Camionetes que poderiam vir para o Brasil e as novidades da semana

Michel Constantino

Confira a coluna de Michel Constantino desta terça-feira (12)

As inovações disruptivas movem o mundo. Após a revolução industrial essas inovações aconteceram de forma mais frequente, e, a partir da internet temos ondas tecnológicas que mexem com a sociedade cada vez mais rápido e mais comum no nosso dia a dia.

Algumas dessas inovações se iniciam de maneira silenciosa e vai se capilarizando entre os usuários, criando demandas e necessidades até ali não existentes. Foi o caso do celular, do computador portátil, dos sites de busca, da nuvem de informações e das redes sociais.

As demandas tecnológicas carregadas pelas inovações disruptivas criam serviços, produtos, habilidades e novos empregos, há hoje em dia novas demandas de profissionais sem ainda terem criados cursos de graduação para essa formação. Entre 2019 e 2022 acompanhamos as inovações realizadas pelas pessoas, e, principalmente pelas empresas para se adaptar ao mundo de incertezas e mudanças forçadas pela pandemia do Covid-19.

A pauta de transformação digital permeou o planeta, onde a adaptação de mecanismos institucionais para garantir a continuidade dos negócios privados e dos serviços públicos foram os desafios para empresários, gestores públicos, agências regulatórias e de desenvolvimento para unir esforços e garantir a adaptação regulatória e intrafirma.

No setor financeiro já havia uma alta maturidade digital, que rapidamente observou a transferência das atividades das agencias físicas para os aplicativos e a proliferação de Fintechs cada vez mais atrativas aos variados segmentos de clientes.

As micro e pequenas iniciaram um processo de adaptação ao digital, usando ferramentas de contato direto como os aplicativos de mensagens (Telegram e Whatsapp), divulgação por Redes Sociais como o Facebook e Instagram, mas, todos com processos ainda incipientes e sem o planejamento e investimento necessário para aumentar sua maturidade digital.

As médias e grande empresa, principalmente do setor industrial e de serviço respectivamente, foram as que mais aumentaram sua maturidade digital, incrementando processos de uso e análise de dados, com contratação de engenheiros e programadores, transformando seus processos lineares de uso manual em modelos tecnológicos mais eficientes e produtivos.

Abriu-se uma janela de oportunidades e mudanças disruptivas para inovações na indústria, onde em 2021 a pesquisa com 9,4 mil empresas com mais de 100 trabalhadores, das indústrias extrativas e de transformação, 70,5% introduziram algum produto novo ou substancialmente aprimorado ou incorporaram algum processo de negócio novo ou aprimorado para uma ou mais funções de negócios da empresa (Pesquisa de Inovação (Pintec) Semestral 2021: Indicadores Básicos, IBGE- Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).

O setor de serviço é o que mais cresceu após a pandemia, e continua crescendo em 2023 e 2024, serviços esses que mudaram a forma de fazer negócios, de trabalho e interação pessoal. O mercado de trabalho flexibilizou as regras e houve uma transformação da forma e da produtividade.

Os serviços públicos brasileiros, regido pelo Governo Federal até 2022 foi ranqueado com um dos melhores das américas em transformação digital, inovando e facilitando o uso de plataformas integradas que reduzem custos e são mais eficientes do ponto de vista da praticidade, rapidez e menor burocracias.

Essas mudanças estruturais na economia não hão como retroceder, as inovações já transformaram o dia a dia, e, os nativos digitais dessa geração poderão evoluir ainda mais nas tecnologias que garantam um legado de acessibilidade, menor impacto ambiental, inclusão digital e uma economia baseada em dados.

O Desafio maior está em adaptar pessoas e empresas analógicas ao mercado cada vez mais digital, a tendência é realmente a inovação disruptiva, deixando para trás os analógicos e crescendo cada vez mais o digital: economicamente eficiente, ambientalmente sustentável e cada vez mais incluso, como é o caso do PIX brasileiro.

