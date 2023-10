NOVIDADES DA SEMANA

Sem surpresas, a Fiat Strada foi o veículo mais vendido no mês passado, chegando a quase 13 mil emplacamentos

A Fiat Strada lidera o ranking com 12.835 unidades, seguido pelo VW polo com 9.515 emplacamentos, seguido pelo Chevrolet Onix, com 8.033 unidades emplacadas, seguido do Hyundai HB20 que emplacou 7.622. O primeiro SUV mais vendido, foi o Chevrolet Tracker com 6.537 emplacamentos, seguido pelo VW T-cross, com 5.365 emplacamentos e VW Nivus com 4.706 unidades.



Nas picapes, Strada com quase 13 mil emplacamentos seguido da VW saveiro (4.973) e Fiat Toro (4.042).

Destaque ficou para o 100% elétrico, BYD Dolphin que vendeu 1.000 unidades em um mês, e a nova Ranger, quem vem subindo nas vendas.

A dica fica por conta das pastilhas de freio do seu carango, você tem o costume de verificar? As vezes o ruído chato que a gente escuta, é dela. Se liga no vídeo abaixo.