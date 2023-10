GIBA UM

O Brasil é o quarto mercado consumidor de game do mundo. Cerca de 90 milhões de brasileiros, jogam diariamente algum tipo de passatempo (celular, console ou computador). Por isso cada vez mais vem atraindo investidores internacionais.

Mais: a indiana Winzo vai investir cerca de US$ 25 milhões para expandir sua base no país. Para se ter uma ideia a indústria nacional de jogos eletrônicos movimenta por ano cerca de R$ 13 bilhões. A Winzo não cria os jogos, mas funciona como plataforma e distribuidora.

Rosto da publicidade

Aos 25 anos atriz Bella Campos tirou alguns dias de descanso depois de dois trabalhos seguidos, Muda no remake de Pantanal e Jennifer na recém-encerrada Vai na Fé. Antes de estrear nas telinhas Bella já trabalhava como modelo e por isso fazer parte da publicidade não é novidade. Bella é um dos rostos da nova fragrância Gaultier Divine da Jean Paul Gaultier, onde até brincou “estou fazendo minha carreira internacional”.

E também estrela a nova campanha de coleção de Life by Vivara: Brisa. A atriz definiu seu momento: ‘É um momento muito promissor e cheio de novidades, essa é minha primeira campanha para uma marca de joias, também estou no momento em viagem para a gravação de um filme, então, podem esperar muita novidade vindo aí e diferentes projetos”. De volta ao Brasil depois de uns dias no Egito já retomou a gravação do filme Cinco Tipos de Medo, sua estreia no cinema.

No longa ela será uma enfermeira (Marlene) que viverá num triângulo amoroso com o violinista Murilo (João Vitor Silva, que atuou no Sitio do Pica-pau Amarelo e Verdades Secretas) e com o traficante Sapinho (Xamã, que também é cantor). Agora solteira Bella diz que está buscando uma reconexão: “ Eu estou precisando me reconectar um pouco com as minhas origens, voltar um pouco mais pro meu interior, ficar com a minha família, pra voltar com tudo para os próximos projetos”.

A crise estáinstalada

Com menos de 1 ano de governo, a crise entre os poderes está instalada na terceira gestão de Lula, que por enquanto está assistindo de longe o clima de tensão que está sendo formado, por conta da cirurgia do quadril no qual se submeteu. Mesmo sem poder estar presente de fato o presidente pediu calma para que a crise não aumente.

“É hora de serenar os ânimos e colocar a bola no chão” foi o recado dado pelo chefe do Governo que fez chegar, principalmente no STF e no Senado. Alguns integrantes do Planalto veem este mal-estar criado por causa de alguns movimentos de bolsonaristas. Com isso a segunda ordem é evitar temas que possam dar forças aos opositores do governo (leia-se bolsonaristas).

O governo ainda vê o movimento do senador Davi Alcolumbre, que está de olho na sucessão de Rodrigo Pacheco, no Senado um sinal típico de um possível avanço dos adversários no Congresso.

Estrelas da casa

333 Depois da batalha dos ‘Joãos” João Guilherme Silva, filho de Fausto Silva e João Augusto Liberato, filho de Gugu Liberato no quadro Batalha do Lip Sync, do Domingão com Huck, no próximo domingo dia 15 a batalha será com estrelas da casa. Num spoiler dado por Tati Machado (que já participou do quadro, vencendo Luis Miranda) no Encontro contou que a comandante da atração, Patrícia Poeta vai enfrentar a jornalista Maria Beltrão. Vale lembrar que Beltrão tem seu nome ventilado para assumir o programa Encontro ou o Mais Você no ano que vem.

Bom guardião

O ministro e recém-empossado presidente do STF, Luís Roberto Barroso, não sabe por que surgiu este movimento que quer limitar a atuação da Alta Corte. E alerta que o atual modelo do Supremo e a questão do tempo dos mandatos foi decidido de caráter relevante fazendo parte da Constituição de 1988. “O STF foi um bom guardião da Constituição contra o autoritarismo e contra as posições extremistas. O Supremo é passível de críticas como qualquer instituição democrática, mas em uma instituição que vem trabalhando bem, eu não vejo razão para que haja modificações no funcionamento”. E completou: “Por essa razão, não vejo com simpatia, embora veja com todo respeito, a vontade de discutir esse tema”.

Elogios

O ex-presidente Michel Temer, depois de elogiar a atuação do STF, resolveu rasgar elogios para o ministro Alexandre de Moraes, que por coincidência foi nomeado por ele. “Eu sei da sua sabedoria política e da sua coragem jurídica e cívica, porque, na verdade, ele teve gestos nos últimos tempos que garantiram, por exemplo, as eleições no Brasil. Foi uma coragem inaudita e muito pautada pelo sistema normativo. Ele não sai do sistema normativo. Ele é exuberante, mas é uma boa exuberância, especialmente nos últimos tempos quando, em dado momento, se imaginou que a democracia corresse risco, foi Alexandre que a manteve”.

Poderes independentes

Durante solenidade em comemoração aos 35 anos da Constituição na semana passada, Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados, que se mantém distante da confusão (está de olho em cargos e ministérios do governo) garantiu que se deve haver um respeito entre os Poderes e cada um atuando somente em sua área. “Nesse momento histórico em que celebramos a democracia, e os 35 anos da Constituição, destaco a centralidade do sistema de freios e contrapesos. Trata-se de verdadeira pedra de toque da nossa democracia. Todos os Poderes são independentes, harmônicos entre si e juntos, de forma respeitosa, devem assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade e justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos”.

LEMBRANDO ULYSSES

Ainda durante a solenidade Arthur Lira lembrou a fala do então deputado e presidente da Câmara na entrega da Constituição de 1988, Ulysses Guimarães: “Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca”. Lira ainda afirmou que a Carta Magna tem que ser usada a favor de todos e não deve ser um peso. “Um Poder não pode ser a bigorna e o martelo dos outros. Como servo fiel da Carta Magna, cada Poder, cada autoridade, cada servidor público deve agarrar-se com vigor às suas competências. Jamais as recusando, jamais avançando sobre competências alheias”.

Harmonia

Apesar de ser uma das arestas da briga entre os Poderes, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado fez questão também de ressaltar que não quer invadir o espaço de outros poderes e defendeu um ambiente harmônico entre eles. Pacheco ainda teceu pequeno elogio ao STF tentando amenizar o clima. “No contexto da separação dos Poderes, o STF é peça fundamental da defesa e preservação de nossa jovem e já tão testada democracia. Em 2023, a Constituição mostrou toda sua resiliência, nossas instituições, ao serem testadas, mostraram sua força e maturidade, garantindo a estabilidade da democracia”.

COMPETITIVO

333 Na semana passada o vice-presidente Geraldo Alckmin fez uma palestra no Enaex – Encontro Nacional de Comércio Exterior – onde afirmou que acredita que o Brasil pode se tornar competitivo se o dólar não ultrapassar o valor de R$ 5,10. Alckmin disse que o valor poderá ficar abaixo, se a reforma tributária for aprovada e trabalha para isso. “O juro é muito, mas muito elevado, mas a curva é de queda. A carga tributária também é elevada, mas a reforma tributária vai desonerar investimentos e exportação“.

Segundo maior

Apesar de ter afirmado que não assumiria nenhum clube no ano de 2023, depois do fracasso na Copa de 2022, o técnico Tite acaba de acertar a sua volta aos campos para comandar o Flamengo, e há quem garanta que ainda neste mês. O ex-técnico da seleção irá receber mais do que quando estava na equipe brasileira que era de R$ 1,6 milhões por mês. O salário acertado foi de R$ 2,6 milhões. Ele será o segundo treinador mais bem pago do Brasil. O primeiro lugar fica com Abel Ferreira, comandante do Palmeiras que recebe R$ 3 milhões mensais.

OUTROS SALÁRIOS

O antigo treinador do Flamengo, Jorge Sampaoli, demitido após derrota para o São Paulo, que levou a Copa do Brasil recebia cerca de R$ 2 milhões. Bruno Lage que acaba de ser demitido do Botafogo também recebia a mesma quantia. Fernando Diniz que está provisoriamente no comando da Seleção Brasileira e comanda o Fluminense recebe R$ 1,3 milhão. Dorival Júnior técnico do São Paulo e Renato (Gaúcho) Portaluppi, do Grémio recebem cada um R$ 1,2 milhão por mês.

MISTURA FINA

ALHEIO a crise entre Supremo e Senado, o governo vem tentando de alguma forma amenizar o descontentamento de petistas com a premissa saída de Rita Serrano da presidência da Caixa Econômica, que poderá acontecer em breve. A ideia do Governo é transferir a atual vice-presidente da Habitação do banco Inês Magalhães para o comando do Ministério das Cidades. Inês é próxima de Dilma Rousseff, onde comandou a mesma pasta de 15 de abril a 12 de maio de 2016, quando Dilma foi afastada da presidência.

O EX -presidente Michel Temer disse que é possível que existam interpretações diferentes entre os Poderes, mas que tudo deve ser resolvido em diálogo e que acredita que tanto Luís Roberto Barroso, presidente do STF, quanto Rodrigo Pacheco, presidente do Senado têm comportamento passivo e irão se entender.

AINDA Temer: o ex-presidente também acha que alimentar essa ‘suposta’ crise pode trazer consequências mais graves. O emedebista acha que uma má repercussão externa afastará investidores do país e como efeito dominó afetará a geração de empregos. “Essa discussão que se coloca de eventual conflito entre o Supremo e o Legislativo me parece inadequada. Há uma discussão equivocada sobre esse ponto. Jurisdição é algo inerte: o Supremo só decide se for provocado. E quem mais provoca o STF, na verdade, é a classe política”.

DEPOIS da repercussão da morte de Diego Ralf Bomfim (irmão da deputada federal Sâmia Bomfim - PSOL-SP), de 35 anos, morto com mais dois colegas de profissão na Barra da Tijuca, na semana passada ficou sabendo-se que um reforço da Força Nacional foi suspenso. Dois dias antes do acontecido o ministro da Justiça Flávio Dino havia autorizado o envio de 300 agentes da Força Nacional para ajudar a proteger o Rio. Um dia depois a autorização foi suspensa após o Ministério Público do estado tecer vários questionamentos.

A MORTE dos ortopedistas Diego Ralf Bomfim (irmão da deputada Sâmia Bonfim), Marcos de Andrade Corsato e Perseu Ribeiro Almeida, muitos outros profissionais ficaram com medo. Os médicos iriam participar da 6ª edição do Congresso Internacional de Cirurgia Minimamente Invasiva de Pé e Tornozelo. Muitos outros médicos resolveram não participar mais do Congresso e embarcaram de volta para suas cidades. O evento é de importância internacional. Já foi realizado em Arcachon (França), Múrcia (Espanha), Bruges (Bélgica), Barcelona (Espanha) e Marrakech (Marrocos) e pela primeira vez foi realizado na América do Sul.