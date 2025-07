"É capaz dizer que está certo e quem discordar 'agente censura'"

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

A imposição de uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros exportados para os EUA, com vigência a partir de 1º de agosto de 2025 abre uma oportunidade para o país.

O Brasil é um dos países mais fechados do mundo, com uma economia internacional e fluxo comercial pouco relevante no mundo. Qual a razão? Temos baixo valor agregado ao mercado mundial.

O comércio internacional constitui um dos pilares fundamentais da economia global contemporânea, representando o mecanismo através do qual países exploram suas vantagens comparativas, promovem o crescimento econômico e se integram às cadeias globais de valor. Neste contexto, o Brasil emerge como um ator de relevância crescente, ocupando posição estratégica nos fluxos comerciais mundiais devido à sua dimensão econômica, diversificação produtiva e dotação abundante de recursos naturais.

A economia brasileira, com Produto Interno Bruto de US$ 2,18 trilhões em 2024, posiciona-se como a 10ª maior economia mundial, representando aproximadamente 2,08% do PIB global. Esta magnitude econômica, combinada com uma corrente de comércio que atingiu US$ 599,5 bilhões no mesmo período, confere ao país um papel significativo na dinâmica comercial internacional, especialmente no fornecimento de commodities agrícolas e minerais para os mercados globais.

O superávit comercial de US$ 74,6 bilhões, embora representando o segundo maior resultado da série histórica, registrou queda de 24,6% em relação ao recorde de 2023. Esta dinâmica reflete a complexa interação entre fatores domésticos e externos que influenciam a competitividade brasileira, incluindo volatilidade cambial, mudanças na demanda global e transformações nas cadeias produtivas internacionais.

O cenário contemporâneo do comércio internacional apresenta oportunidades e desafios inéditos para economias emergentes como o Brasil. A reconfiguração das cadeias globais de valor, acelerada pela pandemia de COVID-19 e pelas tensões geopolíticas recentes, tem promovido movimentos de nearshoring e diversificação de fornecedores, criando janelas de oportunidade para países com capacidade produtiva e estabilidade institucional. Simultaneamente, a crescente demanda por produtos sustentáveis e a transição energética global abrem novos mercados para produtos brasileiros, especialmente aqueles relacionados à bioeconomia e às energias renováveis.

A análise da inserção brasileira no comércio mundial revela um padrão de especialização que, embora bem-sucedido em termos de geração de superávits comerciais, apresenta limitações estruturais que restringem o potencial de crescimento e diversificação das exportações. A participação de apenas 1,35% nas exportações mundiais, inferior à representatividade econômica do país, indica a existência de espaço significativo para expansão da presença brasileira nos mercados internacionais.

Acordo Mercosul-União Europeia

O acordo de parceria entre Mercosul e União Europeia, cuja conclusão foi anunciada em dezembro de 2024 após 25 anos de negociações, representa o mais importante acordo comercial. Este acordo, que abrange 20 capítulos e contempla medidas para impulsionar o comércio internacional e contribuir para o desenvolvimento sustentável, tem potencial para transformar significativamente os fluxos comerciais entre o Brasil e a Europa.

As projeções indicam que o acordo pode aumentar as exportações brasileiras em até 26%, beneficiando aproximadamente 60 mil empresas exportadoras e gerando economia de 4 bilhões de euros para empresas europeias. A eliminação gradual de tarifas para diversos produtos brasileiros facilitará o acesso ao mercado europeu, especialmente para produtos agrícolas, industrializados e de maior valor agregado.

O acordo prevê eliminação de tarifas para 92% dos produtos brasileiros exportados para a União Europeia, incluindo produtos agrícolas como soja, açúcar, café e carnes, além de produtos industrializados como calçados, têxteis e produtos químicos. Em contrapartida, o Brasil eliminará tarifas para 91% dos produtos europeus, especialmente máquinas, equipamentos, produtos químicos e veículos.

As cláusulas de sustentabilidade ambiental incluídas no acordo estabelecem compromissos específicos para proteção da Amazônia e cumprimento de padrões ambientais rigorosos. Estas disposições, embora representando desafios para alguns setores, também criam oportunidades para produtos brasileiros certificados e sustentáveis acessarem mercados premium europeus.