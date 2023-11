DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Coluna de Juliane Penteado - 10 de novembro

Hoje nosso texto é mais um alerta para quem tem precatórios a receber e pode vir a receber uma carta facilitando o recebimento. Atenção, é golpe!

A carta que promete liberar precatórios é um golpe bastante comum nos dias de hoje, e é importante ver os sinais de alerta para evitar cair nesse tipo de armadilha. Esses golpes são elaborados por pessoas mal intencionadas que buscam enganar e tirar proveito financeiro das vítimas.

Uma das principais características desse golpe é a promessa de uma solução rápida e fácil para receber os valores devidos em precatórios. Geralmente, a carta informa que a pessoa foi selecionada para receber uma quantia considerável de dinheiro, mas para isso é necessário pagar uma taxa antecipada ou fornecer informações pessoais e bancárias.

No entanto, é importante ressaltar que não existe um processo legítimo em que o pagamento de uma taxa antecipada seja necessário para receber precatórios. Essas cartas são apenas uma estratégia para ludibriar as pessoas e obter seus dados pessoais ou dinheiro.

Para se proteger contra esses golpes, deixamos aqui algumas dicas importantes:

1. Desconfie de promessas milagrosas: Se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Desconfie de promessas de dinheiro fácil e rápido, pois geralmente são iscas para golpes.

2. Pesquise sobre a empresa ou pessoa envolvida: Antes de fornecer qualquer informação pessoal ou realizar qualquer pagamento, pesquise sobre a empresa ou pessoa que está entrando em contato com você. Verifique se eles possuem um histórico confiável e se há reclamações registradas contra eles.

3. Nunca compartilhe informações pessoais ou bancárias por telefone ou e-mail: Golpistas costumam solicitar informações pessoais, como CPF, RG, número de conta bancária, senha e outros dados sensíveis. Nunca forneça essas informações por telefone ou e-mail, especialmente se você não iniciou o contato.

4. Fique atento aos erros gramaticais e ortográficos: Muitas vezes, as cartas de golpistas contêm erros gramaticais e ortográficos evidentes. Isso pode ser um sinal de que a mensagem não é legítima.

5. Consulte profissionais especializados: Se você receber uma carta ou entrar em contato com alguém que promete liberar precatórios, consulte um advogado previdenciarista especializado nessa área para obter orientações corretas sobre o processo legal de recebimento de precatórios. Em nosso escritório temos profissionais capacitados para isso.

6. Mantenha-se atualizado sobre os golpes mais recentes: Esteja sempre informado sobre os golpes mais comuns que estão ocorrendo atualmente. As autoridades e órgãos de defesa do consumidor costumam divulgar informações sobre os golpes mais recentes, para que as pessoas possam se proteger adequadamente.

Lembre-se de que a melhor forma de se proteger contra golpes é estar atento e desconfiar de situações que parecem suspeitas. Se algo não parece certo ou se você desconfia da veracidade de uma oferta, é melhor não prosseguir e buscar orientação profissional antes de tomar qualquer decisão. A sua segurança financeira e pessoal devem ser sempre prioridades.

Espero ter ajudado.