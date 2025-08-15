Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Mundo

EXPECTATIVA

Trump e Putin se encontram no Alasca para selar destino de guerra na Ucrânia

O que sairá desse encontro é incerto. Analistas dizem que um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia é altamente improvável

Neri Kaspary

Neri Kaspary

15/08/2025 - 07h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Pela primeira vez em seis anos, os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia apertarão as mãos durante um encontro no Alasca nesta sexta-feira, 15. Também é a primeira vez que Vladimir Putin pisa em terras norte-americanas em 10 anos.

O objetivo é discutir o futuro da guerra na Ucrânia, que já se arrasta por mais de três anos e vive um momento de congelamento dos avanços no campo de batalha. O governo ucraniano, porém, não estará à mesa de negociação.

O que sairá desse encontro de Putin com Donald Trump é incerto. Analistas ouvidos pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) dizem que um acordo de paz é altamente improvável. Mas um compromisso russo com um cessar-fogo temporário é uma possibilidade real.

"O problema com Trump é que você nunca sabe ao certo o que ele vai fazer", opina Stefan Wolff, cientista político alemão especialista em segurança internacional e solução de conflitos.

"Para Trump o que possivelmente está na agenda é um cessar-fogo para a Ucrânia. Mas também acho que Trump está muito interessado em algum tipo de reinício das relações com a Rússia. Ele poderia sair com ambos. Ele poderia sair com nada também. Nesse sentido os resultados reais são muito incertos", disse Wolff.

O próprio governo americano admitiu que essa reunião histórica servirá para "ouvir Putin" mais do que desenhar qualquer tipo de acordo, por isso a Ucrânia estaria de fora. Mas apenas uma foto ao lado do presidente americano poderá ser considerada a consolidação das vitórias diplomáticas do russo depois de ter sido considerado um pária internacional por sua invasão da Ucrânia em 2022.

"Tem muito de teatro político e pouco de substância em termos de negociação", analisa Carlos Gustavo Poggio, internacionalista e professor associado do Berea College, no Kentucky. "É muito claro o que Putin quer com a guerra. Este é um encontro em que você não está incluindo a Ucrânia e outros parceiros."

"O governo Trump diz que é um encontro para escutar Vladimir Putin. O Putin claramente entende que ele tem uma influência sobre Donald Trump. Quando eles tiveram esse tipo de encontro similar no passado, o Trump saiu repetindo toda a versão do Vladimir Putin nas questões que eles discutiram", dizze Poggio.

Na quinta-feira, 14, o Kremlin sinalizou que também estava interessado em discutir outros assuntos além da guerra, como laços econômicos e armas nucleares. Putin disse acreditar nos "esforços bastante enérgicos para interromper os combates, pôr fim à crise e chegar a acordos de interesse para todas as partes envolvidas neste conflito".

Futuro do território ucraniano

Desesperado, o presidente ucraniano Volodmir Zelenski se reuniu na quarta-feira, 13, com líderes europeus para tentar convencer Trump a defender os interesses da Ucrânia. O medo é que os dois líderes transformem o encontro em uma nova Yalta, onde a Europa foi dividida como uma colcha de retalhos após a derrota da Alemanha nazista. Putin e Zelenski têm demandas territoriais que se chocam e são inegociáveis.

Desde que a Rússia invadiu o país, 30% do território ucraniano chegou a estar sob domínio russo. Após contraofensivas da Ucrânia, a Rússia domina 19% do país, incluindo a Crimeia anexada ilegalmente desde 2014, segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, sediado nos EUA.

Esse controle engloba toda a região de Luhansk, cerca de três quartos das regiões de Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia e pequenas áreas de Kharkiv e Sumy, no norte da Ucrânia.

"A perda de território já aconteceu 'de facto', mas não 'de jure' (legalmente). Os ucranianos não aceitam isso", explica Angelo Segrillo, professor no Departamento de História da USP especializado na história da Rússia e União Soviética.

"E a maioria dos países ocidentais também não aceita. É uma situação muito difícil e contraditória em todos os campos, tanto no lado do Zelenski, quanto pelo lado do Trump e menos pelo lado de Putin."

Zelenski viajou à Alemanha na quarta e, ao lado do chanceler Friedrich Merz, conversou por vídeo com Trump antes do encontro desta sexta. Segundo ele, Trump concordou com cinco princípios: incluir a Ucrânia em conversas futuras; recusar-se a discutir termos de paz e cessão de territórios sem antes estabelecer um cessar-fogo; garantias de segurança após a guerra, incluindo o direito de se juntar à Otan em algum momento; e aumentar a pressão econômica sobre a Rússia se as negociações fracassarem.

"A Ucrânia não concordaria em ceder território. Nada, nem um metro quadrado. Nem mesmo a Crimeia", enfatiza o analista político ucraniano Oleksandr Slivchuk, coordenador no Transatlantic Dialogue Center, um think tank com sede em Kiev.

"Não porque não queiramos a paz, mas porque as pessoas entendem que isso não faz sentido. É como abrir mão de algo que não tem valor para o adversário. Porque a essência e as razões desta guerra nunca foram questões territoriais."

"Para a Ucrânia este é agora um momento de máxima ansiedade porque eles podem sair completamente entregues ou podem sair com um apoio muito mais forte dos EUA ou Trump pode simplesmente ir embora e dizer 'continue lutando'."
 

SOBERANIA

Trump atrela tarifas a abertura de mercados

Sem citar o Brasil, Trump afirmou que "alguns países com quem não estamos nos dando bem pagarão tarifa de 50%"

24/07/2025 07h11

Compartilhar
Trump afirmou que sem o uso das tarifas seria impossível abrir determinados mercados para os produtos dos EUA

Trump afirmou que sem o uso das tarifas seria impossível abrir determinados mercados para os produtos dos EUA

Continue Lendo...

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 23, que sempre cede pontos tarifários em negociações "se conseguir que grandes países abram seus mercados para os EUA". O republicano afirmou que apenas reduzirá as tarifas "se um país concordar em abrir seu mercado". Caso contrário, os EUA devem anunciar "tarifas muito maiores".

Em série de publicações na Truth Social, Trump ainda afirmou que esse é um dos "grandes poderes das tarifas". "Sem elas, seria impossível fazer os países abrirem seus mercados! Sempre tarifas zero para os EUA!", escreveu.

As declarações foram feitas após um novo acordo comercial fechado com o Japão, na terça-feira. Em outra publicação, Trump disse que o país asiático está, "pela primeira vez na história, abrindo seu mercado para os EUA - inclusive para carros de passeio, SUVs, caminhões e tudo mais, até mesmo para produtos agrícolas e arroz, que sempre foram um grande não, não".

"O mercado aberto do Japão pode representar um fator de lucro tão grande quanto as próprias tarifas, mas só foi conquistado por causa do poder das tarifas", acrescentou.

Durante evento sobre inteligência artificial, Trump afirmou - sem citar o Brasil - que "alguns países com quem não estamos nos dando bem pagarão tarifa de 50%" Até o momento, o País é o único com taxação nesse patamar. "Teremos tarifa entre 15% e 50%."

Detalhes

A Casa Branca divulgou ontem detalhes sobre o que chamou de "acordo histórico" de comércio e investimento entre EUA e Japão. O pacto inclui um novo fundo bilionário de investimentos e ampliação de produtos americanos ao mercado japonês. Segundo comunicado do governo dos EUA, o pacto representa "um novo capítulo na cooperação bilateral".

O Japão se comprometeu a investir US$ 550 bilhões "direcionados pelos EUA para reconstruir e expandir indústrias americanas essenciais". De acordo com a Casa Branca, trata-se do maior compromisso de investimento estrangeiro já anunciado por qualquer país e que será aplicado em setores como semicondutores, infraestrutura energética, mineração de minerais críticos, indústria farmacêutica e construção naval.

"Os EUA manterão 90% dos lucros desse investimento, garantindo que os trabalhadores e contribuintes americanos colham a maior parte dos benefícios", afirma. Como parte do novo arranjo, os EUA aplicarão uma tarifa básica de 15% sobre exportações do Japão.

Tóquio se comprometeu a aumentar em 75% as importações de arroz, além de adquirir US$ 8 bilhões em milho, soja, fertilizantes, bioetanol e combustível sustentável para aviação. Empresas japonesas comprarão 100 aviões da Boeing e ampliarão compras de equipamentos militares dos EUA.

"Pela primeira vez, os padrões automotivos americanos serão aprovados no Japão", diz a Casa Branca. Trump comentou que o acordo inclui uma joint venture com o país asiático no Alasca para produção de Gás Natural Liquefeito (GNL).

'Mecanismo inovador'

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que o acordo com o Japão e a redução de tarifas recíprocas foram possíveis após os japoneses oferecerem um "mecanismo inovador de financiamento".

Em entrevista à Bloomberg TV, Bessent disse que o novo sistema consistirá na provisão de ativos e fundos, formando um novo capital que será redirecionado para "indústrias específicas" para eliminar riscos nas cadeias de oferta.

"O Japão conseguiu tarifas de 15% por conta do mecanismo inovador. Mas a União Europeia (UE) ainda não teve nada inovador", respondeu, ao ser questionado sobre a diferença nas negociações entre os parceiros comerciais.

No entanto, Bessent afirmou que as negociações com contrapartes europeias estão avançando e que as ameaças de retaliação são táticas de negociação. Outra diferença apontada por ele quanto à velocidade para chegar a um acordo é a dificuldade de se obter consenso no bloco de 27 países.


 

soberania

Trump anuncia acordo comercial com Indonésia, membro pleno do Brics

Produtos dos EUA entrarão no país asiático com tarifa zero. Enquanto isso, produtos da Indonésia paragar taxa de 19% nos EUA

23/07/2025 07h45

Compartilhar
Na sexta-feira Trump ameaçou impor tarifas contra os membros do Brics ou quem apoiar o que ele chamou de

Na sexta-feira Trump ameaçou impor tarifas contra os membros do Brics ou quem apoiar o que ele chamou de "políticas antiamericanas"

Continue Lendo...

O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou na tarde desta terça-feira (22) que os Estados Unidos fizeram um acordo comercial com a Indonésia, país membro pleno do Brics. O conjunto de países conta também com Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã.

“Ficou acordado que a Indonésia abrirá seu mercado para produtos industriais, tecnológicos e agrícolas dos Estados Unidos, eliminando 99% de suas barreiras tarifárias. Os Estados Unidos da América passarão a vender produtos fabricados em solo americano para a Indonésia com tarifa ZERO, enquanto a Indonésia pagará 19% de tarifa sobre todos os seus produtos que entrarem nos EUA — o melhor mercado do mundo!”.

O comunicado, feito pela rede Truth Social, ainda diz que a Indonésia fornecerá aos Estados Unidos “preciosos minerais críticos” e irá assinar “grandes acordos, no valor de dezenas de bilhões de dólares, para a compra de aeronaves da Boeing, produtos agrícolas americanos e energia dos EUA”.

Trump acrescentou que o acordo beneficiará os fabricantes estadunidenses de automóveis, empresas de tecnologia, trabalhadores, agricultores, pecuaristas e indústrias em geral.

Trump x Brics

Na última sexta-feira (18), Trump voltou a ameaçar impor tarifas contra os membros do Brics ou quaisquer países que se alinhem com o que ele chamou de “políticas antiamericanas”. O presidente estadunidense tem afirmado, sem provas, que o grupo de países foi criado para prejudicar os EUA e o dólar como moeda de reserva mundial. Os líderes do Brics rejeitam as alegações de Trump e defendem que o grupo é guiado pelo multilateralismo.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Chefão do narcotráfico lavava dinheiro até com cavalos de raça
contra-ataque 3

/ 19 horas

Chefão do narcotráfico lavava dinheiro até com cavalos de raça

2

Calote em megafábrica de celulose se repete em MS, agora em obra da Arauco
Investimento bilionário

/ 2 dias

Calote em megafábrica de celulose se repete em MS, agora em obra da Arauco

3

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3468, quarta-feira (13/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 23 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3468, quarta-feira (13/08): veja o rateio

4

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1102, quinta-feira (14/08)
Loterias

/ 13 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1102, quinta-feira (14/08)

5

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2809, quarta-feira (13/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 23 horas

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2809, quarta-feira (13/08): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 8 horas

Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?
As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande
Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Exclusivo para assinantes

/ 07/08/2025

Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos