações de crimes contra a humanidade pelo assassinato de centenas de pessoas durante uma revolta estudantil em julho e agosto de 2024. Um relatório das Nações Unidas, divulgado em fevereiro, afirmou que até 1,4 mil pessoas podem ter sido mortas na violência, enquanto o conselheiro de saúde do governo interino disse que mais de 800 pessoas morreram e cerca de 14 mil ficaram feridas.

Na semana passada, o tribunal havia marcado a divulgação do veredicto para segunda-feira, visto que relatos de explosões de bombas caseiras e incêndios criminosos levaram à interrupção das aulas e do transporte em todo o país, após o "bloqueio" decretado pelo partido de Sheikh.

Antes da decisão do tribunal na segunda-feira, o antigo partido governante convocou novamente a paralisação, com Sheikh, numa mensagem de áudio, a instar os seus apoiadores a não ficarem "nervosos com o veredicto.

O veredicto foi proferido após relatos da mídia local sobre novas explosões de bombas caseiras em Daca, incluindo uma em frente à casa de um assessor, equivalente a um ministro de Estado, no domingo.

Entretanto, o chefe de polícia de Daca, Sheikh Mohammad Sazzat Ali, emitiu uma ordem de "atirar para matar" caso alguém tente incendiar veículos ou lançar bombas caseiras. A diretiva surge após quase 50 ataques incendiários, a maioria contra veículos, e dezenas de explosões de bombas caseiras terem sido relatadas em todo o país na última semana. Duas pessoas morreram nos ataques incendiários, segundo a imprensa local.

As autoridades do Supremo Tribunal, em carta enviada ao quartel-general do exército no domingo, solicitaram o destacamento de soldados nos arredores do tribunal antes da leitura da sentença.

Sheikh foi deposta em 5 de agosto do ano passado e fugiu para a Índia. O laureado com o Prêmio Nobel da Paz, o bengali Muhammad Yunus, assumiu a chefia de um governo interino três dias após sua queda. Yunus prometeu punir Hasina e proibiu as atividades de seu partido, a Liga Awami.

Yunus afirmou que seu governo interino realizará as próximas eleições em fevereiro e que o partido de Sheikh não terá a chance de concorrer à eleição. A política de Bangladesh sob o governo de Yunus permanece em uma encruzilhada, com poucos sinais de estabilidade. (Com informações de agências internacionais)

exploração sexual

Procuradoria dos EUA investiga laços de Epstein com opositores de Trump

Investigação, que deve incluir o ex-presidente Clinton, é uma exigência de Trump e surge em meio ao agravamento da crise sobre o caso

15/11/2025 07h14

Compartilhar
Donald Tramp manteve foi próximo de Jeffrey Epstein durante vários anos e agora e-mails incriminam o presidente dos EUA

Donald Tramp manteve foi próximo de Jeffrey Epstein durante vários anos e agora e-mails incriminam o presidente dos EUA

Continue Lendo...

A procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, anunciou na sexta-feira, 14, que pediu que um procurador federal investigasse os laços do empresário Jeffrey Epstein com opositores políticos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como o ex-presidente americano Bill Clinton.

Bondi postou na rede social X que estava designando o procurador dos EUA em Manhattan, Jay Clayton, para liderar a investigação, encerrando uma semana agitada na qual republicanos do congresso divulgaram quase 23 mil páginas de documentos sobre Epstein e os democratas da Câmara evidenciaram conversas em que Epstein cita Trump.

O presidente americano, que foi amigo de Epstein por anos, não explicou quais supostos crimes ele queria que o Departamento de Justiça investigasse. Nenhum dos homens que ele mencionou em uma publicação na rede social Truth Social exigindo a investigação foi acusado de má conduta sexual pelas vítimas de Epstein.

Trump exige investigação

Horas antes do anúncio de Bondi, Trump postou em sua plataforma Truth Social que pediria ao Departamento de Justiça e ao FBI para investigar o "envolvimento e relação" de Epstein com Clinton e outros, incluindo o ex-secretário do Tesouro Larry Summers e o fundador do LinkedIn e doador democrata Reid Hoffman

Trump apontou que "a farsa Epstein envolve democratas e não republicanos" e que a investigação também deveria incluir o banco JP Morgan, que forneceu serviços bancários para Epstein, e "muitas outras pessoas e instituições".

Em um memorando de julho sobre a investigação de Epstein, o FBI disse: "Não descobrimos evidências que pudessem fundamentar uma investigação contra terceiros não acusados".

A demanda do presidente por uma investigação - e a rápida concordância de Bondi - é o último exemplo da erosão da independência tradicional do Departamento de Justiça da Casa Branca desde que Trump assumiu o cargo.

Desvio de foco

A investigação também é uma tentativa de desvio de foco. Por décadas, o próprio Trump foi escrutinado por sua proximidade com Epstein - embora, como as pessoas que ele agora quer investigar, não tenha sido acusado de má conduta sexual pelas vítimas de Epstein.

Uma porta-voz da JPMorgan Chase, Patricia Wexler, disse que a empresa lamentava a associação com Epstein "mas não o ajudou a cometer seus atos hediondos".

"O governo tinha informações condenatórias sobre seus crimes e falhou em compartilhá-las conosco ou com outros bancos", disse ela. A empresa concordou anteriormente em pagar milhões de dólares às vítimas de Epstein, que processaram argumentando que o banco ignorou sinais de alerta sobre atividade criminosa.

Já o ex-presidente americano Bill Clinton reconheceu que viajou no jato particular de Epstein, mas disse por meio de um porta-voz que não tinha conhecimento dos crimes do falecido financista. Ele também nunca foi acusado de má conduta pelas vítimas conhecidas de Epstein.

Epstein cita Trump

Deputados do Partido Democrata divulgaram na quarta-feira, 12, uma série de e-mails nos quais o empresário Jeffrey Epstein afirmou que o presidente americano sabia dos crimes cometidos pelo magnata e "passou horas" com uma das vítimas de Epstein.

Após a divulgação dos e-mails, a Casa Branca acusou os democratas de tentarem difamar o presidente. "O fato é que o presidente Trump expulsou Jeffrey Epstein de seu clube. Essas histórias não passam de tentativas de má-fé para desviar a atenção das conquistas históricas do presidente Trump", disse a secretária de imprensa Karoline Leavitt em nota.

Por outro lado, os democratas do Comitê de Fiscalização da Câmara disseram que os e-mails levantaram novas questões sobre o relacionamento entre Epstein e Trump. Os documentos chegaram às mãos da oposição após o comitê intimar o espólio do empresário na Justiça a entregá-los.

Em um dos e-mail Epstein faz uma alusão a Trump ter sido um dos únicos membros de seu círculo pessoal a não se pronunciar sobre as acusações contra ele e emenda: "Ela (uma vítima) passou horas na minha casa com ele (Trump), e ele nunca foi mencionado (nos processos) uma única vez."

Em outro e-mail, este endereçado ao jornalista Michael Wolff, biógrafo de Trump, já quando o republicano estava na Casa Branca, Epstein diz que Trump "sabia sobre as meninas" que ele abusava, "tanto que ele (Trump) pediu que Ghislaine (sua sócia, condenada por tráfico de menores) parasse"./com AP
 

