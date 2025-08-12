Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Exclusivo para Assinantes

Exclusivo para Assinantes

As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande

Michel Constantino

Michel Constantino

12/08/2025 - 00h05
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Assine e continue lendo...

A indústria tem papel altamente significativo na economia da Campo Grande e com resultados importante no crescimento do número de empregos e salário médio, transformando a capital em destaque industrial em dois setores específicos: Industria da Construção Civil e Indústria de Proteína Animal.

Indústria de Proteína Animal é o setor que foi implementada a nova tarifa que chamamos aqui de Trump-tarifas. Fazendo esse jogo de poder com todas as nações que possui comércio internacional e de alguma forma possui um poder de barganha com a força do consumo norte americano, o governo Trump taxou no total em 50% vários produtos, entre eles a carne bovina, que é exportada por Mato Grosso do Sul e tem Campo Grande como um dos polos exportadores importantes com a planta da JBS e outros frigoríficos locais.

As exportações de Campo Grande para os EUA são em 95% dos casos, exportação de carne in natura. A principal empresa exportadora é a JBS, e, que detém a maioria do mercado e dos empregos formais em Campo Grande.

Exclusivo para Assinantes

Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual

05/08/2025 00h05

Compartilhar
Michel Constantino

Michel Constantino Divulgação

Continue Lendo...

A hegemonia do dólar americano no sistema financeiro internacional, consolidada desde os Acordos de Bretton Woods em 1944, dados do FMI revelam que o dólar ainda domina 96% das faturas comerciais nas Américas, 74% na região da Ásia-Pacífico e 79% no resto do mundo.

A pergunta que se faz é: a criação de moedas alternativas ao dólar para transações internacionais emerge como uma estratégia técnica para reduzir vulnerabilidades cambiais? ou, uma estratégia política?

O dólar americano mantém uma posição privilegiada no sistema monetário internacional que se traduz em números impressionantes. Segundo dados do FMI para o período 1999-2019, a moeda americana representa a esmagadora maioria das transações comerciais globais. Esta dominância confere aos Estados Unidos um "privilégio estratégico" – pois da capacidade de financiar déficits comerciais emitindo sua própria moeda e influenciar a economia global através de sua política monetária.

Quais as críticas em relação a hegemonia - cria assimetrias significativas. Países emergentes ficam expostos às decisões do Federal Reserve (FED), como demonstrado durante a crise financeira de 2008-2009. As políticas anticíclicas adotadas pelo FED exportaram inflação para economias emergentes e forçaram a desvalorização do dólar, prejudicando a competitividade de suas exportações em um contexto de desaceleração global.

O euro, a mais bem-sucedida moeda alternativa ao dólar, oferece lições importantes. Mesmo após mais de duas décadas de existência e consolidação, os dados da Eurostat para 2023 mostram que o euro foi usado em apenas 51,6% das exportações dos países europeus, com o dólar mantendo 31,6% de participação. Nas importações, a situação se inverte: o dólar domina com 50,3% contra 41,2% do euro. Estes números demonstram que mesmo em sua zona de influência natural, uma moeda alternativa enfrenta dificuldades para suplantar completamente o dólar.

O Movimento BRICS e a Estratégia de Desdolarização

O BRICS emergiu como protagonista do processo de desdolarização após a crise financeira de 2008-2009, quando os países emergentes perceberam sua vulnerabilidade às decisões monetárias americanas. Embora inicialmente menos expostos aos títulos de alto risco que desencadearam a crise do subprime, esses países sofreram os efeitos posteriores via dólar, com as políticas do FED exportando inflação e afetando sua competitividade.

Desde sua institucionalização, o BRICS defende três pilares fundamentais: a reforma das cotas de votação do FMI e Banco Mundial, a redução da dependência do dólar e o fortalecimento do G20 como principal fórum de governança financeira internacional. O objetivo é reduzir a vulnerabilidade a políticas macroeconômicas americanas.

A desdolarização representa mais que uma mudança técnica nos sistemas de pagamento; constitui uma estratégia política. A ameaça do ex-presidente Donald Trump de impor tarifas adicionais de 10% sobre países que adotassem medidas "antiamericanas" relacionadas ao BRICS ilustra a dimensão geopolítica dessa questão.

A transição para moedas alternativas enfrenta desafios substanciais. O risco de corridas bancárias representa uma preocupação central: cidadãos poderiam retirar dinheiro dos bancos massivamente para adquirir CBDCs, afetando a capacidade de empréstimo bancário e causando choques nas taxas de juros. Este risco é especialmente problemático para países com sistemas financeiros instáveis.

Riscos operacionais também são significativos. CBDCs são vulneráveis a ataques cibernéticos e requerem infraestrutura tecnológica robusta. Além disso, necessitam de marcos regulatórios complexos incluindo padrões de privacidade, proteção ao consumidor e combate à lavagem de dinheiro.

Nesta coluna, a análise mostra que criar uma moeda alternativa depende de fundamentos técnicos e as consequências podem ser políticas. O Brasil está fazendo atualmente uma reação inversa, levando para a política o assunto técnico. Ou seja, mais uma vez trocando a oportunidade de realizar estudo profundo e técnico para analisar os prós e contras desta alternativa, e, lembrando que o Brasil tem várias demandas muito mais importante neste momento.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD

01/08/2025 00h05

Compartilhar
Juliane Penteado

Juliane Penteado

Continue Lendo...

A aposentadoria para servidores públicos com deficiência (PCD) possui regras específicas e mais benéficas, respeitando os princípios de inclusão e equidade. Essa modalidade está prevista na Lei Complementar nº 142/2013, aplicada ao RGPS, e estendida aos regimes próprios (RPPS) por meio de legislações estaduais ou municipais. No caso dos servidores federais, aplica-se o art. 40, §4º-A da Constituição Federal, regulamentado pelo Decreto nº 10.645/2021.

Quem tem direito?

• Servidores públicos efetivos que tenham deficiência física, mental, intelectual ou sensorial, de natureza média, leve ou grave;

• A deficiência precisa ser comprovada por laudos e avaliação biopsicossocial, feita por equipe multiprofissional.

Requisitos para Aposentadoria (Servidor PCD - RPPS Federal)

Deficiência Grave:

• Homem: 25 anos de contribuição | 60 anos de idade

• Mulher: 20 anos de contribuição | 55 anos de idade

Deficiência Moderada:

• Homem: 29 anos de contribuição | 60 anos de idade

• Mulher: 24 anos de contribuição | 55 anos de idade

Deficiência Leve:

• Homem: 33 anos de contribuição | 60 anos de idade

• Mulher: 28 anos de contribuição | 55 anos de idade

É necessário 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria.

Documentação e Avaliação

  • Avaliação médica e funcional periódica por peritos oficiais;
  • Comprovação da existência e grau da deficiência durante o tempo de contribuição;
  • É possível converter tempo comum em tempo especial proporcional, em alguns casos, mediante comprovação e autorização legal.

Importância do Planejamento Previdenciário

A aposentadoria do servidor público PCD exige análises técnicas e jurídicas específicas, especialmente sobre:

  • Correta classificação do grau da deficiência;
  • Documentação adequada desde o início da carreira;
  • Escolha entre modalidade por tempo de contribuição ou por idade;
  • Cálculo do valor do benefício e possíveis regras de transição.

Contar com uma advogada previdenciarista é essencial para:

  • Evitar prejuízos no cálculo;
  • Corrigir erros no tempo de serviço e nos registros funcionais;
  • Garantir o melhor benefício possível, com segurança e agilidade.

Conclusão

A aposentadoria do servidor PCD é um direito garantido pela legislação e representa um avanço na justiça previdenciária. No entanto, seu reconhecimento depende de uma análise cuidadosa da documentação e do histórico funcional.

Por isso, investir em um bom planejamento previdenciário com um profissional especializado é o melhor caminho para garantir um futuro tranquilo e seguro.

Em nosso escritório temos advogadas especialistas neste assunto.

Para saber mais, clique aqui.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Casal fica sem gasolina no acostamento e morre em acidente rodoviário no MS
INTERIOR

/ 13 horas

Casal fica sem gasolina no acostamento e morre em acidente rodoviário no MS

2

Em 'saidinha' de Dia dos Pais, homem tenta matar dois em briga por balde de cerveja
Cidades

/ 8 horas

Em 'saidinha' de Dia dos Pais, homem tenta matar dois em briga por balde de cerveja

3

Dois apostadores de Mato Grosso do Sul ganham R$ 32,5 mil na Mega-Sena
Quase

/ 1 dia

Dois apostadores de Mato Grosso do Sul ganham R$ 32,5 mil na Mega-Sena

4

Acordo embarga 10 obras, mas mantém megaconstrutora no entorno de parque
EMPREENDIMENTOS

/ 2 dias

Acordo embarga 10 obras, mas mantém megaconstrutora no entorno de parque

5

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 731, segunda-feira (11/08)
Loterias

/ 5 horas

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 731, segunda-feira (11/08)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande
Exclusivo para Assinantes

/ 55 minutos

As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande
Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Exclusivo para assinantes

/ 5 dias

Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual