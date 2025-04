Zelensky concorda com 'trégua de Páscoa' russa e propõe estender cessar-fogo

VATICANO

Francisco parou para abençoar um rosário e ofereceu doces a uma criança que o saudou

Um papa Francisco convalescente saudou a multidão na Praça de São Pedro neste Domingo de Ramos, 13, desejando a mais de 20 mil fiéis um "bom Domingo de Ramos, uma boa Semana Santa", em outra sinalinização pública tranquilizadora de sua recuperação depois de uma pneumonia bilateral que colocou em risco sua vida



Muitos na multidão tentaram tocar as mãos ou as vestes do pontífice enquanto ele era levado em uma cadeira de rodas por uma rampa até o altar principal, onde ofereceu sua breve saudação em um microfone. O pontífice não estava usando uma cânula debaixo do nariz para oxigênio suplementar, como fez durante aparição semelhante no domingo passado, 6.



De volta à Basílica de São Pedro, de onde havia saído, Francisco parou para abençoar um rosário e ofereceu doces a uma criança que o saudou.



O pontífice de 88 anos passou mais de cinco semanas no Hospital Gemelli, em Roma, para o tratamento. Apesar da alta, ele continua debilitado pela doença e reduziu drasticamente suas atividades. Os médicos disseram que Francisco deveria permanecer em repouso por dois meses para sua recuperação. Neste período, os médicos lhe aconselharam a evitar multidões.



Embora Francisco esteja claramente ansioso para mostrar que está se sentindo melhor, ele não disse mais do que algumas palavras em público enquanto se recupera da grave crise respiratória que o acometeu.



O Vaticano disse que estava esperando para indicar que papel poderia ele desempenhar nos próximos eventos da Semana Santa que culminam no Domingo de Páscoa.



Essa segunda aparição na Praça de São Pedro diante de uma multidão, após a inesperada aparição pública do domingo passado, também emocionou os fiéis.



Na quinta-feira, 10, ele se encontrou ainda em privado com o rei Carlos III da Inglaterra e a rainha Camilla, e fez um passeio improvisado pela Basílica de São Pedro, parando para orar e agradecer a um par de restauradores por seu trabalho nas obras-primas da basílica.



No sábado, véspera da Semana Santa, Francisco foi à Basílica de Santa Maria Maior no centro de Roma para orar em particular diante de um ícone favorito da Virgem Maria, Salus Populi Romani A basílica, que ele geralmente visita antes e depois de suas viagens ao exterior, também foi sua primeira parada após sair do Gemelli no dia 23 de março.



Na bênção tradicional deste domingo, o pontífice agradeceu aos fiéi. "Neste momento de debilidade física, elas me ajudam a sentir ainda mais a proximidade, a compaixão e a ternura de Deus". Pela nona semana, incluindo sua hospitalização de cinco semanas que começou em 14 de fevereiro, a bênção foi divulgada por escrito.



O papa ofereceu orações por aqueles que sofrem no conflito no Sudão, que completa seu segundo aniversário na terça-feira, 8, e pelo Líbano, onde a guerra civil começou há 50 anos, bem como pela paz na Ucrânia, Oriente Médio, República Democrática do Congo, Myanmar e Sudão do Sul.



Em homilia preparada para o Domingo de Ramos e lida por um alto cardeal do Vaticano, Francisco instou os fiéis a carregarem a cruz "daqueles que sofrem ao nosso redor" para marcar o início da solene Semana Santa.



O cardeal Leonardo Sandri, vice-decano do Colégio de Cardeais, liderou as celebrações, encabeçando uma procissão de cardeais ao redor do obelisco central da praça carregando uma palma trançada de maneira ornamentada que lembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando as multidões acenaram ramos de palma em sua homenagem.



A recepção inicial contrasta com o sofrimento subsequente, que culmina com sua crucificação, que os cristãos comemoram na Sexta-feira Santa, seguido por sua ressurreição, celebrada no Domingo de Páscoa.